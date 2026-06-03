ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Σύλληψη 18χρονου φοιτητή ενώ ξεψυχούσε

Σάλο προκαλεί στη Βρετανία η επαναφορά μιας πολύκροτης υπόθεσης μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που αφορά τη σύλληψη του 18χρονου Βρετανού φοιτητή Χένρι Νόβακ, το 2025 στο Σαουθάμπτον από αστυνομικούς την ώρα που ξεψυχούσε, επειδή οι τελευταίοι πίστεψαν τον ισχυρισμό του 23χρονου αλλοδαπού δράστη ότι τάχα είχε πέσει θύμα ρατσιστικής επίθεσης «από λευκό». Ενας από τους αστυνομικούς μάλιστα καταγράφεται να λέει στον τραυματία φοιτητή «δεν νομίζω πως σε έχουν μαχαιρώσει», και να του περνά χειροπέδες ενώ ο νεαρός ξεψυχά.

Το συμβάν έγινε βούτυρο στο ψωμί του εθνικιστικού κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, που ξεσπάθωσε κατά των «εγκλημάτων από ξένους», ενώ η αστυνομία ζήτησε επίσημα συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αντέδρασε κι αυτός, σχολιάζοντας την επίθεση με ανάρτησή του στο «X» όπου έκανε λόγο για «φριχτή, συγκλονιστική υπόθεση. Πρέπει να σπάσουμε τον κύκλο της τραγωδίας, αντιμετωπίζοντας τη φρίκη της εγκληματικότητας με χρήση μαχαιριών».