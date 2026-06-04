«ΥΠΟΓΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ»

Μια συναυλία αφιερωμένη στην ποίηση

Ταέρχονται στη σκηνή τηςτογια μιαΤο συγκρότημα θα παρουσιάσει ζωντανάκαθώς και τραγούδια μέσα από όλη του τη δισκογραφία, όπου συχνά πρωταγωνιστούν οι στίχοι σπουδαίων Ελλήνων ποιητών. Μαζί τους επί σκηνής θα βρεθούν οκαι η

Η σχέση των «Υπόγειων Ρευμάτων» με την ποίηση παραμένει διαχρονική και ουσιαστική. Από τα πρώτα τους βήματα έως σήμερα ο λόγος βρίσκεται στον πυρήνα της ταυτότητάς τους, καθώς το συγκρότημα έχει επανειλημμένα στραφεί στη μελοποίηση ποιημάτων, τόσο μέσα από τη δισκογραφία όσο και στις ζωντανές του εμφανίσεις. Με το «Οργή Λαού» αυτή η διαδρομή κορυφώνεται, σε μία από τις πιο άμεσες και ολοκληρωμένες εκφράσεις της.

Τα «Υπόγεια Ρεύματα» μελοποιούν εμβληματικούς ποιητές όπως ο Κώστας Καρυωτάκης, ο Κώστας Βάρναλης και ο Κωστής Παλαμάς. Ο τίτλος του άλμπουμ και της συναυλίας είναι εμπνευσμένος από την ομώνυμη ποιητική συλλογή του Βάρναλη και αναδεικνύει τον έντονα πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα τους, αλλά και μια πραγματικότητα της εποχής.

Το άλμπουμ «Οργή Λαού» είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες: https://digitalminds.bfan.link/orgi-laou

Προπώληση: more.com