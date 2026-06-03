ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Καμιά απόλυση στα «Notos», διασφάλιση όλων των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους!

Αποφασιστική απάντηση δόθηκε χτες στην εργοδοσία του «Notos», που με πρόσχημα το κλείσιμο του καταστήματος στην Αθήνα σχεδιάζει να πετάξει στον δρόμο 300 περίπου εργαζόμενους, έδωσε χτες ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας με κινητοποίηση στην είσοδο του κτιρίου στην Αιόλου.

Υπενθυμίζεται ότι η εργοδοσία ανακοίνωσε κυνικά στο προσωπικό ότι τέλος Αυγούστου κλείνει το συγκεκριμένο κτίριο, οπότε οι εργαζόμενοι τόσο στην ίδια την εταιρεία όσο και εκείνοι που δουλεύουν στα διάφορα «κόρνερ» από άλλους ομίλους μένουν στον «αέρα». Κι αυτό γιατί την ίδια στιγμή που οι μπίζνες του ομίλου θα συνεχίζονται με άλλες εγκαταστάσεις, η εργοδοσία δεν φροντίζει και δεν προτείνει θέση εργασίας σε κάποια από τις άλλες εταιρείες της.

Ετσι, από την πρώτη μέρα που έγιναν γνωστές οι προθέσεις της με μια κατάπτυστη ανακοίνωση που απλά ανακοίνωνε πως «ό,τι γίνει θα γίνει με ενημέρωση», σήμανε «συναγερμός». Σε θέσεις μάχης βρέθηκε τόσο ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων, που την περασμένη Κυριακή πραγματοποίησε και ανοιχτό ΔΣ για το θέμα, όσο και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων που μπαίνει μπροστά στην οργάνωση της διεκδίκησης και της υπεράσπισης της δουλειάς και των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Ετσι και χτες, με την αγωνιστική παρέμβαση, οι εργαζόμενοι στα «Notos» είχαν στο πλευρό τους τα σωματεία τους, ξεκαθαρίζοντας προς την εργοδοσία ότι «δεν είναι μόνοι τους». Αλλωστε, μηνύματα αλληλεγγύης έχουν φτάσει από τα σωματεία εργαζομένων «Praktiker», «Γαλαξία», αλλά και από όλη την Ελλάδα, από Σωματεία Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων της Θεσσαλονίκης, της Κορίνθου, της Μεσσηνίας.

Στο πλευρό τους χτες βρέθηκε και το ΠΑΜΕ, με τον Σωτήρη Πουλικόγιαννη, πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ, να τονίζει ότι οι εργοδότες είναι αδίστακτοι και δεν υπολογίζουν τίποτα όταν πρόκειται να διασφαλίσουν την κερδοφορία τους. «Μοναδικός δρόμος για εμάς είναι ο δρόμος του αγώνα, η οργάνωση στα Σωματεία, η αλληλεγγύη». Πρόσθεσε πως είναι ο μόνος δρόμος που μετρά κατακτήσεις, όπως επαναπροσλήψεις εργαζομένων, αυξήσεις στους μισθούς κατοχυρωμένες από Συλλογικές Συμβάσεις, μέτρα υγείας και ασφάλειας.

Σε πείσμα της εργοδοσίας που προσπαθεί με κάθε τρόπο να καλλιεργήσει την απογοήτευση και τον ατομικό δρόμο, πολλοί ήταν οι εργαζόμενοι που άφησαν τα πόστα τους και συμμετείχαν στην κινητοποίηση, ενώ αρκετοί που είχαν ρεπό βρέθηκαν στο πλάι των συναδέλφων τους. Αναδείχθηκαν και καταγγέλθηκαν επίσης ο εχθρικός χαρακτήρας του κράτους και όλων των κυβερνήσεων για τα συμφέροντα των εργαζομένων, αφού έχουν διαμορφώσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι εργοδότες μπορούν να εξαπολύουν άγρια επίθεση στη ζωή των εργαζομένων, πετώντας τους στον δρόμο ακόμα και λίγο πριν τη σύνταξη, όπως στην περίπτωση πολλών εργαζομένων του «Notos».

«Δεν θα περάσει έτσι» διαμήνυαν οι εργαζόμενοι, ενώ ιδιαίτερα προκλητικό είναι πως η στοχοθεσία και η πίεση συνεχίζονται κανονικά, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι. Μάλιστα, εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών αναγκάζονται να δουλεύουν χωρίς κλιματιστικό, με τους ορόφους να «βράζουν», καθώς η εταιρεία κοιτάει να «εξοικονομήσει πόρους» από παντού.

Τέλος, και σε συνέχεια των δράσεων, το Σωματείο Εργαζομένων στα «Νotos» τις επόμενες μέρες θα προχωρήσει σε συνάντηση με την εργοδοσία.

Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων: Η εξέλιξη στα «Notos» να γίνει υπόθεση όλων των σωματείων στο Εμπόριο

Το γεγονός ότι ο αγώνας αυτός δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στα «Notos», αλλά όλους τους εργαζόμενους στο εμπόριο και όλα τα σωματεία, αναδεικνύει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας. Κι αυτό γιατί, όπως σημειώνει, «δείχνει καθαρά πως η εργοδοσία, αφού εκμεταλλεύεται τους εργαζόμενους όσο τους έχει ανάγκη, στη συνέχεια και όταν αλλάζει επιχειρηματικό πλάνο τους αντιμετωπίζει σαν "βάρος" που πρέπει να ξεφορτωθεί. Επιβεβαιώνεται κι από τις εξελίξεις πως όλοι οι εργοδότες έχουν έναν πολύτιμο σύμμαχο, που είναι διαχρονικά οι κυβερνήσεις και το αντεργατικό νομικό πλαίσιο που αυτές έχουν διαμορφώσει».

Και καλώντας αυτές οι εξελίξεις να γίνουν υπόθεση όλων των σωματείων και των εργαζομένων στο εμπόριο, η Ομοσπονδία θυμίζει ότι «πριν μερικούς μήνες οι συνάδελφοί μας στα "NOTOS", με τις μαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις τους, τη μεγάλη συμμετοχή και την αποφασιστικότητά τους, αποτέλεσαν παράδειγμα για όλο τον κλάδο, διεκδικώντας 20% αυξήσεις στους μισθούς και συμβάσεις πλήρους απασχόλησης».

Στον αντίποδα των εγκληματικών σχεδιασμών της εργοδοσίας, η Ομοσπονδία απαιτεί να διασφαλιστούν η δουλειά και τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων, αλλά και να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους για αυξήσεις μισθών και πλήρες ωράριο εργασίας, να τους καταβληθούν τα ένσημα και οι μισθοί που εδώ και 14 χρόνια τους κλέβει η εργοδοσία.