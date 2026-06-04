Απύθμενο θράσος!

Σε απαράδεκτες δηλώσεις απέναντι στο ΚΚΕ, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «το ΚΚΕ δεν θέλει τον πολιτισμό και την τέχνη, γιατί τα θεωρεί αστικά κατάλοιπα» (!), προχώρησε ο υφυπουργός Πολιτισμού της κυβέρνησης ΝΔ, Ι. Φωτήλας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Πελοπόννησος».

Σε ανακοίνωσή του για τις απαράδεκτες δηλώσεις του Ι. Φωτήλα, το Τμήμα Πολιτισμού της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει:

«Μια από τις ελάχιστες φορές που άνοιξε το στόμα του ο υφυπουργός Πολιτισμού της ΝΔ, δεν ήταν για να απολογηθεί σχετικά με το "έργο" της κυβέρνησής του στον σύγχρονο πολιτισμό, αλλά για να καταγγείλει το ΚΚΕ!

Το θράσος του υφυπουργού να ισχυρίζεται ότι δήθεν "το ΚΚΕ δεν θέλει τον πολιτισμό και την τέχνη, γιατί τα θεωρεί αστικά κατάλοιπα" (!), είναι απύθμενο, όταν ο ίδιος και η κυβέρνησή του - σε συνέχεια της πολιτικής των προηγούμενων κυβερνήσεων - έχουν καταδικάσει τον σύγχρονο πολιτισμό και τους ανθρώπους του στην αφάνεια, την απαξίωση και τη φτώχεια.

Τους δε θησαυρούς της πολιτιστικής κληρονομιάς, όταν δεν τους αφήνουν στο έλεος του χρόνου και των καιρικών συνθηκών, τους μετατρέπουν σε εξάρτημα της "ατμομηχανής" του τουρισμού, σε σκηνικό πολυτελών δεξιώσεων, επιδείξεων μόδας, γαστρονομικών εμπειριών κ.λπ.

Το ΚΚΕ δεν χρειάζεται διαπιστευτήρια για την προσήλωσή του στην προώθηση του πολιτισμού και την πλατιά διάδοσή του ειδικά σε αυτούς τους "αγράμματους" και "άφραγκους", όπως με αριστοκρατική περιφρόνηση και βαθύ ταξικό μίσος ο υφυπουργός της ΝΔ αποκαλεί τους ανθρώπους του λαού, αυτούς δηλαδή που η κυρίαρχη πολιτική τούς έχει απαγορεύσει την πρόσβαση στη μόρφωση και τον πλούτο που με τα χέρια τους δημιουργούν.

Αλλωστε ο σεβασμός και το γνήσιο ενδιαφέρον του ΚΚΕ για τον πολιτισμό αποτυπώνεται στο ότι κορυφαίοι δημιουργοί σε όλα τα είδη της τέχνης έχουν συμπορευτεί και συμπορεύονται μαζί του, ή εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους στην πολιτιστική του δραστηριότητα συμμετέχοντας σε αυτή ενεργητικά. Σε τελευταία ανάλυση, η επίθεση στην πολιτιστική παρέμβαση του ΚΚΕ αποτελεί προσβολή και προς όλους αυτούς.

Τελικά νιώθουμε περήφανοι για τη δήλωση του κ. Φωτήλα ότι "στην τέχνη και στον πολιτισμό δεν ταιριάζαμε ποτέ με το ΚΚΕ, ούτε θα ταιριάξουμε". Το πρόβλημα θα ήταν αν συνέβαινε το αντίθετο».