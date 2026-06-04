ΙΤΑΛΙΑ

Τέσσερις μετανάστες εργάτες γης πυρπολήθηκαν ζωντανοί!

Αποτροπιασμό και οργή προκαλεί η δολοφονία τεσσάρων μεταναστών εργατών γης, οι οποίοι εργάζονταν σε χωράφια φράουλας στη νότια Ιταλία, στην Καλαβρία, και βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα σε ένα μίνι βαν σε βενζινάδικο.

Στην Αμεντολάρα της Καλαβρίας τρεις Αφγανοί μετανάστες και ένας Πακιστανός κάηκαν ζωντανοί μέσα στο βαν που έπρεπε να τους μεταφέρει στα χωράφια της περιοχής, όπου δούλευαν αδιάκοπα, σε καλλιέργειες με φράουλες και νεκταρίνια.

Εικόνες από κάμερες ασφαλείας δείχνουν δύο άτομα να μπλοκάρουν τις πόρτες του βαν απέξω και να ρίχνουν εύφλεκτο υγρό στο εσωτερικό, προκαλώντας την πυρκαγιά που οδήγησε στην έκρηξη του οχήματος. Ενας πέμπτος άνδρας από το Αφγανιστάν κατάφερε να σπάσει το τζάμι και να δραπετεύσει.

Ο επιζών κατήγγειλε ότι οι δύο προαναφερθέντες απαίτησαν χρήματα για τη μεταφορά και όταν οι εργάτες απάντησαν ότι δεν έχουν να πληρώσουν, γιατί ήταν απλήρωτοι οι ίδιοι, τους παγίδευσαν και τους πυρπόλησαν.

Οι δύο δράστες συνελήφθησαν. Πρόκειται για Πακιστανούς οι οποίοι εκμεταλλεύονται τους εργάτες σε συνέργεια και άμεση επαφή με τη μαφία της Καλαβρίας, την «Ντράγκετα».

Το φαινόμενο είναι αρκετά γνωστό, όχι όμως σε όλη του την τραγική διάσταση, καθώς στην Ιταλία η εκμετάλλευση των μεταναστών έχει δημιουργήσει μια βαρβαρότητα που διαρκεί εδώ και πολλούς αιώνες.

Ο εργάτης που κατάφερε να σωθεί κατέθεσε στους ανακριτές ότι όσοι εργάζονται στις καλλιέργειες της περιοχής δεν λαμβάνουν καμία απολύτως αμοιβή. Οι δουλέμποροι τους δίνουν μόνο φαγητό και στέγη, σε ημιεγκαταλελειμμένες αγροικίες. Η εκτέλεση της Αμεντολάρα οργανώθηκε για να τιμωρηθούν οι εργάτες, επειδή δεν ήθελαν να πληρώσουν για τη μεταφορά τους από το σπίτι μέχρι τα χωράφια...

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Χιλιάδες Πακιστανοί, Ινδοί και Αφγανοί κινούνται μεταξύ Σικελίας, Καλαβρίας και Απουλίας με την ελπίδα να μπορέσουν να κερδίσουν ένα κομμάτι ψωμί. Μαζεύουν φράουλες, ελιές, πορτοκάλια και βερίκοκα. Σύμφωνα με τα ιταλικά συνδικάτα, λιγότερο από το 1/3 έχει υπογράψει κάποια συμφωνία.

Ολοι οι υπόλοιποι είναι αναγκασμένοι να δεχτούν τη μαύρη εργασία που τους προσφέρεται, κερδίζοντας - όταν καταφέρνουν να πληρωθούν - γύρω στα 15 ευρώ τη μέρα, από τα οποία υποχρεούνται να πληρώνουν και τη μεταφορά από το σπίτι στους αγρούς.

Αλλά και στον ...ανεπτυγμένο και «πολιτισμένο» ιταλικό βορρά, μεγάλη αίσθηση είχε προκαλέσει στο Μιλάνο υπόθεση που συνδέεται με την οικοδόμηση του νέου αμερικανικού προξενείου από την εταιρεία «Caddel Construction». Σχεδόν 400 Ινδοί εργάτες, ανασφάλιστοι, σύμφωνα με τους εισαγγελείς λάμβαναν περίπου 2 ευρώ την ώρα. Είχαν δώσει περίπου 5.000 ευρώ σε μεσάζοντες για να μπορέσουν να πάρουν βίζα και στη συνέχεια τους ζητούσαν κι άλλα χρήματα, για στέγη και φαγητό στο Μιλάνο. Στο τέλος τους έμεναν στο χέρι μόνο 300 ευρώ τον μήνα.

Σε ανακοίνωσή της η Ενωση Συνδικάτων Βάσης της Ιταλίας (USB) καταγγέλλει τους νέους θανάτους μεταναστών εργατών και αναδεικνύει τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, που αρνείται να κατοχυρώσει αξιοπρεπείς μισθούς για τους εργάτες γης ενώ την ίδια ώρα κάνει πλάτες στους εκμεταλλευτές τους, για να αυξάνουν τα κέρδη τους.

Και τονίζει: «Υπάρχει ένας κόσμος από κάτω που υφίσταται εκμετάλλευση πέρα από κάθε κανόνα, εργάτες, οικοδόμοι, λιμενεργάτες, ντελιβεράδες... Είναι ο καπιταλισμός του 21ου αιώνα, εναντίον του οποίου πρέπει να επαναστατήσουμε, πρέπει να οργανωθούμε και να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα των εργαζομένων».