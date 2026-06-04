ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Επιθέσεις σε ρωσικές και ουκρανικές πόλεις

Κλιμακώνεται στο πεδίο η ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία, με το Κίεβο να επιτίθεται καθημερινά σε στόχους σε ρωσικό έδαφος. Χθες το πρωί ουκρανικά drones έπληξαν ενεργειακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Αγία Πετρούπολη, λίγο πριν ξεκινήσει τοπου διοργανώνεται στην πόλη (βλ. σχετικό θέμα).

Αρκετά drones μεγάλης εμβέλειας συνετρίβησαν σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, αφού η ρωσική αεράμυνα προσπάθησε ανεπιτυχώς να τα καταρρίψει. Ακούστηκαν δυνατές εκρήξεις και μαύρος καπνός υψωνόταν ψηλά πάνω από την πόλη από τον φλεγόμενο τερματικό σταθμό πετρελαίου.

Η Ουκρανία έπληξε επίσης τη ναυτική βάση και το ναυπηγείο της Κρονστάνδης στην περιοχή του Λένινγκραντ, το λιμάνι όπου βρίσκεται ο ρωσικός στόλος της Βαλτικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πλοία υπέστησαν ζημιές. Οι ουκρανικές Ενοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν την κορβέτα «Boikiy». Συνολικά γίνεται λόγος για πάνω από 130 επιθέσεις με ουκρανικά drones σε 15 περιοχές.

Η Ρωσία δηλώνει σε όλους τους τόνους ότι θα συνεχίσει να επιτίθεται «συστηματικά» στην Ουκρανία, μετά την τελευταία επίθεση με drones στην Αγία Πετρούπολη. Εξάλλου, τις προηγούμενες μέρες ρωσικές επιθέσεις μεγάλης κλίμακας έπληξαν την Ουκρανία, ως αντίποινα σε ουκρανική επίθεση σε εκπαιδευτικό κέντρο.

Επιπλέον, χθες η Μόσχα κατηγόρησε τις ουκρανικές Ενοπλες Δυνάμεις ότι σκότωσαν 8 αμάχους και τραυμάτισαν άλλους 11 με επίθεση drone σε λεωφορείο που κινούνταν στην κατεχόμενη περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Την Τρίτη η Ρωσία πραγματοποίησε μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας, από την οποία σκοτώθηκαν 23 άνθρωποι σε Κίεβο και Ντνίπρο και τραυματίστηκαν 130. Η Μόσχα δήλωσε ότι η επίθεση ήταν απάντηση σε πολύνεκρη ουκρανική επίθεση σε κοιτώνα στο ελεγχόμενο από τη Ρωσία Λουγκάνσκ, τον οποίο το Κίεβο αρνείται ότι στοχοποίησε.

Ρούτε: Αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Ουκρανία

Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο πραγματοποίησε χθες ο γγ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, που επρόκειτο να συναντηθεί με τον Ουκρανό Πρόεδρο με βασικό θέμα την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας σε αυτήν τη συγκυρία κλιμάκωσης των ρωσικών και των ουκρανικών επιθέσεων.

Ο Β. Ζελένσκι επιδιώκει να εξασφαλίσει την προμήθεια περισσότερων πυρομαχικών για τα ουκρανικά αντιαεροπορικά συστήματα από τις χώρες του ΝΑΤΟ, κυρίως αμερικανικούς πυραύλους Patriot, που είναι απαραίτητοι στο Κίεβο για την απόκρουση των ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

Ουκρανία και Μολδαβία ίσως ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για ένταξη στην ΕΕ

Ουκρανία και Μολδαβία ενδέχεται να ξεκινήσουν επίσημες διαπραγματεύσεις τις επόμενες μέρες για ένταξή τους στην ΕΕ, ανέφεραν τέσσερις διπλωμάτες στο «Politico». Η Βουδαπέστη είχε αντιταχθεί στην ένταξη της Ουκρανίας, υπό τον πρώην πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπαν, αλλά η νέα ηγεσία της χώρας φαίνεται να είναι πιο ανοιχτή στην άρση του βέτο.

Η έναρξη του πρώτου «πακέτου» («cluster») διαπραγματεύσεων έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας διακυβερνητικής διάσκεψης στο Λουξεμβούργο στις 15 Ιούνη, σύμφωνα με τρεις διπλωμάτες.

Το Κίεβο και το Κισινάου υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στην ΕΕ ταυτόχρονα, πράγμα που σημαίνει ότι η αίτηση της Μολδαβίας μπορεί να προχωρήσει μόνο αν προχωρήσει και αυτή της Ουκρανίας.

Διπλωμάτης είπε στο «Politico» ότι οι πρέσβεις της ΕΕ θα οριστικοποιήσουν τη θέση τους σχετικά με το αν θα ανοίξουν το πρώτο «cluster» για την Ουκρανία και τη Μολδαβία μέχρι το τέλος αυτής της βδομάδας, αφού η Ουκρανία παρουσιάσει τα σχέδιά της για μεταρρυθμίσεις και αντιμετωπίσει το ζήτημα των μειονοτήτων.

Το άνοιγμα των «clusters» απαιτεί ομόφωνη έγκριση από τις 27 χώρες - μέλη της ΕΕ. Οποιαδήποτε χώρα μπορεί να εμποδίσει τη διαδικασία σε οποιοδήποτε στάδιο, είτε αντιτιθέμενη στο πρώτο «cluster» είτε σε οποιοδήποτε από τα επόμενα βήματα προς την ένταξη.