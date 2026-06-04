ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μαχητική κινητοποίηση απέναντι στον κυβερνητικό εμπαιγμό

Αθλητές, γονείς, προπονητές και αθλητικοί σύλλογοι απαίτησαν άμεση αποκατάσταση και επαναλειτουργία του Εθνικού Κολυμβητηρίου, συνολικά ενίσχυση των υποδομών υγρού στίβου

Eurokinissi

απέναντι στην κοινότητα του υγρού στίβου στη Θεσσαλονίκη δόθηκε χθες μέσα από τηαθλητές, γονείς, προπονητές και αθλητικοί σύλλογοι, βροντοφωνάζοντας

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γ. Βρούτσης συναντήθηκε χθες με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης και ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση της κατασκευής δεύτερης κολυμβητικής δεξαμενής 25 μέτρων, με 6 διαδρομές στην περιοχή του Γαλαξία, η οποία θα εξυπηρετεί τους κατοίκους της περιοχής, μαθητές και αθλητές της πόλης. Εξέλιξη που προφανώς είναι θετική, όμως δεν αποτελεί λύση στα προβλήματα του υγρού στίβου της πόλης, αλλά μπάλωμα.

Παράλληλα ο υπουργός κόμπασε ότι με δική του προτροπή έκλεισε το Εθνικό Κολυμβητήριο, καθώς εδώ και 50 χρόνια δεν υπήρχε οικοδομική άδεια για την ασφαλή λειτουργία του. Στην πραγματικότητα, παραδέχτηκε τις διαχρονικές και διαδοχικές ευθύνες όλων όσοι κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια για την άθλια κατάσταση των αθλητικών υποδομών της Θεσσαλονίκης.

Η επιλογή του να αφήσει «άστεγους» εκατοντάδες αθλητές και αθλήτριες που μέχρι 1η Μαρτίου 2025 προπονούνταν καθημερινά εκεί, και η καθυστέρηση στη δρομολόγηση των αναγκαίων έργων, οδήγησαν σε μείωση του αριθμού των αθλητών που ασχολούνται με την κολύμβηση και σε ασφυκτικές συνθήκες προπόνησης για όσους επιμένουν να αθλούνται.

Η δε δήλωσή του, «μέσα στον Ιούνιο εκτιμώ ότι θα υπάρχουν εξαγγελίες για το συγκεκριμένο θέμα», δεν ησυχάζει αλλά εξοργίζει.

Ετσι, αθλητές, γονείς, προπονητές και αθλητικοί σύλλογοι που από τον περασμένο Οκτώβρη βρίσκονται σε κινητοποιήσεις χθες διαμήνυσαν ότι διεκδικούν την άμεση αποκατάσταση και επαναλειτουργία του Εθνικού Κολυμβητηρίου Θεσσαλονίκης, με εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης, συνολικά την ενίσχυση των υποδομών υγρού στίβου στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα.

Οπως είπε η Εύα Χατζηδήμου από την Επιτροπή Γονέων, «τα παιδιά προπονούνται σε ασφυκτικές συνθήκες. Αλλα εγκαταλείπουν, το άθλημα των καταδύσεων αδυνατεί να λειτουργήσει. Ο αθλητισμός είναι ασπίδα για τη νέα γενιά».

«Απαιτούμε να ανεγερθούν τώρα σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με βάση τις ανάγκες για μαζική άθληση της νεολαίας και του λαού της Θεσσαλονίκης», είπε ο Μιχάλης Θαλασσινός, πρόεδρος του Σωματείου Γυμναστών Προπονητών.

Ο Δημήτρης Κατραντζιώτης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στα ΕΑΚ, αναφέρθηκε στην άσχημη κατάσταση που επικρατεί στα Αθλητικά Κέντρα, με ελάχιστο προσωπικό και χωρίς στοιχειώδης υλικοτεχνικές υποδομές.

Ακολούθησε μαχητική πορεία στους γύρω δρόμους, με συνθήματα που πρόβαλαν τις διεκδικήσεις τους: «Χωρίς αθλητισμό γεμίζουν οι πλατείες με ναρκωτικά και συμμορίες», «Ανοίξτε τη Σταυρούπολη, ανοίξτε το Εθνικό - Δώστε λεφτά για τον αθλητισμό».

Στην κινητοποίηση παρευρέθηκαν ο Γιάννης Δελής, βουλευτής του ΚΚΕ, και ο Γιώργος Χαβατζάς, περιφερειακός σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας με τη «Λαϊκή Συσπείρωση».