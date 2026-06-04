Εφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Αγγελος Αντωνόπουλος

Λόγια του σπουδαίου ηθοποιού, δασκάλου και σκηνοθέτη Αγγελου Αντωνόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών.

Εζησε μια γόνιμη και γεμάτη ζωή. Γεννήθηκε το 1932 στον Πειραιά, αλλά μετά τον θάνατο του πατέρα του γρήγορα μετακόμισαν στην αρχαία Ολυμπία. Εκεί πέρασε τα παιδικά του χρόνια. Χρόνια γεμάτα αγάπη, αλλά και στερήσεις. Εκεί έζησε και τα χρόνια της Κατοχής. Θυμόταν την εικόνα των πρώτων ναζί, αλλά και τη σημαία με τη σβάστικα που ύψωσαν στα «γερμανικά» - έτσι ονόμαζαν τα σπίτια όπου έμεναν οι Γερμανοί αρχαιολόγοι που συμμετείχαν στις ανασκαφές στην αρχαία Ολυμπία. Οπως θυμόταν και ότι η σημαία των ναζί εξαφανίστηκε το βράδυ. Δεν βρέθηκε ποτέ ποιοι το έκαναν... Ο ίδιος πίστευε ότι η σημαία ξεκρεμάστηκε από τους Γερμανούς αρχαιολόγους...

Τον δρόμο του θεάτρου τον διάβηκε σχετικά μεγάλος. Ηταν 28 ετών όταν παρακολούθησε τον «Θείο Βάνια» στο Εθνικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία Καρόλου Κουν. Αυτό ήταν! Βγήκε από το θέατρο κεραυνοβολημένος. Αποφάσισε να γίνει ηθοποιός. Μετά από επίμονη προσπάθεια δέχτηκε να τον δει ο Κουν στο «Υπόγειο». Του απήγγειλε την «Ιθάκη» του Κ. Π. Καβάφη. «Δεν τα λέμε έτσι τα ποιήματα, αλλά εσείς με πείσατε ότι την Ιθάκη πρέπει να τη λέμε έτσι», του είπε ο μεγάλος θεατράνθρωπος και του έδωσε ραντεβού τον Σεπτέμβρη στις εξετάσεις για τη σχολή. Τον θυμήθηκε αμέσως. Αφού τον άκουσε να απαγγέλλει μονολόγους από τον «Ριχάρδο Γ'» και τον «Ιούλιο Καίσαρα» του Σαίξπηρ, του είπε: «Μην περιμένετε τα αποτελέσματα, ελάτε να εγγραφείτε».

Από τότε ξεκινά και η μεγάλη περιπέτειά του στην υποκριτική τέχνη, στην τέχνη του θεάτρου...

Ευτύχησε να αναμετρηθεί με σπουδαίους ρόλους στο θεατρικό σανίδι, να παίξει σε παραστάσεις μεγάλων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Πρώτα υπό την καθοδήγηση του Κουν, ενώ στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Μήτσο Μυράτ και με όλους τους πρωταγωνιστές και τις πρωταγωνίστριες του θεάτρου.

Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο ήταν στις ταινίες του οραματιστή σκηνοθέτη - όπως τον αποκαλούσε - Τάκη Κανελλόπουλου, «Εκδρομή» και «Παρένθεση». Ακολούθησαν «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο» του Βασίλη Γεωργιάδη και πολλές ακόμα ταινίες των Ντίνου Δημόπουλου, Φίνου, Γιάννη Δαλιανίδη, Ερρίκου Ανδρέα, Γιώργου Τζαβέλλα.

Το 1971 ερμήνευσε τον «συνταγματάρχη Βαρτάνη» στον «Αγνωστο Πόλεμο», σε σενάριο του Νίκου Φώσκολου και σκηνοθεσία του Κώστα Κουτσομύτη. Λέγεται ότι ερήμωναν οι δρόμοι όταν παιζόταν το συγκεκριμένο σίριαλ... Πρωταγωνίστησε και σε άλλες σειρές, όπως «Οι Πανθέοι», «Μαντάμ Σουσού», «Πρόβα Νυφικού», «Μεγάλος Θυμός» κ.ά.

Ο Αγγελος Αντωνόπουλος υπήρξε ακόμα δάσκαλος για χρόνια σε Δραματικές Σχολές, λειτούργημα που το αγάπησε ιδιαίτερα. Αστείρευτα δημιουργικός, εξέδωσε δύο μυθιστορήματα και μια ποιητική συλλογή.

Θα τον θυμόμαστε πάντα... Οπως πάντα θα θυμόμαστε και τις καίριες τοποθετήσεις του για διάφορα ζητήματα της σύγχρονης πραγματικότητας. Δεν είναι λίγες οι φορές που ο «Ριζοσπάστης» φιλοξένησε δηλώσεις του, όπως το 2018 που με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων ζωής και ηρωικής δράσης του Κόμματός μας δήλωνε: «Εκατό χρόνια από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Εκατό χρόνια αγώνων της εργατικής τάξης. Εκατό χρόνια φυλακές, εξορίες και βασανιστήρια. Φέτος γιορτάζουμε τη δικαίωση των αγώνων αυτών. Στέλνω τον χαιρετισμό και την πίστη μου».