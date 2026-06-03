ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ

Απλήρωτοι 80 εργαζόμενοι ιδιωτικού ΚΔΑΠ εδώ και τρεις μήνες

Πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ οι επιχορηγήσεις της επιχείρησης την τελευταία πενταετία, την ώρα που πετάει εργαζόμενους στον δρόμο

Απλήρωτοι για τρεις μήνες παραμένουν 80 εργαζόμενοι (εκπαιδευτικοί κ.ά.) του ιδιωτικού ΚΔΑΠ «Ρόδα» στη Δυτική Αχαΐα, αντιμετωπίζοντας σωρεία προβλημάτων για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, με την εργοδοσία να επικαλείται ότι δεν της έχουν καταβληθεί ακόμα τα voucher του ΕΣΠΑ των δικαιούχων γονέων.

Την ίδια ώρα ωστόσο η εργοδοσία, που διατηρεί κι άλλα ΚΔΑΠ στην Πάτρα, έβγαλε τους εργαζόμενους σε αναστολή από την Παρασκευή, για να παύσει κάθε υποχρέωσή της απέναντί τους, εκμεταλλευόμενη το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο των κυβερνήσεων. Πρόκειται επίσης για επιχειρήσεις που όπως καταγγέλλει και το Σωματείο Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Αχαΐας (ΣΙΕΛ) εμφανίζονται στη «Διαύγεια» να έχουν επιδοτηθεί με πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ (!) από τα διάφορα προγράμματα της ΕΕΤΑΑ και με πάνω από 85.000 ευρώ από τη ΔΥΠΑ, και μάλιστα την τελευταία πενταετία!

Η ίδια εργοδοσία καλεί μάλιστα τους γονείς να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, πληρώνοντας άμεσα για να παραμείνουν τα περίπου 100 παιδιά στο ΚΔΑΠ και να πληρωθούν οι εργαζόμενοι!

Ετσι, μαζί με τους εκπαιδευτικούς και το υπόλοιπο προσωπικό στον χώρο κινδυνεύουν να μείνουν στον δρόμο και τα παιδιά που φιλοξενούνταν στο ΚΔΑΠ, ως αποτέλεσμα της λειτουργίας των κοινωνικών δομών με εμπορευματικά - επιχειρηματικά κριτήρια, με σκοπό το κέρδος.

Την Παρασκευή πραγματοποίησαν παρέμβαση στον χώρο το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και το ΣΙΕΛ απαιτώντας την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζομένων στον χώρο, ορισμένοι από τους οποίους μάλιστα απειλούνται μέχρι και με εξώσεις από τα σπίτια όπου διαμένουν, λόγω της κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει.

Ταυτόχρονα κάλεσαν εργαζόμενους και γονείς σε κοινή πάλη απέναντι στην προσπάθεια της εργοδοσίας να στραφούν οι οικογένειες απέναντι στους υπαλλήλους του χώρου.

Κίνδυνοι για τα παιδιά και τις οικογένειές τους

«Ζεστό χρήμα για τους εργοδότες, ανασφάλεια και απληρωσιά για τους εργαζόμενους», αναφέρει μεταξύ άλλων στην καταγγελία του το ΣΙΕΛ, επισημαίνοντας τον κίνδυνο μαζί με τους εκπαιδευτικούς να μείνουν στον δρόμο και τα παιδιά που φιλοξενούνται στο ΚΔΑΠ, αφού πρόκειται για κοινωνικές δομές που έχουν εμπορευματοποιηθεί πλήρως.

Καταγγέλλει το νομοθετικό καθεστώς που έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις, όπως και το γεγονός ότι πρόκειται για επιχείρηση που στήριξε και με συγκεκριμένη υποψηφιότητα τη σημερινή διοίκηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας, προσθέτοντας ότι «παλιοί και νέοι σωτήρες, το κράτος και οι κυβερνήσεις τους, δουλεύουν γι' αυτό το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης».

Καλεί τέλος σε οργάνωση στο σωματείο, να μην περάσει η προσπάθεια της εργοδοσίας να απομονώσει τους εργαζόμενους φέρνοντας τον έναν απέναντι στον άλλον ή ωθώντας τους σε παραιτήσεις, σε κοινή πάλη μαζί με τους γονείς, με κλιμάκωση του αγώνα και αλληλεγγύη και από άλλες παρόμοιες δομές, και απαιτεί: «Αμεση καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζομένων στον χώρο. Να εξασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας, υπογραφή Συμβάσεων με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα».