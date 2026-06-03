«Στάση» στο Περιστέρι για το νέο βιβλίο της Σεμίνας Διγενή «Καθ' οδόν»

RIZOSPASTIS

Με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου παρουσιάστηκε στοτο νέο βιβλίο τηςπου κυκλοφορεί από τιςΣτην εκδήλωση παρευρέθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

Για το βιβλίο μίλησαν η μεγάλη ερμηνεύτρια Μαρία Φαραντούρη και η Βιβή Δάγκα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος του «Ριζοσπάστη» Κώστας Πασακυριάκος. Αποσπάσματα από το βιβλίο διάβασαν η Μ. Φαραντούρη και ο ηθοποιός Σήφης Πολυζωίδης, ενώ την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά ο Βαγγέλης Κορακάκης.

Παρουσιάζοντας το βιβλίο της, η Σ. Διγενή σημείωσε ότι γεννήθηκε από τη σκέψη πως η ζωή αποτελεί μια διαδρομή, στην οποία καθοριστική σημασία έχουν οι άνθρωποι που συναντάμε, όσοι χάσαμε, οι νίκες και οι ήττες, οι φόβοι και οι χαρές που μας διαμορφώνουν. Οι 15 μονόλογοι του βιβλίου συνθέτουν ένα οδοιπορικό μέσα από πρόσωπα και εμπειρίες της σύγχρονης Αθήνας.

Η Μ. Φαραντούρη χαρακτήρισε το έργο λογοτεχνικό, αληθινό και βαθιά ανθρώπινο, τονίζοντας ότι οι ήρωες και οι ιστορίες του παραπέμπουν σε πραγματικές διαδρομές ανθρώπων της εποχής μας. Ιδιαίτερα στάθηκε στο γεγονός ότι οι περισσότεροι μονόλογοι έχουν ως πρωταγωνίστριες γυναίκες, που παρουσιάζονται όρθιες και μαχητικές απέναντι στις δυσκολίες της ζωής, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη θεατρική διάσταση του βιβλίου.





RIZOSPASTIS

Στην παρέμβασή της η Β. Δάγκα επεσήμανε ότι οι χαρακτήρες του βιβλίου δεν αποτελούν προϊόν μυθοπλασίας, αλλά αντλούνται από τη ζωντανή κοινωνική πραγματικότητα. Αναφέρθηκε σε πρόσωπα και ιστορίες που φωτίζουν πλευρές της σύγχρονης ζωής, από τη βία και την ανασφάλεια που βιώνουν νέοι άνθρωποι μέχρι τις λαϊκές οικογένειες που έρχονται αντιμέτωπες με τους πλειστηριασμούς, αλλά και σε μορφές που συμβολίζουν την αντίσταση, την αξιοπρέπεια και τη συλλογική δράση.

Από την πλευρά του ο Κ. Πασακυριάκος υπογράμμισε ότι οι 15 μονόλογοι, παρότι ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές, συνδέονται από ένα κοινό νήμα: Πίσω από τις προσωπικές ιστορίες αναδεικνύονται οι κοινωνικές ανισότητες, η απώλεια, η κακοποίηση, η ανάγκη επικοινωνίας, το δικαίωμα στη δουλειά, στην κατοικία, στη ζωή. Οπως είπε, οι ξεχωριστές φωνές των ηρώων συναντιούνται τελικά σε μια κοινή υπόθεση αγώνα, διεκδίκησης και ανατροπής.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η ανάγνωση από τη Μ. Φαραντούρη του μονολόγου «Το φως αρνείται να σβήσει στην Αλεξάνδρας», εμπνευσμένου από την Μάγδα Φύσσα, καθώς και η ανάγνωση από τον Σ. Πολυζωίδη του μονολόγου «Από το χωριό στην Ομόνοια, μια Φεράρι δρόμος». Η Μ. Φαραντούρη αναφέρθηκε επίσης στη νέα συνεργασία της με την Λένα Πλάτωνος και στη συναυλία που θα παρουσιάσουν στο Ηρώδειο με έργα που συνδέουν τον αρχαίο λόγο, τη σύγχρονη μουσική δημιουργία και τον ηλεκτρονικό ήχο. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσική παρέμβαση του Βαγγέλη Κορακάκη.