SUPER LEAGUE

Ανοιξε τον «χορό» με Ζουμπκόφ η ΑΕΚ

Τη μεταγραφική της ενίσχυση ενόψει της επόμενης σεζόν ξεκίνησε η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, ανακοινώνοντας χθες την απόκτηση του Ουκρανού διεθνούς εξτρέμ Ολεξάντρ Ζουμπκόφ για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο 29χρονος παίκτης αγωνιζόταν μέχρι τώρα στην Τραμπζονσπόρ, με την οποία φέτος κατέκτησε το Κύπελλο Τουρκίας, ενώ στην καριέρα του έχει περάσει ακόμα από τις Σαχτάρ Ντονέτσκ και Φερεντσβάρος, έχοντας κατακτήσει τρόπαια και με τις δύο ομάδες. Επίσης είναι διεθνής με την Εθνική Ουκρανίας, μετρώντας 43 συμμετοχές και 3 γκολ.

Ολυμπιακός: Επιστροφή Φορτούνη

Επίσημη έγινε από χθες η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν συμφωνία με τον 33χρονο παίκτη για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Ο άλλοτε αρχηγός του Ολυμπιακού και μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Conference League είχε αποχωρήσει από τον Πειραιά το 2024 με μεταγραφή στην Αλ Καλίτζ της Σαουδικής Αραβίας, όπου αγωνιζόταν τα δύο τελευταία χρόνια.

Καλαμάτα: Απέκτησε τον Καρεάσο

Την απόκτηση του Κολομβιανού μέσου Μαρσελίνο Καρεάσο ανακοίνωσε η Καλαμάτα, ενόψει της επιστροφής της στη μεγάλη κατηγορία. Ο 26χρονος παίκτης αγωνιζόταν στη μολδαβική Σέριφ, ενώ έχει περάσει ακόμα από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και τον Απόλλωνα Λεμσού.