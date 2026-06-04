ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

Σωματεία υψώνουν ασπίδα αλληλεγγύης απέναντι στην άθλια επίθεση εργοδοσίας - Παναγόπουλου

Δυναμώνει το κλίμα καταδίκης της άθλιας επίθεσης που δέχεται το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας από την εργοδοσία, την κυβέρνηση και τη σαπίλα του εργατοπατέρα Παναγόπουλου και της ομάδας του, με Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Σωματεία από ολόκληρη τη χώρα να εκφράζουν τη στήριξη και την αλληλεγγύη τους, τονίζοντας ότι η υπεράσπιση του Εργατικού Κέντρου και της αγωνιστικής του πορείας είναι υπόθεση ολόκληρης της εργατικής τάξης.

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση των εργατοπατέρων κλιμακώνεται με την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, που έκανε δεκτή την αγωγή την οποία ενορχήστρωσαν ο Παναγόπουλος και τα τσιράκια του στην Εύβοια. Απέναντι σε αυτήν την απόφαση το Εργατικό Κέντρο θα ασκήσει έφεση, ενώ η σημερινή εκλεγμένη διοίκηση συνεχίζει κανονικά τη θητεία και τη δράση της μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση.

Οπως αναφέρουν τα συνδικάτα στις ανακοινώσεις τους, η επίθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, με στόχο να ανακοπούν η αγωνιστική του δράση και η ζωντανή του λειτουργία και να περάσει ξανά στις εποχές που είχε κλειστές τις πόρτες για τους εργαζόμενους, «δεν είναι ούτε τυχαία ούτε άσχετη».

Αναδεικνύουν ότι εντάσσεται στη «συνολική προσπάθεια της κυβέρνησης της ΝΔ, της μεγαλοεργοδοσίας και των ανθρώπων τους μέσα στο εργατικό κίνημα να βάλουν στο χέρι τα συνδικάτα, σε μια περίοδο που η επίθεση στα εργατικά - λαϊκά δικαιώματα οξύνεται, οι επιπτώσεις των ιμπεριαλιστικών πολέμων γίνονται όλο και πιο βαθιές και ο ακήρυκτος πόλεμος στη ζωή της εργατικής τάξης συνεχίζει να σπέρνει νεκρούς και σακατεμένους στους χώρους δουλειάς».

Χαρακτηριστικά είναι όσα αναφέρει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, που αναδεικνύει ότι η επίθεση στο ΕΚ Εύβοιας γίνεται επειδή στήριξε κινητοποιήσεις, απεργιακούς αγώνες και διεκδικήσεις για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας «και δεν λειτούργησε ως ένας θεσμός αποκομμένος από τα προβλήματα και τις ανάγκες των εργαζομένων, αλλά ως ένας ζωντανός φορέας οργάνωσης, αλληλεγγύης και διεκδίκησης, δίπλα στα προβλήματα και στις ανάγκες τους».

Το ΕΚ Πάτρας επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο που παίζει στην επίθεση ο ελεγχόμενος εκατομμυριούχος πρόεδρος της ΓΣΕΕ Παναγόπουλος και τονίζει: «Πρόκειται για δυνάμεις που αδιάλειπτα και διαχρονικά στηρίζουν τις επιλογές της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων. Τα φαινόμενα αυτά αναδείχθηκαν και στο πρόσφατο συνέδριο της ΓΣΕΕ».

Θυμίζει μάλιστα την κατάσταση που διαμορφώθηκε και στο ΕΚ Πάτρας: «Με τον ίδιο τρόπο αυτές οι δυνάμεις επιτέθηκαν στο ταξικό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα της Πάτρας πριν 8 χρόνια, που όμως χάρη στην αποφασιστικότητα και στον μεγάλο αγώνα που έδωσαν οι εργαζόμενοι, που θέλανε το Εργατικό Κέντρο να είναι το αποκούμπι τους, καταποντίστηκε το σχέδιο της εργοδοσίας και των μαριονετών τους στο συνδικαλιστικό κίνημα. Με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα των εργατών της περιοχής, για να αλλάξουν οι συσχετισμοί υπέρ των εργαζομένων και των πραγματικών σωματείων. Συνεχίζουμε στην ίδια ρότα, απέναντι σε όσους θέλουν το εργατικό κίνημα χαλάκι για κυβερνητικές αλλαγές ανώδυνες για το σύστημα της εκμετάλλευσης».

Επίσης το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων τονίζει ότι «εμείς στα Τρίκαλα νιώθουμε καλύτερα από τον καθέναν τις αγωνίες και τον σκληρό αγώνα που δίνουν οι συναγωνιστές μας στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, γιατί δύο χρόνια τώρα, από τότε που το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων άλλαξε σελίδα, και ιδιαίτερα μετά το εργοδοτικό έγκλημα στη "Βιολάντα", δεχόμαστε από τους βιομηχάνους και τους επιχειρηματίες της περιοχής μας την ίδια επίθεση.

Και εμείς γίναμε "καρφί στο μάτι τους", γιατί διαλέξαμε τον δρόμο της σύγκρουσης μαζί τους και της αμφισβήτησης της εξουσίας τους. Την ίδια αντιμετώπιση έχουμε από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, που εδώ και πάνω από έναν χρόνο, με διάφορα προσχήματα και κωλυσιεργίες, μας οδηγεί σε οικονομικό στραγγαλισμό».

Τα συνδικάτα προσθέτουν ότι «η βρώμικη, ανήθικη και επικίνδυνη επίθεση στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας μάς αφορά άμεσα. Αφορά κάθε σωματείο, κάθε εργαζόμενο, κάθε τίμιο συνδικαλιστή. Είναι κρίκος της ίδιας αλυσίδας, της προσπάθειας να μπουν τα συνδικάτα "στον γύψο", να μετατραπούν σε μηχανισμούς στήριξης της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων, απέναντι στις ανάγκες και στις διεκδικήσεις των εργαζομένων».

Τη στήριξή τους στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας εκφράζουν με ανακοινώσεις τους μεταξύ άλλων: Τα Εργατικά Κέντρα Πάτρας, Τρικάλων, Βόρειου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, Κεφαλονιάς - Ιθάκης. Οι Ομοσπονδίες - Σωματεία: Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, Πανελλήνια Ενωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας, Ενωση Λογιστών - Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής. Επίσης κλαδικά και πρωτοβάθμια συνδικάτα από την υπόλοιπη Στερεά και Εύβοια, άλλες περιοχές της χώρας, ακόμα και από το ακριτικό Σουφλί.

Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία συλλογής υπογραφών σε κείμενο στήριξης του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας που διαβάστηκε και εγκρίθηκε στη μαζική, μαχητική και ζωντανή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου το πρωί της Κυριακής.