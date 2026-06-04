ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

Απεργούν στις 24 Ιούνη για τα κλεμμένα ένσημα, για να μη σκοτώνονται στο μεροκάματο

Με αιτήματα αιχμής τα ένσημα, την υγεία και ασφάλεια, το ωράριο, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και την κήρυξη της υφιστάμενης κλαδικής ΣΣΕ, οι οικοδόμοι όλης της χώρας κατεβαίνουν σε νέα 24ωρη απεργία, στις 24 Ιούνη.

Μάλιστα, η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας που κήρυξε την απεργία προειδοποιεί με κλιμάκωση του αγώνα, προετοιμάζοντας τη διεκδίκηση υπογραφής νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στις αρχές της νέας χρονιάς, καλώντας όλο τον κλάδο σε ξεσηκωμό, καθώς στις σημερινές συνθήκες, της πολεμικής οικονομίας και των πολέμων τίθεται επιτακτικά η ανάγκη αναβάθμισης της πάλης για να αντιμετωπιστεί η επίθεση κυβέρνησης και εργοδοσίας.

«Εμείς σκοτωνόμαστε και σακατευόμαστε και τα αφεντικά κερδίζουν», σημειώνει χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία αναφερόμενη στις τραγικές ελλείψεις μέτρων υγείας και ασφάλειας σε έναν κλάδο - «πρωταθλητή» στα εργατικά «ατυχήματα», στους νεκρούς και σακατεμένους εργάτες. Γι' αυτό και επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση με την αντεργατική πολιτική της εξασφαλίζει στους εργοδότες ότι θα αφήσουμε τα κόκαλά μας στα γιαπιά και στα εργοτάξια, δουλεύοντας χωρίς σταματημό για να τα βγάλουμε πέρα, μέχρι τα γεράματα πάνω στη σκαλωσιά».

Θέτει το μεγάλο πρόβλημα της κλοπής των ενσήμων, τονίζοντας πως με όλες τις κυβερνήσεις κλέβεται το 50% των ενσήμων των οικοδόμων. Απόδειξη είναι τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, που δείχνουν ότι ο μέσος όρος των ημερών ασφάλισης των οικοδόμων τον Ιούνη του 2013, μέσα στην κρίση, ήταν 12 ένσημα τον μήνα, και σήμερα, που οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ, είναι μόλις 13,5 ένσημα τον μήνα.

Επιπλέον, για δεκαετίες το κράτος και ο ΕΦΚΑ «εισπράττουν ως "νταβατζήδες" εισφορές για ένσημα που αντιστοιχούν στη δική μας δουλειά, τα λεγόμενα "υπέρ αγνώστων". Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, αλλά οι οικοδόμοι παραμένουν χωρίς ένσημα και βρίσκονται καταδικασμένοι να μην μπορούν να βγουν στη σύνταξη».

Οι οικοδόμοι διεκδικούν: Αντιμετώπιση της κλοπής των ενσήμων. Προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. 7ωρο - 5ήημερο - 35ωρο, μείωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων. Να κηρυχθεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες του κλάδου.

Απεργούν και οι ηλεκτρολόγοι

Να συμμετέχουν μαζικά στην απεργία στις 24 Ιούνη καλεί τους εργαζόμενους του κλάδου και το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αττικής.

Ενάντια στο κυρίαρχο «αφήγημα» ότι το ποδοπάτημα των δικαιωμάτων των εργαζομένων αποτελεί μια «κανονικότητα», το Συνδικάτο τονίζει πως δεν είναι φυσιολογικό την ώρα που οι εργοδότες αυγαταίνουν τα κέρδη τους, «εμείς να μην έχουμε να περάσουμε μετά τις 15 - 20 του μήνα. Να αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε ήλιο με ήλιο για να αντεπεξέλθουμε (...) να φεύγουμε το πρωί από το σπίτι και να μην ξέρουμε, εκτός από το τι ώρα θα γυρίσουμε, το αν θα γυρίσουμε. Τι μυαλό να έχει ένας εργαζόμενος όταν δουλεύει 10 και 12 ώρες κάθε μέρα; Τι προσοχή να έχει την ώρα της δουλειάς; Την ώρα μάλιστα που αυξάνεται η εντατικοποίηση σε όλους τους χώρους, ενώ παράλληλα δεν τηρούνται συχνά ούτε τα ελάχιστα μέτρα ασφαλείας. Ούτε είναι φυσιολογικό όλοι οι ηλεκτρολόγοι ανεξαρτήτως ρόλου στην εργασία και πτυχίου να μην κολλάνε βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα».

Αναδεικνύει τις ευθύνες της πλειοψηφίας στη διοίκηση της Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων, γιατί σαμποτάρει στην πράξη όλους τους αγώνες και βρίσκεται σταθερά σε αγαστή συνεργασία με την ξεπουλημένη ΓΣΕΕ, τους εργοδότες και την κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση από την πλειοψηφία της Ομοσπονδίας ότι βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής Συλλογικής Σύμβασης, το Συνδικάτο τονίζει πως οι εργαζόμενοι «δεν πρέπει να τους έχουμε καμία εμπιστοσύνη», γιατί κάθε φορά υπογράφουν συμβάσεις στα κρυφά από τους εργαζόμενους. Μάλιστα, αναφέρει πως μετά από πίεση των εκλεγμένων της ΔΑΣ στην Ομοσπονδία, «μας είπαν ότι η (νέα) σύμβαση θα είναι λίγο πιο πάνω από τη Γενική Συλλογική»!

Το Συνδικάτο υπογραμμίζει ότι «η υπογραφή της σύμβασης πρέπει να είναι αποτέλεσμα συζήτησης με τους εργαζόμενους, (...) οι εργάτες να μην παρακολουθούν τις εξελίξεις, αλλά να τις διαμορφώνουν. Στη διαπραγμάτευση να μην πάμε με το βλέμμα στο πόσα θα χάσουμε, αλλά, σαν μία γροθιά όλοι, τι θα κερδίσουμε, όσο το δυνατόν περισσότερα».

Καλεί τους εργαζόμενους να γίνουν ενεργά μέλη του και «να βγούμε στο προσκήνιο, κόντρα σε όσους μας λένε ότι είμαστε πολύ μικροί μπροστά στους μεγάλους. Τώρα είναι η ώρα να βάλουμε σφραγίδα στις εξελίξεις».

Στην κατεύθυνση αυτή προβάλλει τα αιτήματα: Υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ, με αυξήσεις στους μισθούς, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο. Ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Επανένταξη όλων των ηλεκτρολόγων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

Χανιά: Οχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών!

«Οχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών»: Το σύνθημα αυτό βροντοφώναξαν χτες οι οικοδόμοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Ενωσης Οικοδόμων και συναφών Επαγγελμάτων Χανίων, στην παράσταση διαμαρτυρίας στο εργοτάξιο όπου την προηγούμενη Δευτέρα σκοτώθηκε ο 69χρονος εργάτης.

Οι συνάδελφοί του βρέθηκαν στο σημείο όπου έγινε το τραγικό δυστύχημα, με τον αδικοχαμένο οικοδόμο να προστίθεται στους εκατοντάδες που δεν γυρνούν σπίτι τους και στις οικογένειές τους, από το μεροκάματο. Υπενθυμίζεται ότι το θανατηφόρο περιστατικό έγινε ενώ ο οικοδόμος εκτελούσε εργασίες σε ανακαίνιση μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, και όσα έρχονται στο φως επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για προδιαγεγραμμένο έγκλημα.

Αυτό ανέδειξε και ο πρόεδρος της Ενωσης Μανώλης Ξανθουδάκης κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, αφού το «ατύχημα» έγινε ενώ ο οικοδόμος δούλευε σε αυτή την ηλικία μέχρι τις 6 το απόγευμα, όταν έπεσε από ύψος πέντε μέτρων και υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που αργότερα επέφεραν τον θάνατο.

Χαρακτηριστικά είναι όσα καταγγέλθηκαν χτες για τις τεράστιες ελλείψεις σε μέτρα ασφάλειας, αφού π.χ. η σκαλωσιά από όπου έπεσε ο οικοδόμος ακόμα και χτες ήταν δεμένη με ...σύρματα! Μάλιστα, ακόμα και μετά το «ατύχημα», και ενώ ο οικοδόμος χαροπάλευε, οι εργασίες στο έργο συνεχίζονταν κανονικά. Ενώ χρειάστηκε η παρέμβαση του συνδικάτου την επόμενη μέρα, όταν τελικά έχασε τη ζωή του, για να γίνει παύση εργασιών!

Ακόμα πιο σοβαρή είναι η καταγγελία που έκανε ο πρόεδρος, ότι ο αδικοχαμένος εργάτης ήταν ανασφάλιστος, αναδεικνύοντας τις ευθύνες τόσο της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο όσο και της επιχείρησης του σούπερ μάρκετ αλλά και του υπεργολάβου. «Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες και από όλες τις κυβερνήσεις που έχουν νομοθετήσει όλο αυτό το οπλοστάσιο, που εντατικοποιεί την εργασία και φέρνει την εκμετάλλευση στις ζωές μας», σημείωσε ακόμα, προσθέτοντας:

«Αυτή είναι η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται, αυτή είναι η ανάπτυξη του τουρισμού που μας μαρτυράνε, με δουλειά 7 μέρες την εβδομάδα, οι οικοδόμοι να δουλεύουν νύχτα - μέρα για να βγει ο μήνας, το ενοίκιο, τα έξοδα των παιδιών, τα φροντιστήρια. Περάσαμε ολόκληρη κρίση ψάχνοντας το μεροκάματο και ζώντας μια κατάσταση που όλοι τη θυμάστε. Και τώρα έχουμε πατητά μεροκάματα νύχτα - μέρα, έχει αυξηθεί το μεροκάματο, αλλά ο μήνας δεν βγαίνει με τίποτα. Αυτή είναι η αντίφαση και η σαπίλα του συστήματός τους».

Τέλος απηύθυνε μαζικό κάλεσμα συμμετοχής στην κλαδική απεργία στις 24 Ιούνη αλλά και στην παγκρήτια περιφερειακή σύσκεψη των οικοδόμων στις 15 Ιούνη στο Ηράκλειο.