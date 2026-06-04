ΚΟΛΟΜΒΙΑ

«Απόλυτη υποστήριξη» Τραμπ στον Εσπριέγια

2026 The Associated Press. All

Τις εξελίξεις στον αστικό πολιτικό χάρτη όλης της Λατινικής Αμερικής παρακολουθεί και η αστική τάξη των ΗΠΑ, με τονσε σχόλιό του ενόψει του δευτέρου γύρου των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία, στις 21 Ιούνη, να χαρακτηρίζει τον ακροδεξιό υποψήφιο των «Υποστηρικτών της πατρίδας»,«ευφυή, δυνατό και σκληρό ηγέτη». Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι δεδομένων «των τρομερών επιτυχιών» του Εσπριέγια «στη ζωή και της πολιτικής υποστήριξής του σε εμένα προσωπικά», είναι «τιμή μου να εκφράσω την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή μου στον Αμπελάρδο», για τον οποίο ισχυρίστηκε πως «θα καταφέρει κατά τρόπο εξαιρετικό να μεγεθύνει την οικονομία, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να προωθήσει το εμπόριο, να σταματήσει την παράνομη μετανάστευση, να καταστείλει το έγκλημα και τα ναρκωτικά και να αποκαταστήσει την τάξη».

Ο 47χρονος υποψήφιος Πρόεδρος της Κολομβίας αντέδρασε εκφράζοντας μεγάλη ικανοποίηση και υποσχόμενος διμερείς σχέσεις επιπέδου «άνευ προηγουμένου» με τις ΗΠΑ, καθώς - όπως υποστήριξε - «διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον αγώνα εναντίον της εγκληματικότητας και της ναρκω-τρομοκρατίας».

Από την άλλη ο απερχόμενος Πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο δήλωσε πως «όταν μια χώρα αναμειγνύεται στις αποφάσεις μιας άλλης, η ελευθερία πεθαίνει». Κάλεσε «όλη την Κολομβία να ψηφίσει με απόλυτη ελευθερία» και τους συμπολίτες του να μη γίνουν «σκλάβοι», να μην αφήσουν τη χώρα να γίνει «αποικία» κανενός.

Στο μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί η τοποθέτηση εργοδοτικών οργανώσεων που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο προκρίνουν την υποψηφιότητα Εσπριέγια, κατηγορώντας την «Ιστορική Συμφωνία» («Pacto Historico» - τον συνασπισμό που στηρίζει τον σοσιαλδημοκράτη Ιβάν Σεπέδα, «διάδοχο» του Πέτρο) για «επιθέσεις» στο «εκλογικό σύστημα» και στην «εκλογική διαδικασία» της χώρας.

Η Asociacion Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI - Εθνική Ενωση Επιχειρηματιών της Κολομβίας) όχι απλά επικρίνει τις ανησυχίες της «Συμφωνίας» για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων του πρώτου γύρου, αλλά και ζητά τη «συνοδεία διεθνών οργανισμών που ειδικεύονται όχι μόνο στην παρατήρηση αλλά και στην εγγύηση και υπεράσπιση των δημοκρατικών διαδικασιών, προκειμένου να συμβάλουν στο να μπορέσουν οι Κολομβιανοί να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε κλίμα ηρεμίας, διαφάνειας και πλήρους θεσμικής εμπιστοσύνης».

Αλλά και η Federacion Nacional de Comerciantes Empresarios (FENALCO - η ένωση των μεγαλεμπόρων της χώρας), θριαμβολογώντας για την πρωτιά Εσπριέγια στον πρώτο γύρο, μίλησε για «απόφαση» η οποία «αντικατοπτρίζει την ανάγκη να προχωρήσουμε προς ένα μοντέλο που δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες (...) Μια χώρα όπου η προσπάθεια ανταμείβεται, η επιχειρηματικότητα βρίσκει υποστήριξη, οι επενδύσεις βρίσκουν εγγυήσεις».

«Λιτότητα» για το «κοινό καλό»

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η «Ιστορική Συμφωνία» καταθέτει προτάσεις αναδεικνύοντας τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η σοσιαλδημοκρατία στην υποστήριξη του μεγάλου κεφαλαίου, διατυπώνοντας μεταξύ άλλων σχέδια για μια «ρεπουμπλικανική λιτότητα», όπου πόροι θα «ανακατευθύνονται για τη βελτίωση κοινωνικών επενδύσεων». Προτάσσει τον εκσυγχρονισμό του αστικού κράτους, ώστε να επιτελεί αποτελεσματικά το έργο του για την ενσωμάτωση των εργατικών - λαϊκών στρωμάτων και την καπιταλιστική διαχείριση προβλημάτων που θα οξύνονται νομοτελειακά, ειδικά στις σημερινές συνθήκες παγκόσμιας πολεμικής προπαρασκευής.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα του Σεπέδα ιεραρχεί τη σύνδεση του ιδιωτικού τομέα «για το κοινό καλό, μέσω ενός μηχανισμού έργων για (...) δίκαιες συμμαχίες» και διασφαλίζοντας «προνομιακή φορολογική μεταχείριση σε εταιρείες που προσλαμβάνουν πιστοποιημένους νέους», λανσάροντας δηλαδή τις φοροαπαλλαγές των μεγαλοεργοδοτών ως επιβράβευση (!) για «νόμιμες» προσλήψεις εργαζομένων - κάτι που σε όλο τον αναπτυγμένο καπιταλιστικό κόσμο προτάσσεται πλέον εμφατικά και στο όνομα της «υπεράσπισης του υγιούς ανταγωνισμού»...

Την κατάσταση την επομένη του δευτέρου γύρου μελετούν πώς θα αξιοποιήσουν όλοι οι μεγαλοεπιχειρηματίες, σε μια περίοδο που σύμφωνα με στοιχεία της FENALCO 2 στις 3 εταιρείες στην Κολομβία «έχουν ήδη μειώσει το προσωπικό τους λόγω του αυξανόμενου κόστους εργασίας (...) Η μεγαλύτερη αυτοματοποίηση (25%), οι προσαρμογές τιμών (23%) και η μείωση του προσωπικού (22%) εξακολουθούν να είναι τα κύρια μέτρα που υιοθετήθηκαν την τελευταία χρονιά. Το 51% των εταιρειών δηλώνουν ότι έχουν μειώσει τις παραγωγικές δραστηριότητές τους τη νύχτα (...) Κύριες ανησυχίες της κολομβιανής επιχειρηματικής κοινότητας εμφανίζονται σήμερα η απώλεια ανταγωνιστικότητας λόγω της άτυπης απασχόλησης, η μείωση των επενδυτικών σχεδίων και οι δυσκολίες στη διατήρηση της επίσημης απασχόλησης».