Ανασφάλεια, εντατικοποίηση και δουλειά - λάστιχο φέρνουν επιπτώσεις και στην ψυχική υγεία των εργαζομένων

Την ενδιαφέρουσα πλευρά της ψυχικής υγείας στην εργασία ανέδειξε ως ένα ακόμα στοιχείο της προστασίας του εργαζόμενου στον χώρο δουλειάς η εκδήλωση που οργάνωσε ο Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. Το θέμα της εκδήλωσης ήταν «Συνθήκες εργασίας και ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας» και μίλησαν η Αφροδίτη Ρέτζιου, ψυχίατρος στην Ψυχιατρική κλινική του Νοσοκομείου «Θριάσιο» και οργανωτική γραμματέας της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), και ο Γιώργος Δούκας, επιθεωρητής Εργασίας και μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας.

Την εκδήλωση άνοιξε η πρόεδρος του Συλλόγου, Δέσποινα Νικηφοράκη, η οποία επεσήμανε ότι η εντατικοποίηση της δουλειάς, η εργασιακή ανασφάλεια, η υποστελέχωση και η διαρκής πίεση για απόδοση δοκιμάζουν τα όρια της ανθρώπινης αντοχής, σωματικά και ψυχικά.

Ενδεικτικά αυτής της κατάστασης είναι τα λεγόμενα «πρακτορεία παραιτήσεων» στην Ιαπωνία, εταιρείες που αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν την παραίτηση εργαζομένων εκ μέρους τους, καθώς οι ίδιοι αδυνατούν να παραιτηθούν εξαιτίας της πίεσης που δέχονται από την εργοδοσία. Δεν είναι τυχαίο ότι διεθνώς εμφανίζονται πλέον φαινόμενα όπως η λεγόμενη «σιωπηρή παραίτηση», ως μια αντίδραση εργαζομένων στην εξουθένωση και στην έλλειψη αναγνώρισης της εργασίας τους.

Πίσω από αυτά τα φαινόμενα βρίσκεται μια κοινή συνισταμένη: Η συνεχής πίεση για αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, πολλές φορές σε βάρος της αξιοπρέπειας των εργαζομένων και προφανώς τσακίζοντας τις ανάγκες τους. Ετσι, η εργασία γίνεται παράγοντας άγχους, εξουθένωσης και αποξένωσης.

Αρρηκτα συνδεδεμένες ψυχική υγεία και εργασία

Η Αφροδίτη Ρέτζιου τόνισε ότι η ψυχική υγεία και η εργασία είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες, αφού η εργασία είναι βασική, ουσιαστική πλευρά της ανθρώπινης δραστηριότητας, πηγή ανάπτυξης των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων του ανθρώπου και αφύπνισης των αστείρευτων δυνάμεων που κοιμούνται μέσα του.

Ωστόσο το κράτος, η εργοδοσία και όλες οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους σαν αναλώσιμους. Προσεγγίζουν την υγεία ως την απουσία διαταραχών που δημιουργούν άμεση ανικανότητα για εργασία ή ανάγκη θεραπείας, κάτι που απέχει παρασάγγας από την κατάσταση πλήρους πνευματικής και ψυχικής ευεξίας.

Σε άλλο σημείο επεσήμανε ότι οι άθλιες συνθήκες εργασίας, οι τσακισμένοι μισθοί, η εμπορευματοποίηση και η ιδιωτικοποίηση της Υγείας και της Παιδείας εντείνουν την αβεβαιότητα «για τη δυνατότητα κάλυψης ακόμα και στοιχειωδών αναγκών», ενώ η εργοδοτική τρομοκρατία και ο στραγγαλισμός της συλλογικής δράσης συνθλίβουν τον εργαζόμενο και διογκώνουν το αίσθημα της ανημπόριας. Ολα αυτά, τόνισε, δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τους εργαζόμενους, που φθείρει πρόωρα τη σωματική και την ψυχική τους υγεία. Αποτελούν πηγή συναισθηματικής δυσφορίας, ψυχολογικής επιβάρυνσης και καταπόνησης, που οδηγεί στην εμφάνιση νέων αλλά και στην επιδείνωση ήδη διαπιστωμένων ψυχικών διαταραχών.

Αναφερόμενη στο πώς η εργοδοσία αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό, σημείωσε ότι «έχουν βρει μάλιστα και τον αντίστοιχο όρο για να το περιγράψουν: Δέσμευση του εργαζόμενου, που ορίζεται ως βαθμός της συναισθηματικής και πνευματικής επένδυσης στους στόχους της επιχείρησης». Και πρόσθεσε ότι σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες «το 85% των εργαζομένων είναι αποστασιοποιημένοι από το αντικείμενο της εργασίας τους (not engaged - μη ενεργά δεσμευμένοι) και η απώλεια της παραγωγικότητας υπολογίζεται σε 7 τρισ. δολάρια».

Μιλώντας για τις βαθιές αντιδραστικές τομές που προωθούνται, όπως π.χ. η κατάργηση της μονιμότητας, τόνισε ότι θα επιτείνουν το αίσθημα της ανασφάλειας και θα αυξήσουν την ψυχολογική επιβάρυνση των εργαζόμενων. Επίσης η αύξηση των ωρών εργασίας, με την εφαρμογή του 13ωρου, έχει συσχετιστεί ακόμα και με αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας στην εργασία. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά, «αντίστοιχο με το σύνδρομο Κaroshi που αναφέρεται στους θανάτους από διάφορα αίτια που αποδίδονται ακριβώς στις πολλές ώρες εργασίας είναι και το σύνδρομο Κaro-jisatsu, ιαπωνικός όρος που περιγράφει την αυτοκτονία εξαιτίας της υπερκόπωσης στην εργασία και θεωρείται μια αναδυόμενη παγκόσμια απειλή της ψυχικής υγείας των εργαζομένων».

Κλείνοντας υπογράμμισε: «Αντίδοτο και διέξοδος σε αυτήν την αποπνικτική ατμόσφαιρα είναι η οργανωμένη, συλλογική διεκδίκηση και δράση για τα σύγχρονα δικαιώματα και τις ανάγκες μας, οι αξίες της συντροφικότητας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης, στον αντίποδα της αναζήτησης ατομικών λύσεων και ατομικής διαφυγής από τη βάρβαρη πραγματικότητα που μας συνθλίβει, και των αξιών του ατομισμού και του ανταγωνισμού, που οδηγεί στην αποξένωση όχι μόνο από τους άλλους αλλά και από εμάς τους ίδιους».

Συνθήκες εντεινόμενης πίεσης

Ο Γιώργος Δούκας, αναφερόμενος στους λόγους που και οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα δουλεύουν και ζουν σε συνθήκες πίεσης, επεσήμανε ότι η μονιμότητα δεν ισχύει για έναν μεγάλο αριθμό εργαζομένων, που δουλεύουν μέσω διαφόρων μορφών προσωρινής απασχόλησης. Περαιτέρω, στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση η κυβέρνηση προτίθεται να προτείνει την άρση της μονιμότητας για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, γενικεύοντας το απαράδεκτο καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας.

Αλλος παράγοντας πίεσης είναι ότι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο καλούνται να χειριστούν πολύ σοβαρά και σύνθετα ζητήματα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, χωρίς να έχουν την απαραίτητη νομική στήριξη. Αναλαμβάνουν συχνά υπέρμετρες ευθύνες, που τους δημιουργούν μόνιμο στρες. Με το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο η πολιτική και η διοικητική ιεραρχία έχουν πλέον τη δυνατότητα να τυλίγουν «σε μια κόλλα χαρτί» οποιονδήποτε υπάλληλο, καθώς τα παραπτώματα που περιλαμβάνει είναι εντελώς αόριστα και υποκειμενικά. Ακόμα, ποινικοποιείται η συνδικαλιστική δράση, καθώς η αποχή από την «αξιολόγηση» θεωρείται πλέον παράπτωμα που οδηγεί σε εξοντωτικές ποινές. Σε πολλές υπηρεσίες υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης, με συνέπεια να επιβαρύνονται υπερβολικά όσοι υπάλληλοι υπηρετούν σε αυτές. Οσο για το εξευτελιστικό επίπεδο των μισθών, που εντείνει την αβεβαιότητα, ο Γ. Δούκας επεσήμανε ότι «η πιο συνηθισμένη ερώτηση μεταξύ των συναδέλφων είναι "σε πόσες μέρες πληρωνόμαστε;"».

Χαρακτηριστικός δείκτης για την κατάσταση που επικρατεί στο Δημόσιο είναι ότι έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό οι παραιτήσεις εργαζομένων, ιδιαίτερα νεοδιόριστων, καθώς και οι αιτήσεις για την άσκηση ιδιωτικού έργου προς τα Υπηρεσιακά Συμβούλια - δηλαδή πολλοί είναι εκείνοι που αναγκάζονται να κάνουν και δεύτερη δουλειά για να επιβιώσουν.

Εξαναγκάζονται να εφαρμόσουν πολιτικές που ποδοπατούν τα δικαιώματά τους

Ενα ζήτημα που προκαλεί δυσφορία στους εργαζόμενους του Δημοσίου σχετίζεται με το ίδιο το περιεχόμενο και το αντικείμενο της εργασίας τους. Πολλοί εργαζόμενοι, επεσήμανε ο ομιλητής, μετά από λίγα χρόνια υπηρεσίας δεν αισθάνονται ικανοποίηση από την εργασία τους, γιατί αφενός καλούνται να επιτελέσουν αποσπασματικές ή διεκπεραιωτικές διαδικασίες, αφετέρου καλούνται να εφαρμόσουν πολιτικές που πλήττουν και τα δικά τους δικαιώματα. Συνεπώς, καλούνται να διαχειριστούν «αυτήν τη θεμελιώδη αντίφαση, που συνιστά πηγή αποξένωσης και αλλοτρίωσης. Δύο σχετικές έννοιες που συναντάμε στη βιβλιογραφία είναι η "διάψευση" και η "ματαίωση"».

Η «διάψευση» σχετίζεται με το γεγονός ότι ο εργαζόμενος συνειδητοποιεί πως το εργασιακό περιβάλλον δεν είναι αυτό που νόμιζε ότι θα βρει, βιώνοντας το συναίσθημα της απώλειας μιας θετικής προοπτικής, το οποίο συχνά συνοδεύεται από θλίψη, χαμηλή ενέργεια και μια αίσθηση παραίτησης. Η «ματαίωση» εκδηλώνεται όταν ο εργαζόμενος προσπαθεί ενεργά να πετύχει κάτι αλλά το περιβάλλον τού βάζει εμπόδια. «Τα φαινόμενα αυτά, αν δεν αντιμετωπιστούν, υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσουν σύνδρομο burn-out, μειωμένη αυτοπεποίθηση και "ήσυχη παραίτηση", μια κατάσταση όπου το άτομο σταματά να προσπαθεί και κάνει απλώς τα απολύτως απαραίτητα, αφού νιώθει πως "τίποτα δεν έχει νόημα"».

Επισημάνθηκε ότι η προστασία της ψυχικής υγείας των εργαζομένων δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προτεραιότητα της κρατικής πολιτικής, και ως ενδεικτικό στοιχείο αναφέρθηκε το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν περιλαμβάνεται καμία ψυχική νόσος στον Εθνικό Κατάλογο Επαγγελματικών Ασθενειών. Επιπλέον, με διαχρονική ευθύνη όλων των κυβερνήσεων δεν γίνεται καμία καταγραφή των επαγγελματικών ασθενειών, και αυτό δεν οφείλεται σε επιστημονική αδυναμία εντοπισμού τους αλλά σε πολιτική επιλογή που έχει συγκεκριμένο ταξικό πρόσημο.

Γιατί όταν ασθένειες που δημιουργήθηκαν από τις συνθήκες εργασίας καταγράφονται ως «κοινή νόσος», τότε οι εργοδότες απαλλάσσονται από ένα σημαντικό οικονομικό κόστος, το οποίο μετακυλίεται φυσικά στους εργαζόμενους και στις οικογένειές τους. Απαλλάσσονται επίσης από τυχόν ποινικές ευθύνες που θα είχαν αν προέκυπτε ότι δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Από την άλλη, η μη καταγραφή τους αντικειμενικά οδηγεί στην έκθεση κι άλλων εργαζομένων σε βλαπτικούς παράγοντες, καθώς δεν εντοπίζεται η πηγή του προβλήματος.

Μιλώντας για τη σημασία του γιατρού Εργασίας, ο Χ. Δούκας επεσήμανε ότι μέχρι πολύ πρόσφατα δεν υπήρχε στο κανονιστικό πλαίσιο σαφής υποχρέωση των ειδικευόμενων γιατρών Εργασίας να εκπαιδεύονται πάνω σε ζητήματα Ψυχικής Υγείας. Εξάλλου, τόνισε, αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα το ότι η παρουσία του γιατρού Εργασίας στους χώρους δουλειάς συχνά εξαντλείται στην εκτέλεση των τυπικών υποχρεώσεων του. Με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο δεν διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του από τον εργοδότη, ενώ η εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία οδηγεί στον εκφυλισμό τους. «Για να το πούμε πιο απλά, ο εργοδότης έχει πάντα τη δυνατότητα να αντικαταστήσει έναν γιατρό Εργασίας που ασκεί ευσυνείδητα τα καθήκοντά του με κάποιον άλλο, λιγότερο "ενοχλητικό"».

Και, αναφερόμενος στη διέξοδο από όσα τσακίζουν τους εργαζόμενους, ο Γ. Δούκας τόνισε: «Με τον συλλογικό μας αγώνα μπορούμε να κατακτήσουμε την κοινωνία όπου οι άνθρωποι θα απολαμβάνουν όσα δημιουργούν με την εργασία τους. Μια κοινωνία όπου η προστασία της ψυχικής υγείας όλων θα είναι προτεραιότητα και δεν θα σταθμίζεται με βάση την αγοραία λογική κόστους - οφέλους. Μια κοινωνία όπου "η ελεύθερη ανάπτυξη του καθενός θα είναι η προϋπόθεση για την ελεύθερη ανάπτυξη όλων"».