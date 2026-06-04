ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Με τα drones πάνω από τη σύναξη των κεφαλαιοκρατών και των εκπροσώπων τους

Το ετήσιο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF) ξεκίνησε την Τετάρτη και ολοκληρώνεται το Σάββατο, κάτω από ένα σύννεφο μαύρου καπνού που προκάλεσαν περίπου 59 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη drones, που χτύπησαν έναν τερματικό σταθμό πετρελαίου και έναν ναυτικό κόμβο, κοντά στον χώρο που γίνεται η σύναξη των κεφαλαιοκρατών και των εκπροσώπων τους.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές του αποκαλούμενου και «ρωσικού Νταβός», αναμένονται περίπου 20.000 επισκέπτες από 130 χώρες, ανάμεσά τους ηγέτες και αξιωματούχοι χωρών και στελέχη επιχειρηματικών ομίλων. Στη συγκυρία του σημερινού κόσμου που φλέγεται από τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, με δύο πολέμους σε εξέλιξη σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή και δεκάδες άλλες διενέξεις, έχει το χαρακτηριστικό μότο: «Πραγματιστικός Διάλογος: Η πορεία προς ένα Σταθερό Μέλλον». Πρόκειται για τη γνωστή αντίληψη της ρώσικης αστικής τάξης, που λανσάρεται και από την κινέζικη ηγεσία και δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, περί ενός πολυπολικού κόσμου που δήθεν θα εξομαλύνει τους διεθνείς ανταγωνισμούς στο πλαίσιο της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Μόνο που αυτοί οι ανταγωνισμοί που οξύνονται συνεχώς, είναι που έχουν οδηγήσει και οδηγούν στο ξαναμοίρασμα πόρων, δρόμων μεταφοράς τους και ζωνών επιρροής και με τα στρατιωτικά μέσα.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, που αναμένεται να μιλήσει στην ολομέλεια την Παρασκευή, δίνει το στίγμα του με γραπτό μήνυμά του κατά την έναρξη του φόρουμ. Λέει χαρακτηριστικά:

«Σε μια εποχή που οι διεθνείς σχέσεις και οι οικονομικοί δεσμοί μαστίζονται από πρωτοφανείς προκλήσεις, κατακερματισμό και διαταραχή των αλυσίδων εφοδιασμού και τεχνολογίας, ο πραγματισμός και ο διάλογος που βασίζεται στην ισότητα είναι ιδιαίτερα σημαντικοί και απαραίτητοι. (...) Θα ήθελα να τονίσω ότι η Ρωσία ήταν ανέκαθεν και παραμένει αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας. Είμαστε ανοιχτοί σε εποικοδομητική συνεργασία με όλους τους εταίρους που συμμερίζονται τις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού και είναι έτοιμοι να αναπτύξουν δίκαιες και μακροπρόθεσμες σχέσεις. Μαζί με τους συναδέλφους μας, παραμένουμε ενεργοί σε πολυμερείς θεσμούς, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρασιατικής Οικονομικής Ενωσης (EAEU), της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (CIS), των BRICS, του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης και του Οργανισμού Συλλογικής Συνθήκης για την Ασφάλεια, του οποίου η Ρωσία ανέλαβε την 1η Ιανουαρίου 2026».

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας εξέφρασε επίσης «την πεποίθηση ότι το εκτεταμένο επιχειρηματικό πρόγραμμα του Φόρουμ και οι συζητήσεις του, οι οποίες είναι προσανατολισμένες στα αποτελέσματα, θα συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων και αποτελεσματικών λύσεων σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής». Και τα πάνελ των συζητήσεων αντικατοπτρίζουν αυτές τις αναζητήσεις του υπό διαμόρφωση ιμπεριαλιστικού ευρασιατικού μπλοκ στον ανταγωνισμό με το ευρωατλαντικό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα του φόρουμ, έχουν δηλώσει συμμετοχή οι Πρόεδροι του Ουζμπεκιστάν και της Τανζανίας, καθώς και ο Κινέζος αντιπρόεδρος Χαν Τζενγκ και ο Σαουδάραβας υπουργός Ενέργειας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ.

Οι ΗΠΑ επέλεξαν να στείλουν στο φόρουμ μια ...ημιεπίσημη αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον πρόεδρο της Επιτροπής Καλών Τεχνών των ΗΠΑ, Ρόντνεϊ Μιμς Κουκ Τζούνιορ, πράγμα που γίνεται πρώτη φορά τα τελευταία 10 χρόνια. Επίσης συμμετέχουν πάνω από 160 Γερμανοί μεγαλοεπιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία.

Επίσης ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, αναμένεται να μιλήσει σε πάνελ για το περιβάλλον την Παρασκευή.