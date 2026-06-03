Νέα κινητοποίηση από το ΣΕΕΕΝ ενάντια στο κλείσιμο ΑΗΣ - Ορυχείων

Σε νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας, αυτή τη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Εορδαίας, κατά τη συζήτηση με θέμα την απολιγνιτοποίηση, καλεί τους εργαζομένους της περιοχής το Σωματείο Εργατοτεχνιτών και Εργαζομένων στην Ενέργεια (ΣΕΕΕΝ) σήμερα Τετάρτη, στις 5 μ.μ.

Το τελευταίο διάστημα το ΣΕΕΕΝ μαζί με σωματεία και φορείς της περιοχής βρίσκονται σε συνεχείς κινητοποιήσεις ενάντια στο κλείσιμο ΑΗΣ και ορυχείων.

«Το έγκλημα προχωράει για τη διασφάλιση των κερδών της η ΔΕΗ ΑΕ, αφού επιταχύνει τον σχεδιασμό της στην περιοχή με το οριστικό κλείσιμο ΑΗΣ και ορυχείων λιγνίτη. Η "πράσινη μετάβαση - απολιγνιτοποίηση" έχει σαν συνέπεια την απαξίωση ενός φθηνού εγχώριου καυσίμου και στη θέση του έχουν επιλέξει ένα πανάκριβο εισαγόμενο καύσιμο, βάζοντας ταυτόχρονα σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια της χώρας.

Οι τελευταίες εξελίξεις με το κλείσιμο του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου και το σταμάτημα της εξορυκτικής διαδικασίας στο Νότιο Πεδίο θα έχουν αποτέλεσμα να χαθούν άμεσα εκατοντάδες θέσεις εργασίας από το έκτακτο προσωπικό. Δεν υπάρχουν περιθώρια για αναμονή. Ο αγώνας για να μην μείνει κανένας εργαζόμενος χωρίς δουλειά συνεχίζεται», όπως σημειώνει το ΣΕΕΕΝ στο κάλεσμά του, ενώ προγραμματίζει σύσκεψη το αμέσως επόμενο διάστημα όπου θα αποφασίσει τα επόμενα αγωνιστικά βήματα.

Το Σωματείο τονίζει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για να μην κλείσουν οι σταθμοί και τα ορυχεία, να συνεχίσει η λειτουργία τους με περιβαλλοντική αναβάθμισή τους. Διεκδικεί επαναλειτουργία των λιγνιτικών μονάδων, να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας μόνιμου και έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΗ ΑΕ, να καταργηθούν όλοι οι νόμοι που έχουν μετατρέψει την Ενέργεια σε πανάκριβο χρηματιστηριακό εμπόρευμα για να έχει ο λαός πρόσβαση σε φτηνή Ενέργεια, να υπογραφούν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για όλο το προσωπικό με αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς για να μη μετρήσουμε νέα θύματα από εργοδοτικά εγκλήματα, ρεύμα και τηλεθέρμανση φτηνά για τον λαό.