Πέμπτη 4 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΛΟΝΔΙΝΟ.- Διαδηλωτές στη νότια βρετανική πόλη Σάουθαμπτον πέταξαν προχτές βράδυ μπουκάλια και κάδους απορριμμάτων εναντίον αστυνομικών κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του 18χρονου φοιτητή, Χένρι Νόβακ, τον Δεκέμβρη του 2025, από 23χρονο ινδικής καταγωγής που καταδικάστηκε σε πολυετή ποινή κάθειρξης για το έγκλημα.

ΝΤΕΒΟΝ.- Το Βρετανικό Βασιλικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε χτες ότι ένα ελικόπτερό του συνετρίβη σε χωράφι στο Ντέβον της νοτιοδυτικής Αγγλίας, ενώ η αστυνομία επεσήμανε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο. Η τύχη του πληρώματος δεν έγινε άμεσα γνωστή.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Σφοδρές αντιδράσεις σε δυνάμεις της αντιπολίτευσης στο Κογκρέσο προκάλεσε η ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως θα διορίσει στη θέση του νέου επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών τον 38χρονο Μπιλ Πούλτι, που το μόνο βασικό προσόν που διαθέτει είναι να ξεχωρίζει ως ένας από τους πιο θερμούς υποστηρικτές του Αμερικανού ηγέτη. Βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας τη θέση του διευθυντή της Υπηρεσίας Πληροφοριών ODNI (Office of Director of National Intelligence) πρέπει να αναλαμβάνει ένα πρόσωπο που έχει «βαθιά γνώση των θεμάτων εθνικής ασφάλειας», κάτι που δεν συμβαίνει στην περίπτωση του Πούλτι.

    

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ΚΟΣΜΟΣ
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