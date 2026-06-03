ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Προωθούνται αντιδραστικοί σχεδιασμοί σε βάρος των επιθεωρητών και του ρόλου τους

Εντατικοποίηση της εργασίας, προώθηση σχεδιασμών ερήμην και σε βάρος των επιθεωρητών και μη ικανοποίηση αιτημάτων τους καταγγέλλει ο Σύλλογος Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, σε ανοιχτή επιστολή του προς το υπουργείο Εργασίας και τη διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας.

«Αντί για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων του κλάδου», αναφέρει, «βρισκόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή και διαρκώς αυξανόμενη εντατικοποίηση της εργασίας μας. Η ανάθεση πρόσθετων καθηκόντων και η υλοποίηση σχεδιασμών ερήμην μας, χωρίς καμία απολύτως ενημέρωση, οδηγούν τους επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας σε πλήρες επαγγελματικό και προσωπικό αδιέξοδο».

Σχολιάζοντας τις αυθαίρετες αναθέσεις νέων αντικειμένων από τη διοίκηση και την αύξηση του αριθμού ελέγχων στο ίδιο λιγοστό προσωπικό, ο Σύλλογος επισημαίνει ότι τα καθήκοντα «διογκώνουν τον γραφειοκρατικό και ελεγκτικό φόρτο, ξεπερνώντας κάθε όριο ανθρώπινης αντοχής. Η κατάσταση αυτή όχι μόνο εξαντλεί το προσωπικό, αλλά υπονομεύει ευθέως την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του εξαιρετικά κρίσιμου έργου που επιτελούμε για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας».

Καταγγέλλει ακόμα ότι το τελευταίο διάστημα συντελούνται αλλεπάλληλοι σχεδιασμοί και αναδιοργανώσεις που «αποφασίζονται και υλοποιούνται σε καθεστώς πλήρους μυστικότητας», παράγοντας «αίσθημα έντονης εργασιακής ανασφάλειας, καθώς γινόμαστε θεατές αποφάσεων που λαμβάνονται πίσω από κλειστές πόρτες και επηρεάζουν άμεσα το επαγγελματικό μας μέλλον».

Ενδεικτικά αναφέρει ότι σε εγκύκλιο του Αρειου Πάγου επισημαίνεται πως ο έλεγχος της πυροπροστασίας και ασφαλούς λειτουργίας «των εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου, καθώς και των εγκαταστάσεων για χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες (...) εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της αδειοδοτούσας Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας». Ωστόσο υπάρχει ανεπίσημη πληροφόρηση για σχεδιασμό εκπαιδευτικού προγράμματος των επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας με αντικείμενο τον έλεγχο εγκαταστάσεων δεξαμενών και δικτύων υγραερίου!

Περαιτέρω, ενώ οι επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας έχουν ενταχθεί στους δικαιούχους του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, η διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής αδιαφορεί και δεν έχει κάνει καμία ουσιαστική ενέργεια για την απόδοσή του.

Επιπλέον ο Σύλλογος τονίζει την αντίθεσή του στην υπαγωγή της Επιθεώρησης Εργασίας στην Εποπτεία Ελέγχων του υπουργείου Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας ότι αλλοιώνει τον χαρακτήρα της Επιθεώρησης, που στοχεύει στην προστασία των εργαζομένων, και την εντάσσει σε ένα πλαίσιο αντίθετο με την αποστολή της, στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Αναφερόμενος στην τραγική υποστελέχωση, σημειώνει ότι σήμερα υπηρετούν μόλις 233 επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας, με μέσο όρο ηλικίας τα 55 έτη. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με το σταγονόμετρο, ενώ την επόμενη πενταετία αναμένεται η αποχώρηση άλλων περίπου 60 στελεχών.

Ο Σύλλογος απαιτεί την άμεση παύση της ανάθεσης πρόσθετων αντικειμένων που δεν συνάδουν με τον κύριο ρόλο των επιθεωρητών, αλλά και να γίνει πλήρης και αναλυτική ενημέρωση για όλους τους σχεδιασμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη. Επίσης απαιτεί τον διπλασιασμό των υπηρετούντων επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας και τη χορήγηση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.