Νέο εργατικό «ατύχημα» σε ναυπηγείο

Ενα ακόμα εργατικό «ατύχημα» σημειώθηκε χθες στη ναυπηγοεπισκευή, αυτήν τη φορά στο Ναυπηγείο «Salamis Shipyard» στη Σαλαμίνα. Οπως καταγγέλλουν το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και το Σωματείο Ναυπηγοξυλουργών, εργαζόμενος τραυματίστηκε στο πόδι κατά τη διάρκεια εργασιών, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας και από κει χρειάστηκε να διακομιστεί στο Νοσοκομείο «Αττικόν», καθώς ήταν αδύνατον να αντιμετωπιστεί το περιστατικό στο Κέντρο Υγείας.

Για άλλη μια φορά, τονίζουν, αποδεικνύεται ότι η εντατικοποίηση, η πίεση για να ολοκληρώνονται γρήγορα οι εργασίες, η έλλειψη ουσιαστικών ελέγχων και η μη τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων υγείας και ασφάλειας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε μικρά και μεγάλα «ατυχήματα».

Το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει ακόμα πιο έντονα την ανάγκη για πλήρη στελέχωση του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας, όλες τις μέρες και όλες τις ώρες. Πρόκειται για νησί με μεγάλη ναυπηγική και βιομηχανική δραστηριότητα, όπου καθημερινά δουλεύουν εργαζόμενοι σε βαριές και επικίνδυνες εργασίες, ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες οι ανάγκες για ιατρική περίθαλψη και επείγουσα φροντίδα μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο, καθώς το νησί γεμίζει από κόσμο.

Τα δύο σωματεία απαιτούν να διερευνηθούν άμεσα οι αιτίες του «ατυχήματος» και να γίνει ουσιαστικός έλεγχος στο ναυπηγείο και στα πλοία. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγείας και ασφάλειας, να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι, πλήρη στελέχωση του Κέντρου Υγείας όλες τις μέρες και τις ώρες, να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες υποδομές για άμεση αντιμετώπιση εργατικών «ατυχημάτων» σε μια περιοχή με μεγάλη ναυπηγική και βιομηχανική δραστηριότητα, κ.λπ.