ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Σε επίπεδα ρεκόρ η φτώχεια στην ισχυρότερη καπιταλιστική οικονομία της ΕΕ

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών βρίσκεται ο αριθμός των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια στη Γερμανία, σύμφωνα με τα επίσημα κριτήρια, ενώ στην πραγματικότητα οι άνθρωποι που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα ή στερούνται βασικών αγαθών, είναι πολύ περισσότεροι. Η τάση αύξησης της φτώχειας στην ισχυρότερη καπιταλιστική οικονομία της ΕΕ παρατηρείται και στα χρόνια που η Γερμανία βρισκόταν σε ανάπτυξη, με εμπορικά πλεονάσματα και πλεονάσματα στον προϋπολογισμό, μηδαμινό δανεισμό.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ενωσης Πρόνοιας Ισότητας, στη Γερμανία ζουν σήμερα 13,3 εκατ. άνθρωποι σε συνθήκες φτώχειας - εάν ληφθεί υπόψιν αποκλειστικά το ύψος του εισοδήματος. Από το 2024 έως το 2025 το ποσοστό φτώχειας αυξήθηκε κατά 0,6% σε 16,1%, αναφέρει η Ενωση και κάνει λόγο για «θλιβερό ρεκόρ».

Το όριο της φτώχειας ορίζεται ως το 60% του μέσου εισοδήματος. Στη Γερμανία για άγαμους το όριο βρίσκεται στα 1.446 ευρώ καθαρά ανά μήνα, ενώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο παιδιά κάτω των 14 ετών βρίσκεται στις 3.036 ευρώ.

Στην έκθεση επισημαίνεται ακόμη ότι υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές ανάμεσα στις περιοχές της χώρας. Η Βαυαρία και η Βάδη - Βυρτεμβέργη έχουν τα χαμηλότερα επίπεδα φτώχειας, 12,6% η πρώτη και 13,2% η δεύτερη. Αντιθέτως, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Βρέμη με 27,5%, στη Σαξονία - Ανχαλτ με 21,3%, στο Αμβούργο με 18,9% και στο Βερολίνο με 18,7%.

Η Ενωση Πρόνοιας Ισότητας προειδοποιεί επίσης για τον κίνδυνο το δημογραφικό και η γήρανση του πληθυσμού να καταστούν «παγίδα φτώχειας», καθώς η κατάσταση για τους ηλικιωμένους είναι τραγική, οι συντάξεις χαμηλές και αυξάνεται το ποσοστό των συνταξιούχων που εργάζεται.

Σχεδόν 1 στους 5 ανθρώπους ηλικίας άνω των 65 ετών πλήττεται ήδη ή κινδυνεύει από φτώχεια. Αλλες ομάδες που επηρεάζονται ιδιαίτερα είναι τα άτομα που ζουν μόνα (30,3%), μονογονεϊκές οικογένειες (28,9%) και άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης (29,1%). Επιπλέον, 4 στους 5 φτωχούς δεν εργάζονται, ενώ το 70% είναι Γερμανοί.

Στην έκθεση τονίζεται ακόμη ότι για το 2025 το 6,9% του πληθυσμού στη Γερμανία δεν είχε αρκετά χρήματα να καλύψει τα έξοδα διαβίωσής του, με βασικότερο κόστος αυτό της θέρμανσης.