BASKET LEAGUE

Εκανε το «μπαμ» με Σπανούλη ο Αρης

Το «μπαμ» της σεζόν στην Basket League έκανε ο Αρης, με την ΚΑΕ να έρχεται σε συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας. Οι διοικούντες τον Αρη βρίσκονταν εδώ και καιρό σε συζητήσεις με τον Ελληνα τεχνικό, για τον οποίον φέρεται να υπήρχε ενδιαφέρον και από ομάδες της Euroleague, και σύμφωνα με πληροφορίες χθες βρέθηκε η χρυσή τομή για τη συμφωνία, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει σε πρώτη φάση τριετή συνεργασία.

Ο Βασίλης Σπανούλης ξεκίνησε την καριέρα του ως τεχνικός του Περιστερίου και συνέχισε στη Μονακό, με την οποία έφτασε μέχρι τον τελικό της Euroleague το 2025, ενώ αποτελεί και τον τεχνικό της Εθνικής ομάδας μπάσκετ ανδρών.