ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Πανεργατική απεργία ενάντια στις σαρωτικές «μεταρρυθμίσεις»

2026 The Associated Press. All

Μεγάλη πανεργατική απεργία πραγματοποιήθηκε χθες στηνη δεύτερη μέσα σε έξι μήνες κατά των αντεργατικών μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης. Λόγω της μεγάλης συμμετοχής στην απεργία ανεστάλησαν δρομολόγια τρένων, εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν και σχολεία παρέμειναν κλειστά.

Η κεντροδεξιά κυβέρνηση μειοψηφίας της Πορτογαλίας είναι πιθανό να περάσει το νομοσχέδιο που προωθεί με τη στήριξη του ακροδεξιού κόμματος «Chega», προτείνοντας αλλαγές σε πάνω από 100 άρθρα του Εργασιακού Κώδικα, με στόχο την «ενίσχυση της παραγωγικότητας» και την «τόνωση της ανάπτυξης», εντείνοντας την εκμετάλλευση και την απλήρωτη εργασία, μειώνοντας την τιμή της εργατικής δύναμης, περικόπτοντας δικαιώματα και διευκολύνοντας τις απολύσεις.

Οπως καταγγέλλει η βασική Συνομοσπονδία της Πορτογαλίας, CGTP, που προκήρυξε τη γενική απεργία, η «μεταρρύθμιση» θα επιδεινώσει τις συνθήκες για τους εργαζόμενους, παγιώνοντας την επισφαλή απασχόληση, αίροντας το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ώρες εργασίας, διευκολύνοντας τις απολύσεις και περιορίζοντας τα δικαιώματα στην απεργία και στην προστασία των γονέων.

Η «μεταρρύθμιση» θα αφήσει τους νέους εργαζόμενους «κολλημένους με επισφαλείς συμβάσεις διά βίου», αναγκάζοντάς τους να εργάζονται 50 ώρες την εβδομάδα χωρίς επιπλέον μισθό, αντί του ισχύοντος πλαισίου των 40 ωρών, ενώ θα καταστήσει πιο εύκολη την απόλυσή τους και την αντικατάστασή τους με φτηνότερο εργατικό δυναμικό, μέσω ανάθεσης σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία CP ανέστειλε τα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων και τα περισσότερα περιφερειακά, ενώ κλειστό έμεινε το Μετρό στη Λισαβόνα.

Τα σχολεία ήταν κλειστά σε όλη τη χώρα λόγω ελλείψεων προσωπικού και τα νοσοκομεία ανέστειλαν τα περισσότερα προγραμματισμένα χειρουργεία και ραντεβού, καθώς οι νοσηλευτές συμμετείχαν στην απεργιακή κινητοποίηση.

Ο βασικός αερομεταφορέας της Πορτογαλίας, TAP, δήλωσε ότι θα πραγματοποιούσε μόνο τις 79 από τις 300 και πλέον πτήσεις που έχει προγραμματισμένες σε καθημερινή βάση, ενώ η «Iberia» αναμένει μειώσεις της τάξης του 50% - 75%.