Πέμπτη 4 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 27
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«ΥΠΟΓΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ»
Μια συναυλία αφιερωμένη στην ποίηση

Τα «Υπόγεια Ρεύματα» έρχονται στη σκηνή της Τεχνόπολης του δήμου Αθηναίων το Σάββατο 13 Ιούνη, για μια συναυλία αφιερωμένη στη μελοποιημένη ποίηση. Το συγκρότημα θα παρουσιάσει ζωντανά το νέο του άλμπουμ «Οργή Λαού», καθώς και τραγούδια μέσα από όλη του τη δισκογραφία, όπου συχνά πρωταγωνιστούν οι στίχοι σπουδαίων Ελλήνων ποιητών. Μαζί τους επί σκηνής θα βρεθούν ο AlexK., η Αγγελική Τουμπανάκη, ο Ερρίκος Λίτσης και η Μαρία Παπαγεωργίου.

Η σχέση των «Υπόγειων Ρευμάτων» με την ποίηση παραμένει διαχρονική και ουσιαστική. Από τα πρώτα τους βήματα έως σήμερα ο λόγος βρίσκεται στον πυρήνα της ταυτότητάς τους, καθώς το συγκρότημα έχει επανειλημμένα στραφεί στη μελοποίηση ποιημάτων, τόσο μέσα από τη δισκογραφία όσο και στις ζωντανές του εμφανίσεις. Με το «Οργή Λαού» αυτή η διαδρομή κορυφώνεται, σε μία από τις πιο άμεσες και ολοκληρωμένες εκφράσεις της.

Τα «Υπόγεια Ρεύματα» μελοποιούν εμβληματικούς ποιητές όπως ο Κώστας Καρυωτάκης, ο Κώστας Βάρναλης και ο Κωστής Παλαμάς. Ο τίτλος του άλμπουμ και της συναυλίας είναι εμπνευσμένος από την ομώνυμη ποιητική συλλογή του Βάρναλη και αναδεικνύει τον έντονα πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα τους, αλλά και μια πραγματικότητα της εποχής.

Το άλμπουμ «Οργή Λαού» είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες: https://digitalminds.bfan.link/orgi-laou

Προπώληση: more.com

    

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