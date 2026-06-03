ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΤΡΑΣ

Ξεκινά σήμερα η ενότητα «Jazz & more»

Από σήμερα Τετάρτη και για 5 μέρες κάνει στάση στην Πάτρα, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ, η ενότητα «Jazz & more», μετατρεπόμενη σε μουσική σκηνή και βήμα για νέους καλλιτέχνες της ελληνικής τζαζ, και λειτουργώντας ως προάγγελος τριών κυρίων συναυλιών.

Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 9.30 μ.μ. στον πεζόδρομο της Μαιζώνος (παλαιό δημαρχείο), με το γκρουπ 100% Organic, που το απαρτίζουν η Αμαλία Παύλου στη φωνή, ο Παναγιώτης Σμαρνάκης στο organ, ο Γιώργος Μουστάκας στην κιθάρα και ο Δημήτρης Κοντός στα τύμπανα.

Η βραδιά θα κλείσει στις 10.45 μ.μ. στο Θέατρο «Αγορά» (Καραϊσκάκη 149) με το συγκρότημα Kaki Melissa Trio. Το τρίο αποτελούν οι Δαμιανός Τσελεντάκης (πιάνο), Ορφέας Κυριακάκης (ντραμς) και Λάμπρος Ψωμάς (κοντραμπάσο) και ο πρώτος του δίσκος, «Pieces», κυκλοφόρησε στις αρχές του 2026.

Αύριο Πέμπτη

Τη σκυτάλη παίρνουν αύριο Πέμπτη οι Μυρσίνη Αθητάκη Quintet, στις 9.15 μ.μ. στη διασταύρωση των πεζόδρομων Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος. Το κουιντέτο απαρτίζουν: Μυρσίνη Αθητάκη (φωνή), Παντελής Πρωτοπαπάς (κιθάρα), Σταύρος Μάνθος (άλτο σαξόφωνο), Χάρης Πεγιάζης (μπάσο), Γιώργος Ποταμιάνος (ντραμς).

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με τους Γιώργος Πανταζόπουλος Trio να εμφανίζονται στις 10.45 μ.μ. στο «Studiokrama» (Ευμήλου 6-8). Ο μπασίστας και συνθέτης Γιώργος Πανταζόπουλος, απόφοιτος του Ιονίου Πανεπιστημίου και ενεργό μέλος της νεότερης τζαζ σκηνής της Αθήνας, παρουσιάζει στην Πάτρα το ντεμπούτο άλμπουμ του με τίτλο «Some Things I've Never Told You».

Διάθεση εισιτηρίων

Εισιτήρια: Ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα ticketservises.gr, στην ιστοσελίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, patrasculture.gr (ενότητα «Jazz & more» του Διεθνούς Φεστιβάλ), και: Δισκοπωλείο «Joe Records» (Καραϊσκάκη 134, Πάτρα, τηλ. 2610620673), βιβλιοπωλείο «Ροδόπουλος» (Κορίνθου 274, Πάτρα, τηλ. 2610273287), βιβλιοπωλείο «Discover» (πεζόδρομος Βούρβαχη, Πάτρα, τηλ. 2610624916).

Εχει προβλεφθεί και διάθεση εισιτηρίων με τη μορφή «πακέτου».