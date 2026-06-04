Σχέδια στρατιωτικής παρουσίας της ΕΕ στον Περσικό Κόλπο

Την επέκταση της ναυτικής της παρουσίας στα Στενά του Ορμούζ προετοιμάζει η ΕΕ. Η διπλωματική της υπηρεσία πρότεινε η ναυτική αποστολή «Aspides» της ΕΕ να αναλάβει «τον πρωταρχικό ρόλο» στην εκκαθάριση ναρκών στα Στενά του Ορμούζ «όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν», μέχρι την ευρωπαϊκή συνεισφορά σε μια πρωτοβουλία υπό την ηγεσία της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο που επικαλείται το πρακτορείο «Reuters», η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS) σε σημείωμα με ημερομηνία 26 Μάη ανέφερε ότι «η κατάσταση απαιτεί από την Ενωση να προσφέρει ουσιαστική συνεισφορά» σε έναν ad hoc συνασπισμό υπό τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, «ο οποίος θα υλοποιηθεί όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες και θα είναι διαχωρισμένος από τα εμπόλεμα μέρη».

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η αλλαγή της εντολής της αποστολής «Aspides» θα απαιτούσε ομόφωνη απόφαση και παραμένει ασαφές εάν και τα 27 κράτη - μέλη της ΕΕ θα υποστήριζαν μια τέτοια μεταβολή. Ωστόσο σημειώνεται πως στη σχετική απόφαση της 8 Φλεβάρη 2024 ορίζεται ότι «το θέατρο επιχειρήσεων περιλαμβάνει τα Στενά του Baab al-Mandab και τα Στενά του Ορμούζ, καθώς και τα διεθνή ύδατα στην Ερυθρά Θάλασσα, τον Κόλπο του Αντεν, την Αραβική Θάλασσα, τον Κόλπο του Ομάν και τον Περσικό Κόλπο», με στρατηγικό στόχο «να διασφαλίσει τη ναυτική παρουσία της Ενωσης στο θέατρο επιχειρήσεων».

Η Ελλάδα πρωτοστατεί στη μεγαλύτερη ευρωενωσιακή στρατιωτική επιχείρηση που σχεδιάστηκε ποτέ, με Ελληνα μάλιστα διοικητή και το στρατηγείο της στη Λάρισα, αλλά και με φρεγάτες του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού που έχουν σταλεί στο «στόμα του λύκου» για την υπεράσπιση των συμφερόντων του εφοπλιστικού κεφαλαίου και των επιδιώξεων της ντόπιας αστικής τάξης. Την περίοδο αυτή στην επιχείρηση συμμετέχει η φρεγάτα «Ψαρά» για τρίτη φορά.