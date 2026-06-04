ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Σύνθετη η αντιμετώπιση των εμπορικών σχέσεων με την Κίνα

Την αυξανόμενη ανησυχία των Βρυξελλών για το μερίδιο που διευρύνουν οι κινεζικοί όμιλοι στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες καταγράφει δημοσίευμα του αμερικανικού πρακτορείου «Bloomberg», που αναφέρεται σε πρόσφατη σύσκεψη «κεκλεισμένων των θυρών» που είχαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της ΕΕ.

Αν και η ΕΕ φέρεται να «εισέρχεται σε τροχιά εμπορικής σύγκρουσης με την Κίνα», εξετάζοντας και «νέα περιοριστικά μέτρα απέναντι στο Πεκίνο, με στόχο να επανακαθορίσουν μια οικονομική σχέση που πλέον θεωρούν βαθιά ετεροβαρή και στρατηγικά επικίνδυνη για τη βιομηχανική και τεχνολογική αυτονομία της Ευρώπης», η μεγάλη έκθεση ευρωπαϊκών μονοπωλίων σε επιχειρήσεις της Κίνας καθιστά τις σχετικές αποφάσεις περίπλοκες.

Δημόσια η Κομισιόν υποστήριξε ότι η σημερινή μορφή των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων με το Πεκίνο «δεν είναι πλέον βιώσιμη» και ανήγγειλε «πιο συνεκτική και αποφασιστική απάντηση», ωστόσο οι επιπτώσεις που θα υπάρξουν για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από τυχόν κινεζικά «αντίποινα» σε ευρωπαϊκά μέτρα δεν παραβλέπονται εύκολα.

Είναι ενδεικτικό ότι η ΕΕ εξετάζει προσωρινή άρση κυρώσεων προς την κινεζική εταιρεία ημιαγωγών «Yangzhou Yangjie Electronic Technology», μετά από προειδοποιήσεις ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών ότι σε μερικές βδομάδες αναμένονται σοβαρή αναστάτωση στην εφοδιαστική αλυσίδα και εξάντληση αποθεμάτων.

Στο μεταξύ, στοιχεία του ΟΟΣΑ καταγράφουν ότι οι κρατικές επιδοτήσεις και τα άλλα μέτρα στήριξης της Κίνας προς «εγχώριες επιχειρήσεις» για την περίοδο 2005 - 2024 είναι μέχρι και οκταπλάσιες σε σύγκριση με τις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, κάτι που εκτιμάται ότι συνέβαλε σε «εκρηκτική ενίσχυση» των κινεζικών επιχειρήσεων σε τομείς όπως η ηλιακή ενέργεια, η ναυπηγική, ο χάλυβας, το αλουμίνιο, οι τηλεπικοινωνιακοί εξοπλισμοί, οι ανεμογεννήτριες, η αεροδιαστημική και η αυτοκινητοβιομηχανία. Μάλιστα ο Οργανισμός υποστηρίζει ότι σχεδόν το 60% της αύξησης του παγκόσμιου μεριδίου αγοράς των κινεζικών επιχειρήσεων οφείλεται στις επιδοτήσεις, μιλώντας για «στρέβλωση του ανταγωνισμού».

Από τη μεριά του το κινεζικό ΥΠΕΞ απέδωσε στις Βρυξέλλες «προστατευτισμό» και ισχυρίστηκε ότι τέτοια μέτρα μακροπρόθεσμα θα αυξήσουν το κόστος (και) για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, όπως και ότι θα υπονομεύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Την αντίθεσή της σε «μονομερείς» δασμούς εξέφρασε χτες η Κίνα, απορρίπτοντας και κατηγορίες για ανοχή σε «καταναγκαστική εργασία», μία μέρα αφού οι ΗΠΑ πρότειναν την επιβολή δασμών 10% ή 12,5% σε εισαγωγές από 60 χώρες (μεταξύ τους και την Κίνα) οι οποίες φέρονται να απέτυχαν να περιορίσουν το εμπόριο αγαθών που βασίζεται σε «καταναγκαστική εργασία».