ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νέα κινητοποίηση στις 17 Ιούνη για άμεσα μέτρα στήριξης του εισοδήματος

RIZOSPASTIS

Σε νέα κινητοποίηση στοσυνεχίζοντας τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες απέναντι στην ακρίβεια, στη φοροληστεία, στα χρέη και την πολιτική που συμπιέζει διαρκώς το εισόδημα των μικρών επαγγελματιών.

Με κάλεσμα της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ), η προσυγκέντρωση θα γίνει στις 7 μ.μ. στην πλατεία Μοναστηρακίου και θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών.

Η κινητοποίηση μάλιστα έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης μαζικής παρέμβασης αυτοαπασχολούμενων και μικρών επαγγελματιών στο ίδιο υπουργείο, όπου αναδείχθηκαν οι συνέπειες της ακρίβειας, της φορολογικής επιβάρυνσης, των χρεών και της πολιτικής που στηρίζει την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων.

Στο αγωνιστικό της κάλεσμα, η ΟΒΣΑ τονίζει τον νέο γύρο δυσκολιών που βρίσκουν μπροστά τους οι αυτοαπασχολούμενοι. «Ολοι αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε έναν νέο γύρο μεγάλων προβλημάτων και δεν πρέπει να μείνουμε αδρανείς», σημειώνει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση κλιμακώνει την επίθεση σε βάρος των μικρών επαγγελματιών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην όλο και βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, καθώς και στις οικονομικές συνέπειες που αυτή συνεπάγεται για τα λαϊκά στρώματα. Η ΟΒΣΑ υπογραμμίζει ότι «αρνούμαστε να πληρώσουμε νέα βάρη» και καλεί σε αγωνιστική απάντηση απέναντι στην πολιτική που φορτώνει τα βάρη της κρίσης, των ανταγωνισμών και των πολεμικών προετοιμασιών στον λαό.

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι η ακρίβεια σε Ενέργεια, καύσιμα, μεταφορές και πρώτες ύλες συρρικνώνει καθημερινά το εισόδημα των επαγγελματιών, την ώρα που οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι καταγράφουν συνεχώς νέα κέρδη. Οπως σημειώνει, οι τράπεζες εμφάνισαν περίπου 5 δισ. ευρώ καθαρά κέρδη το 2025, ενώ ενεργειακοί όμιλοι, διυλιστήρια, εφοπλιστές και μεγάλες εμπορικές αλυσίδες αυξάνουν τον τζίρο και τα κέρδη τους.

Στο στόχαστρο της Ομοσπονδίας βρίσκεται και η κυβερνητική πολιτική για τη φορολογία και τον λεγόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό. Η ΟΒΣΑ καταγγέλλει ότι η τεκμαρτή φορολόγηση, το MyData, το ψηφιακό πελατολόγιο, το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και οι υπόλοιπες ψηφιακές υποχρεώσεις μετατρέπονται σε πρόσθετα βάρη για τους αυτοαπασχολούμενους, ενώ προειδοποιεί για νέα μέτρα πίεσης μέσω του ΚΕΑΟ και της παράδοσης οφειλών σε ιδιωτικές εισπρακτικές εταιρείες.

Σχολιάζοντας επίσης τις ηγεσίες της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ, η ΟΒΣΑ σημειώνει ότι υπονομεύουν την αγωνιστική διεκδίκηση και καλλιεργούν αυταπάτες περί «διαλόγου» και «συνεννόησης». Υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, υπηρετεί τη στρατηγική στήριξης της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, γι' αυτό και η αντιλαϊκή πολιτική δεν μπορεί να ανατραπεί με εκκλήσεις και παρακάλια.

«Είναι φανερό ότι η κατάσταση δεν αλλάζει, δεν βελτιώνεται με "έξυπνες" και "εφικτές" λύσεις. Μόνο ανατρέπεται», σημειώνει χαρακτηριστικά, καλώντας τους αυτοαπασχολούμενους να δυναμώσουν την οργάνωση και τη συλλογική τους δράση.

«Για εμάς, τους χιλιάδες επαγγελματίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, δεν υπάρχει πλέον άλλος δρόμος από την οργανωμένη πάλη και τη συλλογική διεκδίκηση», τονίζει η ΟΒΣΑ, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση της 17ης Ιούνη. Μεταξύ άλλων διεκδικεί κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και της προκαταβολής φόρου, αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, μέτρα προστασίας από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, ρυθμίσεις χρεών σε εφορία και ΕΦΚΑ, κατάργηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων στην Ενέργεια, καθώς και μέτρα στήριξης της Κοινωνικής Ασφάλισης και της δημόσιας Υγείας.