ΙΣΠΑΝΙΑ

Ρεκόρ θανάτων από τον καύσωνα τον μήνα Μάη

Η Ισπανία κατέγραψε τον Μάη τους περισσότερους θανάτους που συνδέονται με τον καύσωνα από τότε που ξεκίνησαν να τηρούνται αρχεία το 2015, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, σε μια περίοδο που πολλά μέρη της Ευρώπης αντιμετώπισαν υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι θάνατοι 101 ανθρώπων μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα, ο υψηλότερος αριθμός για μήνα Μάη από το 2015 και 3,6 φορές υψηλότερος από τον μέσο αριθμό θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη και καταγράφηκαν τον Μάη την τελευταία δεκαετία, ανακοίνωσε το υπουργείο επισημαίνοντας «τις σημαντικές επιπτώσεις των καυσώνων στην υγεία, ακόμη και πριν από την έναρξη του καλοκαιριού».

Από το 2015, όταν ξεκίνησαν να τηρούνται αρχεία, και μέχρι το καλοκαίρι του 2025, 27.564 θάνατοι στην Ισπανία «οφείλονται σε υψηλές θερμοκρασίες», σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Το 2022 ήταν η πιο θανατηφόρα χρονιά με 4.789 θανάτους, ακολουθούμενη από το 2025 με 3.832 θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη. Η Ισπανία βίωσε το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ εκείνη τη χρονιά, με μέση θερμοκρασία 24,2°C, σύμφωνα με την Aemet.