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Σελίδα 23
ΔΙΕΘΝΗ
Πολύνεκρη πυρκαγιά στο Νέο Δελχί

Από την προσπάθεια διάσωσης εγκλωβισμένων

2026 The Associated Press. All

Από την προσπάθεια διάσωσης εγκλωβισμένων
Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χτες το πρωί στην πρωτεύουσα της Ινδίας Νέο Δελχί, στο ξενοδοχείο «Flourish Stay B&B».

Ινδικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι το κτίριο είχε μόλις μία είσοδο και μαζί έξοδο κινδύνου (!), ενώ όταν οι φλόγες άρχισαν να τυλίγουν δωμάτια και ορόφους επικράτησε κατάσταση πανικού. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αγωνία της να διασωθεί, μια γυναίκα πήδησε από τον τρίτο όροφο μαζί με ένα παιδί.

Σύμφωνα με τις αρχές οδηγήθηκαν σε νοσοκομείο για νοσηλεία τουλάχιστον 13 άτομα, μεταξύ τους τρία που έπεσαν από ύψος και βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ταυτοποίηση των θυμάτων ήταν δύσκολη, εξαιτίας των εκτεταμένων εγκαυμάτων που έφεραν οι σοροί τους.

Αρκετοί από τους νεκρούς είναι αλλοδαποί, με καταγωγή από χώρες της Κεντρικής Ασίας και της Αφρικής. Η αστυνομία του Νέου Δελχί φέρεται να ζήτησε την έναρξη έρευνας για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

    

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