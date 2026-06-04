ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο κόσμος των κερδών τους συγκρούεται με τον κόσμο των αναγκών μας!

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Ο κόσμος των κερδών τους συγκρούεται με τον κόσμο των αναγκών μας», τονίζει το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Ν. Αττικής, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στην 24ωρη πανελλαδική απεργία του κλάδου στις 24 Ιούνη. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιούνη, στις 4 μ.μ. στο ξενοδοχείο «Wyndham» (Μεγ. Αλεξάνδρου 2, μετρό «Μεταξουργείο»), με στάση εργασίας από τις 3 μ.μ. έως τις 7 μ.μ.

Στο απεργιακό του κάλεσμα το Συνδικάτο τονίζει:

«Η κλιμάκωση των ιμπεριαλιστικών πολέμων και η βαθιά εμπλοκή της χώρας μας έχει φορτώσει ήδη με νέα βάρη όλους τους εργαζόμενους του κλάδου μας. Πληρώνουμε τις συνέπειες των επικίνδυνων ανταγωνισμών σε όλες τις πλευρές της ζωής μας, η ακρίβεια καλπάζει, τα ενοίκια είναι στα ύψη, τα είδη πρώτης ανάγκης έχουν μετατραπεί σε εμπορεύματα πολυτελείας.

Εχουμε πείρα από καταστάσεις "έκτακτης ανάγκης", γνωρίζουμε από πρώτο χέρι πόσο ευάλωτος είναι ο τουρισμός και ότι εμείς πληρώνουμε πάντα τα σπασμένα στις όποιες κρίσεις, ενώ ποτέ δεν είχαμε όφελος από την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Τώρα, προκειμένου να βγει αλώβητη η κερδοφορία τους, μας ζητούν πάλι να βάλουμε πλάτη, έχουν επιλέξει λόγω "αβεβαιότητας" να μην πάρουν το αναγκαίο προσωπικό, να πιέσουν με κάθε τρόπο, κυρίως με εντατικοποίηση, με κομμένα ρεπό, άρνηση αδειών, εξαντλητικές βάρδιες και ένταση της τρομοκρατίας για να περάσει το δόγμα "τα κεφάλια μέσα".

Είναι αντικρουόμενα τα συμφέροντα των δύο κόσμων.

Για τα κέρδη τους συνθλίβουν τις ζωές μας και δεν διστάζουν να κάνουν οποιοδήποτε έγκλημα σε βάρος μας

Για τις σύγχρονες ανάγκες μας πρέπει να παλέψουμε οργανωμένα, με τη δύναμη του συλλογικού αγώνα να είναι πάντα πολλαπλάσια και να φωτίζει την προοπτική στον δρόμο της ανατροπής.

Η πολεμική οικονομία δεν είναι μόνο οι φρεγάτες, οι συστοιχίες patriot, οι ΝΑΤΟικές μπίζνες και τα δισ. των εξοπλισμών, την ίδια στιγμή που κόβονται όλες οι κοινωνικές δαπάνες στην Υγεία, την Παιδεία και μετατρέπονται σε πανάκριβα εμπορεύματα τα αναγκαία κοινωνικά αγαθά, η στέγη, η Ενέργεια, τα μέσα μεταφοράς, ακόμα και η διατροφή μας.

Είναι κυρίως η επίθεση που δεχόμαστε από τους δεκάδες αντεργατικούς νόμους, το 13ωρο της Κεραμέως, τη διευθέτηση του Χατζηδάκη, την άθλια συμφωνία κυβέρνησης - εργοδοτών - ΓΣΕΕ για την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων, με τη συμβολή της συμβιβασμένης πλειοψηφίας της ΠΟΕΕΤ, της Ομοσπονδίας του κλάδου που υπογράφει απαράδεκτους όρους, 10ωρα, δουλειά σε ημέρες ανάπαυσης, μη συνεχόμενα ρεπό, με αντάλλαγμα αυξήσεις - κοροϊδία.

Είναι η απαίτηση των μεγαλοξενοδόχων, των επιχειρηματικών ομίλων τουρισμού και των αλυσίδων εστίασης, να δουλεύουμε περισσότερο και φθηνότερα, που δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από κανένα αφήγημα κοινού συμφέροντος, ανάπτυξης που δήθεν μπορεί να μας ωφελήσει όλους και εργασιακής ειρήνης.

Οσοι επιχειρούν να κατοχυρώσουν ως "κανονικότητα" την ανασφάλεια των συμβάσεων, το δουλεμπόριο των εργολάβων και τη δουλειά σε 2 και 3 πόστα, χωρίς ελάχιστη σύνθεση προσωπικού, χωρίς ανώτατο όριο τακτοποίησης δωματίων, χωρίς μέτρα υγείας και ασφάλειας, χωρίς κανένα όριο στην εκμετάλλευσή μας, λογαριάζουν χωρίς τους ξενοδοχοϋπαλλήλους και τους εργαζόμενους του κλάδου, που μπορούμε να τους δείξουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να πολεμήσουμε για τον δικό μας κόσμο και μόνο!

24 Ιούνη απεργούμε

Διεκδικούμε ένα μέλλον φωτεινό στον δικό μας κόσμο, πέρα από τη βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης και της φτώχειας, των πολέμων και της προσφυγιάς.

Εμείς που παράγουμε τον πλούτο τους, παλεύουμε για ένα μεροκάματο που δεν φτάνει ούτε για τα αναγκαία και ψάχνουμε τι θα κόψουμε υποβαθμίζοντας την ποιότητα της ζωής μας στην αναψυχή, τον πολιτισμό, τις διακοπές.

Εμείς σακατευόμαστε από την κούραση, τις επαγγελματικές ασθένειες και τα ατυχήματα που φέρνουν η πίεση, η ένταση, τα ελλιπή μέτρα υγείας και ασφάλειας και περιμένουμε 14 μήνες να πάρουμε τα επιδόματα ασθένειας.

Στις δικές μας πλάτες έσπασαν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο τα προηγούμενα χρόνια και τώρα θέλουν να πληρώσουμε τους ανταγωνισμούς τους.

Μεγάλη μερίδα του τουριστικού κεφαλαίου είναι ταυτόχρονα εφοπλιστές, συμμετέχουν σε ομίλους Ενέργειας και Κατασκευών, δηλαδή όχι μόνο δεν χάνουν, αλλά κερδοσκοπούν σε βάρος του δικού μας και άλλων λαών, χτίζουν πάνω στα συντρίμμια του πολέμου, βλέπουν τον πόλεμο ως επενδυτική ευκαιρία, με πρώτο και καλύτερο το παράδειγμα των ισραηλινών συμφερόντων που έχουν κατακλύσει τη χώρα μας.

Μόνο η δύναμη του οργανωμένου αγώνα μας μπορεί να σπάσει το σύνορο των δύο κόσμων. Βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες - Δεν μας ενδιαφέρει πόσα θα βγάλουν φέτος!

Με ένα εργατικό κίνημα οργανωμένο, διεκδικητικό, που να στρέφεται απέναντι στην πολιτική του κέρδους, με συνεχή βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρησιακών σωματείων, με ενίσχυση των συλλογικών διαδικασιών, με ίδρυση νέων σωματείων όπως τα καταφέραμε στα "McDonald's" και τα "KFC", με πολλές ακόμη νέες εγγραφές, με έμφαση στους νέους εργαζόμενους, τις γυναίκες και τους μετανάστες, που αποτελούν την πλειοψηφία των εργαζομένων του κλάδου μας, μπορεί να ανοίξει ο μοναδικός ελπιδοφόρος δρόμος για την ικανοποίηση των δικών μας αναγκών, μέσα από την αποφασιστική συμμετοχή και δράση όλων μας».

Οι διεκδικήσεις του Συνδικάτου: 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, με 2 συνεχόμενες ημέρες ανάπαυσης. Υπογραφή ΣΣΕ σε ξενοδοχεία και Επισιτισμό με καθορισμό καθηκόντων κάθε ειδικότητας και ελάχιστη σύνθεση προσωπικού. Να μπει τέλος στην ομηρία των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και στο σύγχρονο δουλεμπόριο των εργολαβικών εταιρειών. Μέτρα Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Ανώτατο όριο τακτοποίησης δωματίων για τις καμαριέρες. Επανένταξη όλων των ειδικοτήτων όπως προϋπήρχαν στα ΒΑΕ και επαναφορά του εφάπαξ ξενοδοχοϋπαλλήλων στην 20ετία. Προστασία των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στους πολέμους και τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Να επιστρέψουν όλες οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται εκτός συνόρων και να κλείσουν όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις στη χώρα. Λεφτά για μισθούς, Υγεία, Παιδεία - όχι για εξοπλισμούς και πολέμους. Κατάργηση όλων των έμμεσων φόρων όπως του ΦΠΑ για τα βασικά είδη πλατιάς κατανάλωσης, με αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ. Ταμείο ανεργίας για όλους τους εποχικούς εργαζόμενους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις στο 80% του βασικού μισθού.