ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Προχωρούν σε νέες κινητοποιήσεις

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις από τους εργαζόμενους της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ενάντια στην απόφαση της καλλιτεχνικής διεύθυνσης της ΕΛΣ να μην προχωρήσει στην ανανέωση της σύμβασης εργαζόμενου του τμήματος Πληροφορικής. Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο και πολύπειρο συνάδελφο, με πολυετή και ουσιαστική προσφορά στον οργανισμό, ο οποίος παράλληλα εκλέγεται επί σειρά ετών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΣΕΕΛΣ).

Το ΣΕΕΛΣ εξαγγέλλει δύο 3ωρες στάσεις εργασίας για την Πέμπτη 4 Ιούνη και πιο συγκεκριμένα για την πρωινή βάρδια από τις 10.00 έως τις 13.00 και για την απογευματινή βάρδια από τις 17.30 έως 20.30 (παράσταση «Κάρμεν»). Το Σωματείο Εκτελεστών Μουσικών Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής έχει πάρει απόφαση συμμετοχής στην απογευματινή βάρδια.

Το Σωματείο Εργαζομένων Εθνικής Λυρικής Σκηνής καταγγέλλει ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος, «παρά τη μακροχρόνια προσφορά του, παραμένει εδώ και χρόνια σε καθεστώς εργασιακής επισφάλειας, όπως και πολλοί ακόμη εργαζόμενοι της ΕΛΣ που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες χωρίς σταθερές εργασιακές σχέσεις. Η συγκεκριμένη εξέλιξη εντείνει ακόμη περισσότερο το αίσθημα ανασφάλειας στους εργαζόμενους και δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για τη στελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών του οργανισμού.

Η απομάκρυνση ενός τόσο έμπειρου εργαζόμενου αποδυναμώνει ουσιαστικά το τμήμα Πληροφορικής, αφήνοντάς το με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, τη στιγμή που οι απαιτήσεις λειτουργίας της ΕΛΣ αυξάνονται συνεχώς. Παράλληλα, ενισχύεται η τάση αντικατάστασης σταθερής και εξειδικευμένης εργασίας από εξωτερικές συνεργασίες και εργολαβικές λύσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη συνέχεια και τη σταθερότητα στη λειτουργία του οργανισμού.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι πρόκειται για εκλεγμένο συνδικαλιστικό εκπρόσωπο των εργαζομένων. Η δυνατότητα των εργαζομένων να συμμετέχουν ενεργά στη συνδικαλιστική ζωή και να εκπροσωπούν τους συναδέλφους τους χωρίς φόβο ή πίεση αποτελεί θεμελιώδη αρχή ενός σύγχρονου και δημοκρατικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Ως εργαζόμενοι της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θεωρούμε ότι ο σεβασμός στους ανθρώπους που στηρίζουν καθημερινά τη λειτουργία του οργανισμού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση του υψηλού καλλιτεχνικού και λειτουργικού επιπέδου της ΕΛΣ».