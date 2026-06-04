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Για την εισφοροκλοπή και την εισφοροδιαφυγή στην Ασφάλιση των οικοδόμων

Την απαίτηση των οικοδόμων και των σωματείων τους για την αντιμετώπιση της εισφοροκλοπής και εισφοροδιαφυγής στην Ασφάλιση μετέφερε το ΚΚΕ με Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής του Ν. Εξαρχος, προς την υπουργό Εργασίας.

Στην Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρεται ότι μεταξύ των διεκδικήσεων του κλάδου, που στις 24 Ιουνίου πραγματοποιεί τη νέα 24ωρη απεργία, είναι και η αντιμετώπιση της εκτεταμένης εισφοροδιαφυγής και εισφοροκλοπής, με αποτέλεσμα, όπως καταγγέλλει η Ομοσπονδία Οικοδόμων, να κλέβεται το 50% των ενσήμων τους σε σχέση με την πραγματική τους εργασία.

Η καταγγελία επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, που δείχνουν ότι τον Ιούνη του 2013, εν μέσω καπιταλιστικής κρίσης, με την ανεργία σε δυσθεώρητα ύψη στον κλάδο των οικοδόμων, οι οικοδόμοι ασφαλίζονταν με 11,99 ένσημα τον μήνα. Ομως και σήμερα, σε συνθήκες μεγάλης ανάπτυξης του κλάδου, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Ιούνιος 2025) οι οικοδόμοι ασφαλίζονται με μόλις 13,47 ένσημα τον μήνα, ενώ δουλεύουν όλες τις εργάσιμες μέρες.

Το πρόβλημα είναι «διαχρονικό και παραμένει άλυτο. Ο eΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) έχει φροντίσει να εισπράττει μέρος των κλεμμένων ενσήμων, εκτελώντας ελέγχους σε μεταγενέστερο χρόνο, διαπιστώνοντας με αντικειμενικό σύστημα την πραγματική εργασία των οικοδόμων και εισπράττοντας εισφορές για ένσημα από τους υπόχρεους εργοδότες, τα λεγόμενα "υπέρ αγνώστων" ένσημα, ή αδιάθετα ένσημα όπως εύστοχα τα αποκαλούν οι οικοδόμοι. Από τα μέσα του 1980 ο ασφαλιστικός φορέας εισπράττει συνεχώς εισφορές "υπέρ αγνώστων" ενσήμων, χωρίς να αποδίδει τα ένσημα στους οικοδόμους όπως έχει συμβεί στο παρελθόν (ν.629/77)».

Γενικότερα για το ζήτημα της εισφοροδιαφυγής και εισφοροκλοπής η Ομοσπονδία έχει επανειλημμένως προτείνει λύσεις στο υπουργείο Εργασίας και τους εκάστοτε υπουργούς όπως:

- Αύξηση του αντικειμενικού συντελεστή του προσδιορισμού των ελάχιστων ενσήμων που απαιτούνται για κάθε οικοδομοτεχνικό έργο.

- Εξέταση και αναζήτηση της πραγματικής εργασίας των οικοδόμων στις καταγγελίες που κάνουν στον ασφαλιστικό φορέα για κλεμμένα ένσημα και όχι να εξετάζονται με βάση τα ελάχιστα ένσημα που απαιτούνται, με τα οποία εκδίδονται κουτσουρεμένες αποφάσεις του eΕΦΚΑ για τις καταγγελίες και τις απαιτήσεις των οικοδόμων.

- Την αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων.

- Τη διενέργεια ελέγχων του ΕΦΚΑ στους χώρους δουλειάς.

- Κήρυξη υποχρεωτικής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας κ.ά.

Με βάση τα παραπάνω το Κόμμα ρωτά τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της εισφοροκλοπής και εισφοροδιαφυγής των εργοδοτών της Ασφάλισης των οικοδόμων αλλά και για την αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων;