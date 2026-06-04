ΤΟΥΡΚΙΑ - ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΣ CHP

Σχέδια για νέο κόμμα παραδέχεται ο Οζέλ

Τη διεύρυνση του χάσματος που χωρίζει τις τουλάχιστον δύο αντιμαχόμενες πλευρές στο μεγαλύτερο κόμμα της κεμαλικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, του σοσιαλδημοκρατικού Ρεπουμπλικανικού κόμματος CHP, επιβεβαίωσε νέα δήλωση του Οζγκιούρ Οζέλ - που μετά από δικαστική απόφαση «απομακρύνθηκε» από την ηγεσία του κόμματος, επειδή το τελευταίο συνέδριό του κρίθηκε «άκυρο» - που αναγνώρισε ότι «υπάρχει (σχέδιο για) ένα νέο κόμμα και πρέπει να υπάρχει». Την ίδια στιγμή, ωστόσο, είπε ότι αυτό είναι σχέδιο που εξετάζεται σε περίπτωση ενός «καταστροφικού σεναρίου» και ότι «δεν έχουμε καμία αποφασιστικότητα να φύγουμε από το CHP και να περάσουμε σε αυτό το κόμμα. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέσα στο CHP».

Πάντως, στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του CHP, που έγινε αρχές της βδομάδας, για πρώτη φορά μετά την πρόσφατη δικαστική «ακύρωση» του 38ου συνεδρίου του (2023), επικράτησαν υψηλοί τόνοι κατά του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, σε μια αίθουσα ασφυκτικά γεμάτη. Σε χαρακτηρισμούς του πρώην προέδρου του κόμματος - τον οποίο η πρόσφατη δικαστική απόφαση «επανέφερε» στην ηγεσία μέχρι τη διεξαγωγή νέου συνεδρίου - ως «προδότη», ο Οζέλ έσπευσε να σχολιάσει ότι «η προδοσία δεν τιμωρεί όταν την ακούς από άλλους, αλλά όταν τη νιώθεις μέσα σου, όταν μένεις μόνος». Από την άλλη πλευρά, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεννόησης με τον Κιλιτσντάρογλου, ώστε να διεξαχθεί συνέδριο.

Από την πλευρά του, το επιτελείο του πρώην προέδρου του κόμματος, που στο 38ο συνέδριο έχασε από τον Οζέλ στη μάχη για τη διαδοχή, Κιλιντσάρογλου έδωσε στη δημοσιότητα τη σύνθεση της «νέας Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής»(MYK), της οποίας ο εκπρόσωπος, Muslim Sari, δήλωσε ότι «οι δικαστικές αποφάσεις και τα ασφαλιστικά μέτρα δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση συνεδρίου, ανεξάρτητα από τις υπογραφές που συγκεντρώνει η πλευρά του Οζγκιούρ Οζέλ».

Ολα αυτά ενώ συνεχίζονται ασταμάτητα οι διώξεις σε βάρος στελεχών του CΗΡ σε σημαντικά αστικά κέντρα, ακόμα και νυν εκλεγμένους στην τοπική διοίκηση. Τελευταίο «κρούσμα» αυτό της έρευνας καταγγελιών περί δωροδοκίας και εκβιασμών στην οποία προχώρησαν οι αρχές. Στο πλαίσιό της συνελήφθη και ο δήμαρχος Μπούτζα (που βρίσκεται στην περιφέρεια της Σμύρνης), Γκιουρκέμ Ντουμάν, αλλά και ο πρώην δήμαρχος της περιοχής, Ερχάν Κιλίς. Ο βουλευτής του CHP, Μαχμούτ Τανάλ, επανέφερε κατηγορίες για ανάμειξη του κυβερνώντος ΑΚΡ σε ολόκληρη σχετική επιχείρηση, ώστε να επικρατήσει στο CHP ένας συσχετισμός πιο «ωφέλιμος» για την αντιπαράθεση με το ΑΚΡ, λέγοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να «πλήξει» και δικαστικά τους δήμους της αντιπολίτευσης, καταφεύγοντας και σε «τιμωρία της εκλογικής επιτυχίας».