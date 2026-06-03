Ξεσηκωμός σε κάθε χώρο δουλειάς για κάθε απόλυση εργαζόμενου

Ενα μπαράζ άδικων και τρομοκρατικών απολύσεων αλλά και «ξεφορτώματος» εργαζομένων που δεν χωρούν σε νέα επενδυτικά πλάνα είναι σε εξέλιξη σε μια σειρά χώρους δουλειάς, με την εργοδοσία να αξιοποιεί όλο το νομοθετικό οπλοστάσιο για να ξεσαλώνει. Με τις απολύσεις να αποτελούν προαναγγελία κλιμάκωσης της επίθεσης συνολικά στην εργατική τάξη, άμεσες είναι οι παρεμβάσεις σωματείων σε χώρους δουλειάς, τα οποία ορθώνουν «τείχος» και απαιτούν ανάκληση και επαναπροσλήψεις.

KFC: Για καθέναν που απολύουν, άλλοι δέκα θα μπαίνουμε στο σωματείο!

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, το Σάββατο το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού πραγματοποίησε στάση εργασίας και μαζική κινητοποίηση έξω από το κατάστημα της KFC στο Ιλιον και απαίτησε να σταματήσει η προσπάθεια της εργοδοσίας να τρομοκρατήσει, απολύοντας εργαζομένους με γελοίες προφάσεις.

«Η τρομοκρατία δεν περνάει! Να παρθούν τώρα πίσω οι απολύσεις!», τονίζει το Συνδικάτο και επισημαίνει πως «η εργοδοσία της KFC προσπαθεί να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους που αντιδρούν απέναντι στις άθλιες συνθήκες εργασίας».

Την απαράδεκτη αυτή κατάσταση που επικρατεί στα καταστήματα της KFC περιέγραψε η Λυδία Παροξισμού, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων KFC, η οποία ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης που υπάρχουν, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να καλύπτουν «πολλαπλά πόστα», να δουλεύουν «απλήρωτες υπερωρίες, ή ακόμα και να εκτελούμε δουλειές εκτός καταστήματος, όπως η μεταφορά προϊόντων, λόγω των έκτακτων ελλείψεων». Ανέδειξε επίσης «το υποκριτικό πρόσωπο της εταιρείας», η οποία προχωρά σε άδικες απολύσεις με γελοίες προφάσεις, φέρνοντας και μια σειρά χαρακτηριστικά παραδείγματα, ενώ κατήγγειλε ότι διευθυντές καλούν τους εργαζόμενους να «παραιτηθούν» ...αν δεν τους αρέσει αυτή η κατάσταση.

«Για καθέναν που απέλυσαν, άλλοι δέκα θα συσπειρωνόμαστε και θα αγωνιζόμαστε μαζί με το Σωματείο. Ενάντια στις απολύσεις και στην εκμετάλλευση της εργασίας. Η εργοδοσία δεν μας τρομάζει», είπε χαρακτηριστικά.

Δεκάδες απολύσεις σε εταιρεία με κέρδη εκατομμυρίων ευρώ

Την εργοδοσία της εταιρείας «Power Factors», για τις δεκάδες απολύσεις συναδέλφων τις οποίες ανήγγειλε την περασμένη Πέμπτη, καταγγέλλουν σε κοινή ανακοίνωσή τους το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής Αττικής και το Συνδικάτο Ενέργειας Αττικής, απαιτώντας την ανάκλησή τους.

Οπως αναφέρουν, η εταιρεία - μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες λογισμικού ΑΠΕ παγκοσμίως, με κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων ετησίως - προχώρησε με συνοπτικές διαδικασίες στην απόλυση δεκάδων συναδέλφων μέσω κλήσης. Στόχος της είναι η εντατικοποίηση της εργασίας, για τη διασφάλιση και περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας της συγκριτικά με τους ανταγωνιστές της. «Χρησιμοποιούν στο έπακρο όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο των τελευταίων ετών, των κυβερνήσεων ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, που σήμερα τους δίνει το δικαίωμα να απολύουν ελεύθερα το 5% των εργαζομένων κάθε μήνα. Ταυτόχρονα, με την κατάργηση του 8ώρου και τη δυνατότητα για 13ωρη εργασία στον ίδιο εργοδότη βάζουν στόχο να ξεζουμίσουν τους εργαζόμενους, να δουλεύουμε μέρα - νύχτα "για να βγει η δουλειά και το project" και με λιγότερο προσωπικό, η εταιρεία να έχει μεγαλύτερο κέρδος», τονίζουν τα σωματεία και καλούν τους εργαζόμενους «να μη δεχτούν τις απολύσεις, να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους». Ξεκαθαρίζουν ότι στέκονται στο πλάι των απολυμένων και απαιτούν όχι μόνο την επαναπρόσληψή τους, αλλά και αυξήσεις στους μισθούς που να καλύπτουν το αυξημένο κόστος ζωής.

Να ανακληθούν οι απολύσεις στη «Veridos Matsoukis»

Τι απολύσεις που έγιναν στην εταιρεία «Veridos Matsoukis», μία από τις ισχυρότερες του κλάδου εκτυπώσεων και μάλιστα πολυδιαφημισμένη σαν «παγκόσμιο παίκτη» στην αγορά εγγράφων υψίστης ασφαλείας, καταγγέλλει το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου.

Απέναντι στην επίκληση της εταιρείας ότι οι απολύσεις που αφορούν τις βάρδιες του Σαββατοκύριακου έγιναν λόγω «δομικών αλλαγών» και πτώσης της δουλειάς «όσον αφορά τους εργαζόμενους του διαβατηρίου», το Συνδικάτο θυμίζει τα πανηγύρια της το προηγούμενο διάστημα ότι «το 2025 ήταν η πιο πετυχημένη χρονιά της εταιρείας», την ίδια ώρα που οι μισθοί είναι καθηλωμένοι, λίγο πάνω από τον κατώτατο, «με ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζόμενων να κάνει δυο και τρεις δουλειές για να τα φέρει πέρα, ενώ σε μερικά τμήματα η εντατικοποίηση "χτυπάει κόκκινο"».

Απευθυνόμενο στους εργαζόμενους το Συνδικάτο σημειώνει ότι οι απολύσεις δεν αφορούν μόνο ένα τμήμα «και αύριο μπορεί να χτυπήσει για εμάς η καμπάνα». Η πτώση της δουλειάς στο διαβατήριο, επισημαίνει, «συνδέεται στενά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με τις επιπτώσεις δηλαδή του πολέμου σε Μ. Ανατολή και Ανατολική Ευρώπη στις διεθνείς μεταφορές», επιπτώσεις «τις οποίες καλούνται για άλλη μια φορά να πληρώσουν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν έχουν καμία ευθύνη για την άνοδο ή την πτώση της δουλειάς σε ένα τμήμα, ούτε η βάρδια του ΣΚ είναι "προνομιούχα" επειδή δουλεύει μόνο δύο μέρες την εβδομάδα».

Το Συνδικάτο απαιτεί ανάκληση των απολύσεων, να μη γίνουν άλλες, αύξηση των μισθών, να δοθούν τριετίες και ειδικότητες.

Ούτε μωρομάνες γλιτώνουν από τις απολύσεις

Στο μεταξύ, την υπόθεση της απόλυσης εργαζόμενης νέας μητέρας από την επιχείρηση «Fulgor» τον περασμένο Απρίλη φέρνει το ΚΚΕ στη Βουλή, με σχετική Ερώτηση που κατέθεσε προς την υπουργό Εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η εργαζόμενη απολύθηκε ύστερα από 8 χρόνια, όχι τυχαία αμέσως μετά τη συμμετοχή της ως υποψήφιας στις τελευταίες αρχαιρεσίες του επιχειρησιακού σωματείου της επιχείρησης, και αφού πρωτοστατούσε στην ενημέρωση των εργαζομένων και στη διεκδίκηση καλύτερων όρων εργασίας.

Κατά ...σύμπτωση, μαζί με αυτήν την απόλυση έχουν γίνει συνολικά τρεις απολύσεις εργαζομένων, και οι τρεις μετά τη συμμετοχή τους ως υποψηφίων συγκεκριμένης παράταξης στις αρχαιρεσίες του επιχειρησιακού σωματείου.

Ο λόγος; Οτι και οι τρεις εργαζόμενοι εξέφραζαν την αντίθεσή τους σε πρακτικές της εταιρείας (εντατικοποίηση, ανάθεση πολλαπλών παραγγελιών και έργων με ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, ζητήματα υγείας και ασφάλειας, απλήρωτες υπερωρίες). Πρωτοστατούσαν στην ενημέρωση και στη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων των εργαζομένων, συμμετείχαν στις απεργίες και στις κινητοποιήσεις των συνδικάτων.

Και όπως τονίζεται στην Ερώτηση του Κόμματος, οι απολύσεις «αποσκοπούν στην αποδυνάμωση της συλλογικής οργάνωσης των εργαζομένων, μέσω στοχοποίησης μελών συγκεκριμένης συνδικαλιστικής παράταξης, ενεργών συμμετεχόντων σε κινητοποιήσεις και διαδικασίες εκπροσώπησης. Είναι φανερό ότι η εργοδοσία επιδιώκει να σιγάσει φωνές διεκδίκησης στον χώρο δουλειάς και με τις απολύσεις επιδιώκει και να τρομοκρατήσει συνολικά τους εργαζόμενους, ώστε να είναι απροστάτευτοι μπροστά στην εργοδοτική τρομοκρατία».

Με βάση τα παραπάνω, το ΚΚΕ καλεί την υπουργό να απαντήσει τι μέτρα θα πάρει για την ανάκληση της εκδικητικής - συνδικαλιστικής απόλυσης της νέας μητέρας, όπως και για να σταματήσει η εργοδοτική τρομοκρατία, να μπορούν οι εργαζόμενοι να ασκούν ελεύθερα τα δικαιώματά τους και να μην παρεμποδίζονται οι συνδικαλιστικές ελευθερίες.