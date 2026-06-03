ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ «ΝΙΚΑΣ»

Εχουν πλέον το δικό τους αποκούμπι, το επιχειρησιακό σωματείο τους!

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Καλά τα μαντάτα» χθες για τους εργαζόμενους στο εργοστάσιο «Νίκας» (ανήκει πλέον στον όμιλο επιχειρήσεων «Υφαντής»), καθώς ανακοινώθηκε η ίδρυση του επιχειρησιακού σωματείου τους, ένα σημαντικό βήμα συλλογικής οργάνωσης, υπεράσπισης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους.

Χθες το μεσημέρι, μάλιστα, παρουσία της Ομοσπονδίας του κλάδου και του κλαδικού Συνδικάτου Τροφίμων Αττικής πραγματοποιήθηκε μία ακόμα εξόρμηση μέσα και έξω από το εργοστάσιο, με το νεοσύστατο σωματείο να ενημερώνει το προσωπικό για την ίδρυσή του, καλώντας να συσπειρωθούν όλοι γύρω από αυτό, να γίνουν μέλη του. Τώρα πια οι εργαζόμενοι δεν θα είναι ο καθένας μόνος, έρμαιο του εργοδότη, θα έχουν το δικό τους αποκούμπι και με τη δύναμη της συλλογικής δράσης θα μπορούν να υπερασπίζουν τα δικαιώματά τους.

Στην εξόρμηση συμμετείχε και ο πρόσφατα απολυμένος εργαζόμενος ηλεκτρολόγος, καλώντας και αυτός σε ενίσχυση του επιχειρησιακού σωματείου.

Το νέο επιχειρησιακό σωματείο, που φιλοδοξεί να αποτελέσει μία ακόμα εστία αγώνα στους χώρους δουλειάς, έρχεται την περίοδο που η Ομοσπονδία και το Συνδικάτο έχουν προχωρήσει σε πλήθος παρεμβάσεων στη συγκεκριμένη επιχείρηση, καταγγέλλοντας απολύσεις που έχουν γίνει στα δύο εργοστάσια («Νίκας» και «Υφαντής» στην Κηφισιά), τις συνθήκες εργασίας, το κλίμα εκφοβιασμού, την εντατικοποίηση, και απαιτούν να ανακληθεί η πρόσφατη απόλυση του εργαζόμενου, την οποία το Συνδικάτο χαρακτηρίζει παράνομη και εκδικητική, καθώς έγινε λόγω της συνδικαλιστικής δράσης που ανέπτυξε.

Ισχυρό σωματείο σημαίνει ισχυροί εργαζόμενοι

Στη χθεσινή εξόρμηση μοιράστηκε ανακοίνωση του κλαδικού Συνδικάτου, με την οποία χαιρετίζει τους συναδέλφους στο εργοστάσιο «Νίκας» που συνέβαλαν στην ίδρυση του σωματείου και καλεί κάθε εργαζόμενος να το στηρίξει, να γίνει μέλος του, να συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες και στη δράση του.

Τονίζει πως «ισχυρό σωματείο σημαίνει ισχυροί εργαζόμενοι», σημαίνει καλύτερες προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση αυξήσεων στους μισθούς, ΣΣΕ, μέτρων προστασίας, σταθερής δουλειάς με δικαιώματα.

Το Συνδικάτο υπογραμμίζει ότι θα σταθεί στο πλευρό του νέου σωματείου σε κάθε βήμα του, επισημαίνοντας πως «με οργάνωση, αλληλεγγύη και αγώνα μπορούμε να επιβάλουμε το δίκιο των εργαζομένων».

Επόμενος μεγάλος αγωνιστικός σταθμός είναι άλλωστε η πανελλαδική απεργία του κλάδου στις 24 Ιούνη για τη ΣΣΕ.

Συνεχίζονται οι αρχαιρεσίες στο κλαδικό Συνδικάτο της Αττικής

Παράλληλα συνεχίζονται μέχρι και τις 14 Ιούνη οι αρχαιρεσίες για το κλαδικό Συνδικάτο της Αττικής. Οι εργαζόμενοι του κλάδου μπορούν να ψηφίζουν στα γραφεία του Συνδικάτου στην Αθήνα (Βηλαρά 2, 6ος όροφος) το Σάββατο 6/6, την Κυριακή 7/6, το Σάββατο 13/6 και την Κυριακή 14/6, ώρες 10 π.μ. - 6 μ.μ.

Επίσης, αύριο Πέμπτη η κάλπη θα βρίσκεται στο εργοστάσιο της ΦΑΓΕ, με το Συνδικάτο να καλεί τους εργάτες να στηρίξουν τους 9 υποψήφιους από τα διάφορα πόστα του εργοστασίου, να προσπεράσουν «τους συμβιβασμένους και τα καλά παιδιά της εργοδοσίας», για «να στείλουν και από το εργοστάσιο της ΦΑΓΕ περήφανο μήνυμα μαζικής συμμετοχής στις αρχαιρεσίες».