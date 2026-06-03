ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Ούτε σκέψη για ιμπεριαλιστική επίθεση! Αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας!

Σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Δράση (ΕΚΔ) καταγγέλλει τη συνεχόμενη επιθετικότητα των ΗΠΑ κατά της Κούβας και σημειώνει:

«Τα Κόμματα της ΕΚΔ καταδικάζουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την κλιμάκωση της επιθετικότητας του αμερικανικού ιμπεριαλισμού, την παρουσία του αεροπλανοφόρου USS Νimitz στην Καραϊβική Θάλασσα, την απαγγελία άθλιων κατηγοριών κατά του Ραούλ Κάστρο και τις προκλητικές απειλές για στρατιωτική επίθεση σε βάρος της Κούβας, των δικαιωμάτων του λαού της και των κατακτήσεων της Κουβανικής Σοσιαλιστικής Επανάστασης.

Καταγγέλλουμε τον πολύχρονο εγκληματικό αποκλεισμό των ΗΠΑ κατά της Κούβας, που έχει οδηγήσει σε απάνθρωπες ελλείψεις σε καύσιμα, ρεύμα, νερό, τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη λαϊκής ανάγκης.

Οι απειλές των ΗΠΑ συνοδεύονται από την εκστρατεία σκοπιμότητας που διεξάγουν η ΕΕ και οι αστικές κυβερνήσεις των κρατών - μελών της, στηρίζοντας τα άθλια προσχήματα περί "παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα", καταπατώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα ενός ολόκληρου λαού, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή του.

Καλούμε τους λαούς να δυναμώσουν την αλληλεγγύη τους στην Κούβα και τον λαό της, να καταδικάσουν μαζικά τις απειλές του Τραμπ και της αμερικάνικης κυβέρνησης, να υψώσουν εμπόδια στους σχεδιασμούς για στρατιωτική επίθεση.

Οι απειλές των ιμπεριαλιστών σε βάρος του Κουβανικού λαού και του ΚΚ Κούβας συνιστούν απειλή για τους λαούς όλου του κόσμου.

Απαιτούμε να τερματιστεί ο εγκληματικός αποκλεισμός και να διαγραφεί η Κούβα από την κατάπτυστη λίστα "χορηγών της τρομοκρατίας".

Να αποσυρθούν οι κατασκευασμένες κατηγορίες και η προκλητική έκδοση εντάλματος σύλληψης κατά του Ραούλ Κάστρο, ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης, ο οποίος υπερασπίστηκε την εδαφική ακεραιότητα της χώρας του από τις προβοκάτσιες και τις αντεπαναστατικές επιθέσεις.

Απαιτούμε τον τερματισμό όλων των στρατιωτικών απειλών κατά της Κούβας και του λαού της.

Αλληλεγγύη στον Κουβανικό λαό και το ΚΚ Κούβας. Κάτω τα χέρια από την Κούβα! Η Κούβα δεν είναι μόνη! Venceremos!».

Απάντηση στις συκοφαντίες των ΗΠΑ

Στην Κούβα η επαναστατική κυβέρνηση της χώρας με χτεσινή διακήρυξή της με τον τίτλο: «Η ανατομία μιας κρατικής συκοφαντίας» αναφέρεται στην προσπάθεια των ΗΠΑ στο πλαίσιο του βάρβαρου αποκλεισμού να απαξιώσει το έργο της Κουβανικής Επανάστασης.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις τελευταίες σκληρές κυρώσεις της 1ης Μάη που επιβλήθηκαν στον Ομιλο Διοίκησης Επιχειρήσεων (GAE S.A.) που διοικείται από τις Επαναστατικές Ενοπλές Δυνάμεις και τις δευτερογενείς κυρώσεις σε όσους συναλλάσσονται με τις κουβανικές εταιρείες. Σημειώνεται χαρακτηριστικά: «Η GAE δεν είναι μια αδιαφανής δομή, ούτε παράλληλη με το Κουβανικό κράτος. Αντιθέτως, υπήρξε μια αρθρωμένη απάντηση αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας ενάντια στον οικονομικό αποκλεισμό που ιστορικά προσπάθησε να πνίξει την Κουβανική Επανάσταση».

Και προσθέτει: «Η GAE δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της Ειδικής Περιόδου για να αντιμετωπίσει τον οικονομικό πόλεμο, με ένα δημιουργικό, μοναδικό και γνήσια κουβανικό όραμα. Στόχος της ήταν πάντα να φέρει σε επαφή εταιρείες με την ικανότητα να παράγουν το συνάλλαγμα και τους πόρους που χρειάζεται το Κράτος για να διατηρήσει και να αναπτύξει τα κοινωνικά επιτεύγματα και να συμβάλει στην ανάπτυξη διαφόρων τομέων και κλάδων της εθνικής ζωής.

(...) Δεν είναι προϊόν μυστικότητας, ούτε ελίτ, και σίγουρα δεν αποτελεί μέσο πλουτισμού για λίγους εκλεκτούς. Αντιθέτως, είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα που, στην πορεία μας, μας επέτρεψαν να αντισταθούμε στη συνεχή επιθετικότητα της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Η ιστορία του χτίστηκε, σύμφωνα με τα λόγια του Ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης, Στρατηγού του Στρατού Ραούλ Κάστρο Ρους: "Χωρίς την παραμικρή επιθυμία για τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς γίνονται σοβαρά ζητήματα"».