Τετάρτη 3 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Συνεχίζονται τα συλλαλητήρια των συνταξιούχων

Συνέχεια στον αγώνα τους για ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις, κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων και άλλα μέτρα στήριξης δίνουν οι συνταξιούχοι, με νέες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, μετά από αυτές που έγιναν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, οι συνταξιούχοι της Στερεάς και της Εύβοιας με τα Σωματεία τους οργανώνουν συλλαλητήριο αύριο Πέμπτη στη Λαμία, στις 11 π.μ. στην πλατεία Πάρκου.

Επίσης, σε πανηπειρωτικό συλλαλητήριο καλούν οι Συνταξιουχικές Οργανώσεις Ηπείρου, Λευκάδας και Κέρκυρας την Παρασκευή 5 Ιούνη, στις 10.30 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Αρτας.

    

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