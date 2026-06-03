ΛΙΒΑΝΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ

Ασταμάτητες οι ισραηλινές επιθέσεις παρά τις «τριβές» Τραμπ - Νετανιάχου

2026 The Associated Press. All

Ασταμάτητη παραμένει η κλιμάκωση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, παρά την υποτιθέμενη «νέα εκεχειρία» που ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ο Αμερικανός Πρόεδροςμετά από μία «θερμή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργόΣτο φόντο των ευρύτερων ιμπεριαλιστικών αμερικανο-ισραηλινών σχεδιασμών για μία «Νέα Μέση Ανατολή», όπου το Ισραήλ θα γίνει «πιο αποδεκτό» και θα αναδυθεί ενδεχομένως μεγαλύτερο (μέσω της κατοχής και άλλων εδαφών από γειτονικές χώρες) τα εγκλήματα πολέμου κρίνονται «απαραίτητα», με τις όποιες «αντιδράσεις» από τη μεριά της Ουάσιγκτον να γίνονται για το θεαθήναι...

Ρεπορτάζ του Axios, μεταφέροντας το έντονο κλίμα που επικράτησε κατά τη συνομιλία Τραμπ - Νετανιάχου αργά το βράδυ της Δευτέρας 1ης Ιούνη, φέρει τον Αμερικανό Πρόεδρο να αποκαλεί «τρελό» τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τονίζοντάς του πως εάν δεν ήταν αυτός «θα βρισκόταν φυλακή». Στην ίδια συνομιλία ο Τραμπ κατηγόρησε τον Νετανιάχου για αχαριστία, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές του βλάπτουν την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς. «Είσαι θεότρελος. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώζω το τομάρι. Ολος ο κόσμος σε μισεί πλέον. Ολος ο κόσμος μισεί το Ισραήλ εξαιτίας αυτού», φέρεται να είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου.

Μετά την επικοινωνία τους, ο Τραμπ έκανε νέα ανάρτηση στο Truth Social, ισχυριζόμενος ότι οι συνομιλίες για το Ιράν «συνεχίζονται, με ταχύ ρυθμό» και πως θα μπορούσε να γίνει «μία συμφωνία» από την «επόμενη βδομάδα». Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης πως «πέτυχε» μία νέα «εκεχειρία» ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ μετά από επικοινωνία που έκανε και με τις δύο πλευρές. Παρότι η «μεσολάβηση» δεν είχε κανένα πρακτικό αποτέλεσμα, πέρα ίσως από την αναβολή νέων επιδρομών του Ισραήλ στη Βηρυτό, πρόκειται για την πρώτη φορά που ένας Αμερικανός Πρόεδρος ανακοινώνει πως είχε, έστω και έμμεσα, διαπραγμάτευση με τη Χεζμπολάχ.

Αυτό που ανάγκασε τον Πρόεδρο Τραμπ να τηλεφωνήσει στον Νετανιάχου για να του ζητήσει να «ακυρώσει» την εντολή επίθεσης στη Βηρυτό ήταν η σαφής προειδοποίηση του Ιράν πως διακόπτει τις έμμεσες διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον επειδή το Ισραήλ συνεχίζοντας τις επιθέσεις κατά του Λιβάνου παραβιάζει την εκεχειρία που καλύπτει «όλη την περιοχή».

Από την άλλη μεριά, ο Νετανιάχου φρόντισε στη συνέχεια να εκδώσει ανακοίνωση επιμένοντας στη σταθερή κλιμάκωση. Επανέλαβε έτσι ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί σε στόχους στη Βηρυτό εάν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει να επιτίθεται στο Ισραήλ, ενώ το ίδιο θα συνεχίσει τις «επιχειρήσεις» στον νότιο Λίβανο. «Η θέση μας παραμένει η ίδια», ανέφερε ο Νετανιάχου.

Τι προκάλεσε την αντίδραση του Τραμπ

Πριν την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Νετανιάχου, είχαν προηγηθεί οι προειδοποιήσεις σημαντικών Ιρανών αξιωματούχων έναντι της ισραηλινής επιθετικότητας στον Λίβανο.

Σε δήλωσή του ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, τόνισε πως η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν καλύπτει «όλη την περιοχή συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου», προειδοποιώντας πως η παραβίασή της υπονομεύει την ευρύτερη συμφωνία και θα φέρει συνέπειες και για τις ΗΠΑ και για το Ισραήλ.

Προηγήθηκε η αντίδραση του προέδρου της ιρανικής Βουλής, Μοχάμεντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πως οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη διακοπή των επιθέσεων σε όλα τα μέτωπα, με έμφαση στον Λίβανο. Ο Γκαλιμπάφ μετέφερε το μήνυμα αυτό και στον πρόεδρο της λιβανικής Βουλής Ναμπίχ Μπέρι και προειδοποίησε πως εάν συνεχιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις, τότε το Ιράν αφενός θα αποχωρήσει από τη διαδικασία διαλόγου, αφετέρου «θα αντιταχθεί ενεργά» στις εξελίξεις.

Ακολούθησε ανακοίνωση και της κεντρικής διοίκησης του ιρανικού στρατού πως σε περίπτωση που το Ισραήλ εξαπολύσει επιθέσεις στη Βηρυτό, τότε οι κάτοικοι του Βόρειου Ισραήλ «θα πρέπει να εκκενώσουν τις περιοχές τους αν δεν θέλουν να κινδυνεύσουν».

Επιπλέον, ο Εσμαΐλ Καάνι, διοικητής της δύναμης Κουντς των Ιρανών «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», ξεκαθάρισε πως οι ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο και τη Γάζα θα οδηγήσουν τον «Αξονα Αντίστασης» υπό την ηγεσία της Τεχεράνης στη δημιουργία μιας παρόμοιας «συμφόρησης» τόσο στο Μπαμπ Ελ Μαντέμπ όσο και στο Στενό του Ορμούζ.

«Το κακό των Σιωνιστών (Ισραήλ) στον Λίβανο και τη Γάζα, στη σκιά της αναίσχυντης υποστήριξης της Αμερικής, θα σηματοδοτήσει την αποφασιστικότητα του άξονα αντίστασης να επεκτείνει την υποστήριξη και από τα δύο μέτωπα, να λάβει μέτρα για την ενεργοποίηση άλλων μετώπων και να εξισώσει την κυκλοφοριακή κατάσταση του Στενού Μπαμπ Ελ Μαντέμπ με το Στενό του Ορμούζ», είπε κατά λέξη ο Καάνι.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, που είναι σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, καθώς δήλωσε τη Δευτέρα πως το Ιράν δεν θα ανεχθεί «την αύξηση της έντασης» στον Λίβανο αφού η υπομονή των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων «έχει τα όριά της».

Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιμένουν στην κλιμάκωση

Μπροστά στις αντιδράσεις αυτές και τον «εκνευρισμό» του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ, ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισραελ Κατς δήλωσε την Τρίτη πως η Ουάσιγκτον έδωσε «την υποστήριξή της» σε πιθανές ισραηλινές επιθέσεις σε νότια προάστια της Βηρυτού εάν η Χεζμπολάχ επιτεθεί σε περιοχές του Βόρειου Ισραήλ.

«Ο πρωθυπουργός και εγώ ηγούμαστε μίας συντονισμένης κίνησης με τον στρατό για να φτιάξουμε μία νέα εξίσωση... εάν οι ισραηλινές πόλεις εξακολουθήσουν να δέχονται επίθεση, θα εκκενώσουμε και θα χτυπήσουμε τη συνοικία Νταχίγια της Βηρυτού, το προπύργιο της Χεζμπολάχ», ανέφερε με τον γνωστό κυνισμό.

Ο ίδιος, θέλοντας να δείξει πως η ισραηλινή κλιμάκωση κατά του Λιβάνου γίνεται με τις «ευλογίες» των ΗΠΑ, πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ «υιοθέτησαν αυτή την αρχή και τη μετέφεραν στη λιβανική κυβέρνηση και σε όλους τους σχετικούς παράγοντες (...) πως ή θα σταματήσουν τα πυρά σε ισραηλινές κοινότητες, ή τα πυρά θα συνεχιστούν και θα χτυπήσουμε την Νταχίγιε. Αυτή η εξίσωση θα διατηρηθεί».

Ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας αποσιώπησε βέβαια πως ο στρατός της χώρας του έκανε ό,τι μπορούσε από το βράδυ της Δευτέρας έως και χτες για να προκαλέσει τα αντίποινα της Χεζμπολάχ, καθώς εξέδωσε νέα «προειδοποίηση» στους κατοίκους της πόλης Ναμπατίεχ του νοτίου Λιβάνου να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους γιατί επίκεινται νέες επιδρομές.

Ασταμάτητο μακελειό με πάνω από 3.433 νεκρούς

Το ίδιο έκανε και σε χωριά και περιοχές που βρίσκονται «νότια του ποταμού Ζαχράνι», καλώντας εκατοντάδες χιλιάδες αμάχους να μετακινηθούν προς το άγνωστο...

Το Σαββατοκύριακο αίσθηση προκάλεσε η γοργή προέλαση του ισραηλινού στρατού στο βάθος του Νοτίου Λιβάνου, με κομβικό γεγονός την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ για πρώτη φορά μετά από 44 χρόνια. «Οι ηρωικοί στρατιώτες μας κατέλαβαν για άλλη μια φορά το Μποφόρ και θα παραμείνουν εκεί ως μέρος της ζώνης ασφαλείας στον Λίβανο» δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας, Ισραελ Κατς, δημοσιεύοντας σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μια φωτογραφία του εμβληματικού κάστρου με την ισραηλινή σημαία και με τη σημαία της Ταξιαρχίας Γκολάνι.

Παράλληλα με τις εντολές εκκένωσης ο στρατός του Ισραήλ συνέχισε και χτες να βομβαρδίζει διαδοχικά πολλά χωριά και πόλεις του Νοτίου Λιβάνου αυξάνοντας συνεχώς τον αριθμό θυμάτων και τις καταστροφές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και βασικές υποδομές. Ανάμεσα στις περιοχές που βομβάρδισε το τελευταίο 24ωρο ήταν τη Δευτέρα ένα μεγάλο νοσοκομείο στην Τύρο το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές. Στη διάρκεια του βομβαρδισμού στο νοσοκομείο Τζάμπαλ Αμέλ σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν 127 άλλοι, ανάμεσά τους νοσηλευτές και γιατροί.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου τη Δευτέρα το απόγευμα ανέβασε τον συνολικό αριθμό των νεκρών από την έναρξη της νέας φάσης πολέμου στις 2 Μάρτη σε τουλάχιστον 3.433 και των τραυματιών σε 10.395 άλλους.

Παράλληλα, χτες, ο υπουργός Οικονομίας του Λιβάνου Γιασίν Τζαμπίρ ανακοίνωσε πως το κόστος των καταστροφών που προκαλεί στη χώρα το Ισραήλ πλησιάζει τα 25 δισ. δολάρια. Προειδοποίησε για οικονομική και κοινωνική κρίση σε περίπτωση που δεν τερματιστούν σύντομα οι ισραηλινές επιθέσεις και δεν επιστρέψουν οι πάνω από 1,4 εκατομμύριο εκτοπισμένοι άμαχοι.

Στο φόντο των συνεχιζόμενων εγκληματικών επιθέσεων του ισραηλινού στρατού, ο Λιβανέζος Πρόεδρος συνεχίζει τη διαπραγμάτευση με το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο.

Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν στο Πεντάγωνο συνομιλίες Ισραηλινών και Λιβανέζων στρατιωτικών αξιωματούχων με Αμερικανούς ομολόγους τους, ενώ χτες και σήμερα αναμενόταν στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο νέος γύρος άμεσων συνομιλιών Λιβανέζων και Ισραηλινών.

Νομοσχέδιο για εκλογές στο Ισραήλ

Μετά από πολύωρη συζήτηση στην ισραηλινή βουλή, Κνέσετ, 106 βουλευτές (σε σύνολο 120) ψήφισαν νομοσχέδιο για διάλυση του σώματος και την προκήρυξη εκλογών πιθανώς μεταξύ 8 Σεπτέμβρη και 20 Οκτώβρη.

Η ψηφοφορία του νομοσχεδίου έγινε κατά την πρώτη ανάγνωση. Αναμένονται άλλες δύο για να ανοίξει ο δρόμος για την προκήρυξη εκλογών.

Ανεξάρτητα πάντως από την τύχη του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, ούτως ή άλλως, βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ θα πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο έως τις 27 Οκτώβρη.