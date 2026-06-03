ΑΛΒΑΝΙΑ

Αντιδράσεις για την «επένδυση» της οικογένειας Τραμπ

Αντιδράσεις προκαλεί η μεγάλη τουριστική «επένδυση» που προωθούν στην Αλβανία ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ,και η κόρη του Αμερικανού Προέδρου, Ιβάνκα, με αποτέλεσμα τα πρόσφατα επεισόδια στην περιοχή Σβέρνετς, όπου το Σάββατο τραυματίστηκε και Ελληνας ομογενής.

Στην καρδιά του σχεδίου βρίσκεται η νήσος Σαζάν, στην είσοδο του κόλπου της Αυλώνας, με την περιοχή να εντάσσεται στο θαλάσσιο πάρκο Καραμπουρούν - Σαζάν και να θεωρείται μία από τις πιο παρθένες και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές της Αδριατικής, καθώς και μία από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη.

Ωστόσο η κυβέρνηση του Εντι Ράμα ενέκρινε την «επένδυση» μέσω του καθεστώτος του «στρατηγικού επενδυτή», παρέχοντας ειδικές αδειοδοτικές διευκολύνσεις και κρατική υποστήριξη ώστε να επισπευσθεί η κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων, τουριστικών κατοικιών και βιλών υψηλών προδιαγραφών, μαρινών, χώρων αναψυχής κ.λπ.

Στο αντίποδα, κάτοικοι και οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος επιμένουν ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με το οικοσύστημα με τους σχεδιασμούς που υπάρχουν, με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης (όπου υπάρχουν καταγγελίες για καταπατήσεις περιοχών), αλλά και για τη μελλοντική πρόσβαση απλών ανθρώπων στις περιοχές όπου ετοιμάζονται ξενοδοχεία και βίλες που απευθύνονται σε ...παχυλά πορτοφόλια. Η ένταση κορυφώθηκε με κινητοποιήσεις κατοίκων και φορέων, στο πλαίσιο των οποίων διαδηλωτής σύρθηκε κυριολεκτικά εντός του χώρου της «επένδυσης» από υπαλλήλους ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας και τραυματίστηκε. Ο ίδιος κατέθεσε μήνυση εναντίον δύο εργαζομένων της εταιρείας φύλαξης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ εξέδωσε ανακοίνωση όπου εκφράζει «την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν (...) κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Ελληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα προβαίνει παράλληλα στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών. Καταγράφουμε στο πλαίσιο αυτό την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών αρχών». Υπογραμμίζει δε «την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών» κ.λπ.