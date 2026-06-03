Τετάρτη 3 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 24 ΙΟΥΝΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΛΑΔΟΥΣ
Απεργούν και οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες

Σε μέρα - σταθμό απεργιακών και άλλων πολύμορφων κινητοποιήσεων για μια σειρά κλάδους και χώρους δουλειάς εξελίσσεται η 24η Ιούνη, μέρα που ήδη έχουν ανακοινώσει απεργία η Ομοσπονδία των Οικοδόμων, η Ομοσπονδία Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, όπως και ο κλάδος του Επισιτισμού - Τουρισμού, ενώ θα είναι σε εξέλιξη μια ακόμα «σεζόν της εξόντωσης».

Απεργία μάλιστα προκήρυξε για την Τετάρτη 24 Ιούνη και το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας με κυρίαρχα αιτήματα τη στελέχωση των υπηρεσιών, την επίλυση των μισθολογικών ζητημάτων και την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Η Ομοσπονδία καλεί τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους να προχωρήσουν σε συλλογικές δράσεις προετοιμασίας για την επιτυχία της απεργιακής κινητοποίησης με συνελεύσεις, περιοδείες, συναντήσεις με παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, με παρεμβάσεις σε Περιφερειακά Συμβούλια, με συγκεντρώσεις με πανό με τα αιτήματα έξω από τα κτίριά τους.

Μεταξύ άλλων η ΟΣΥΑΠΕ διεκδικεί: Αυξήσεις 20% στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, προσμέτρηση στη μισθολογική εξέλιξη της κλεμμένης διετίας 2016 - 2017 και κατάργηση του χαρατσιού της «ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας». Οχι στην άρση της μονιμότητας. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Υπογραφή ΣΣΕ για τους υπαλλήλους των Περιφερειών, με θεσμικά ζητήματα και μη μισθολογικές παροχές κ.ά.

    

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