Πέμπτη 4 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
Τεστάρει δυνάμεις με τη Σουηδία

Την ευκαιρία να τεστάρει τις δυνάμεις της ενόψει των μελλοντικών επίσημων υποχρεώσεών της έχει απόψε η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών, αγωνιζόμενη σε διεθνές φιλικό παιχνίδι με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη (20.00 - Αlpha). Για το ελληνικό συγκρότημα, που δεν έχει επίσημες υποχρεώσεις αυτό το διάστημα, θα ακολουθήσει φιλικό με την Ιταλία στην Κρήτη την Κυριακή 7 Ιούνη.

Επόμενη επίσημη υποχρέωση της Εθνικής είναι στο πλαίσιο του Νations League της νέας σεζόν, στα τέλη Σεπτέμβρη. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει να εκμεταλλευτεί το συγκεκριμένο διάστημα προκειμένου να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για την κατάσταση των διεθνών, αλλά και για να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα.

Μιλώντας για τα δύο φιλικά παιχνίδια ο Γιοβάνοβιτς έκανε λόγο για δυνατά τεστ, με υψηλό βαθμό δυσκολίας, απέναντι σε ισχυρές αντιπάλους, και εξήγησε ότι δίνουν μια καλή ευκαιρία στην Εθνική να βελτιώσει τις αδυναμίες της στο διάστημα πριν τις επίσημες υποχρεώσεις.

Για τον αποψινό αγώνα με τη Σουηδία έχει τεθεί νοκ άουτ ο Δημήτρης Γιαννούλης λόγω μυικών ενοχλήσεων, ενώ εκτός αποστολής είναι και ο Τάσος Μπακασέτας.

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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