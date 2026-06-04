ΗΠΑ - ΝΑΤΟ

Ναυτικές ασκήσεις στη Βαλτική εν μέσω αυξανόμενης έντασης

Στρατιωτικές ασκήσεις στη Θάλασσα της Βαλτικής πραγματοποιούν οι ΗΠΑ και οι «σύμμαχοί» τους στο ΝΑΤΟ, σε μια περιοχή και μια συγκυρία που ανεβαίνει επικίνδυνα η ένταση με συντριβή ουκρανικών και ρωσικών drones, παραβιάσεις εναέριου χώρου, απειλές για συλλήψεις πλοίων του ρωσικού «σκιώδους στόλου», καθώς και απειλές για τον ρωσικό θύλακα Καλίνινγκραντ.

Ενώ η άσκηση που διεξάγεται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ δεν έχει σχεδιαστεί ως «άμεση απάντηση στα τρέχοντα γεγονότα», ο Γερμανός ναύαρχος Στέφαν Χάις δήλωσε ότι η χρονική συγκυρία ενισχύει αναπόφευκτα την πολιτική της σημασία.

«Σε αυτή την περίοδο, αποτελεί ένδειξη της δύναμης της Συμμαχίας το γεγονός ότι διεξάγεται μια μεγάλης κλίμακας άσκηση, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, με ευρεία συμμετοχή του ΝΑΤΟ» και «είναι ένδειξη ενότητας και δύναμης».

Οι ασκήσεις χαρακτηρίζονται «μειωμένης κλίμακας», καθώς οι συγκρούσεις σε άλλες περιοχές αποσπούν τα πλοία από την περιοχή, αν και η άσκηση «θα στείλει ένα μήνυμα ενότητας και ισχύος στη Ρωσία», δήλωσε ανώτερος αξιωματικός των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Οι αξιωματούχοι λένε ότι μια μειωμένη παρουσία αντικατοπτρίζει περισσότερο τις επιχειρησιακές πραγματικότητες και όχι μια μειωμένη δέσμευση, καθώς ναυτικές δυνάμεις της Δύσης έχουν μεταφερθεί σε άλλες περιοχές συμπεριλαμβανομένων των Στενών του Ορμούζ στη Μέση Ανατολή και της Αρκτικής.

Είναι ενδεικτικό πως οι ΗΠΑ αναμένουν από τους Ευρωπαίους του ΝΑΤΟ και τον Καναδά να αυξήσουν τον αριθμό των επανδρωμένων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πλοίων που συνεισφέρουν στα σχέδια του ΝΑΤΟ, καθώς η Ουάσιγκτον αποσύρεται από αυτούς τους τομείς, δήλωσε ο στρατηγός της Αμερικανικής Ευρωπαϊκής Διοίκησης όσο και ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ, Αλέξους Γκρινκέβιτς, σύμφωνα με το Reuters:

«Δύο τομείς στους οποίους ο Καναδάς και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι μπορούν να ενισχύσουν τη συμμετοχή τους τώρα και στο εγγύς μέλλον - καθώς οι ΗΠΑ μειώνουν τις δυνάμεις που "προέρχονται" από το Μοντέλο Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη και τις ανακατευθύνουν αλλού - είναι τα επανδρωμένα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και τα πολεμικά πλοία».

Η ετήσια άσκηση «BALTOPS» των ΗΠΑ (4 έως τις 20 Ιούνη), η οποία διεξάγεται εδώ και πάνω από πέντε δεκαετίες, συγκεντρώνει περίπου 20 πλοία από 15 χώρες με περίπου 6.000 άτομα προσωπικό - περίπου το ήμισυ του μεγέθους των περσινών ασκήσεων - με την Ουάσιγκτον να διαθέτει τη ναυαρχίδα της, το πλοίο «USS Mount Whitney».