ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Αλλοι δύο νεκροί μέσα σε πέντε μέρες σε νέα εργοδοτικά εγκλήματα

Δύο ακόμα εργάτες έχασαν τη ζωή τους την περασμένη Πέμπτη στον ακήρυχτο πόλεμο κράτους - εργοδοσίας στους χώρους δουλειάς για τα κέρδη των ομίλων. Νεκροί που προστίθενται στο μακελειό των τελευταίων ημερών, αφού υπενθυμίζεται ότι από τις 16 έως στις 21 Μάη είχαν σκοτωθεί στο μεροκάματο έξι εργάτες και είχαν τραυματιστεί σοβαρά άλλοι δώδεκα!

«Ενοικιαζόμενος» εργάτης έπεσε στο κενό και σκοτώθηκε στα Μέγαρα

Το πρώτο θύμα των τελευταίων ημερών είναι 47χρονος εργάτης που δούλευε ως «ενοικιαζόμενος εργολαβικός» σε κτίριο στα Μέγαρα που είχε αναλάβει η εργολαβική εταιρεία, όταν έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο εργάτης, που καταγόταν από τη Ρουμανία, την περασμένη Πέμπτη βρισκόταν σε καλαθοφόρο, τοποθετώντας πάνελ σε σκεπή και κάτω από άγνωστες συνθήκες έχασε την ισορροπία του πέφτοντας στο κενό. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο όπου και εξέπνευσε.

Με τον αδικοχαμένο εργάτη, πατέρα ενός μικρού παιδιού, να προέρχεται από την περιοχή της Μεγαλόπολης και την τοπική κοινωνία να είναι συγκλονισμένη για τον χαμό του, τα συλλυπητήριά του εκφράζει το Παναρκαδικό Συνδικάτο Τεχνεργατών Οικοδόμων. Το Συνδικάτο απαιτεί μάλιστα να διερευνηθούν άμεσα οι συνθήκες του εργοδοτικού εγκλήματος και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες, να παρθούν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Χανιά: 69 χρονών εργάτης τσακίστηκε από ύψος και έχασε τη ζωή του

Με τη ζωή του πλήρωσε το κυνήγι για το μεροκάματο ένας ακόμα εργάτης οικοδόμος και μάλιστα 69 χρονών (!), που αντί να απολαμβάνει μια αξιοπρεπή σύνταξη ήταν αναγκασμένος να δουλεύει σε ανακαινίσεις.

Ο οικοδόμος την περασμένη Δευτέρα δούλευε μέχρι τις 5.30 μ.μ., σε έργο ανακαίνισης σούπερ μάρκετ στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, όταν ενώ εργαζόταν έπεσε από σκάλα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων. Δυστυχώς, ο εργάτης δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε χτες το πρωί στα τραύματά του.

Την οργή των εργατών εκφράζει η Ενωση Οικοδόμων Νομού Χανίων, τονίζοντας πως και το συγκεκριμένο εργατικό «ατύχημα» οφείλεται στην εντατικοποίηση της δουλειάς. «Ενας άνθρωπος 69 χρονών να δουλεύει μέχρι το απόγευμα για να συμπληρώσει το εισόδημά του! Μετά θα λένε "φταίει η τύχη και η κακιά ώρα"!, σχολιάζει το σωματείο. Προσθέτει μάλιστα ότι αν δεν έκανε παρέμβαση οι εργασίες στο σούπερ μάρκετ θα συνεχίζονταν κανονικά μέχρι αργά το βράδυ, με τον συνάδελφό τους να χαροπαλεύει στην εντατική.

Και από αυτό το τραγικό «ατύχημα» επιβεβαιώνεται το δίκαιο των διεκδικήσεων των οικοδόμων μπροστά στην απεργία τους στις 24 Ιούνη, για να γίνει υποχρεωτική η ΣΣΕ αλλά και για να μοιραστούν τα «υπέρ αγνώστων ένσημα», ώστε να βγουν στη σύνταξη οι εργαζόμενοι μεγάλης ηλικίας και να μην αναγκάζονται να ανεβαίνουν στο «μαδέρι» με κίνδυνο για την ίδια τους τη ζωή.

Αγιοι Θεόδωροι: Από τύχη γλίτωσαν οι εργαζόμενοι μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης

Στο μεταξύ, από καθαρή τύχη γλίτωσαν τα χειρότερα τρεις εργαζόμενοι σε εργοστάσιο ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών κ.ά. υλικών στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον χώρο.

Οπως έγινε γνωστό, η έκρηξη οφείλεται σε ψυκτικό σύστημα που προκάλεσε διαρροή αμμωνίας, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να εκτεθούν στις αναθυμιάσεις και να αντιμετωπίσουν αναπνευστικά προβλήματα.

Οι τρεις μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου η κατάσταση του ενός κρίθηκε πιο σοβαρή και πραγματοποιήθηκε διακομιδή του σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Αθήνας.

Εκφράζοντας στους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους ευχές για ταχεία ανάρρωση, ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κορινθίας απαιτεί άμεση διερεύνηση του «ατυχήματος», να μη γίνει καμία συγκάλυψη, να στηριχθούν οι τραυματίες. Σημειώνει ότι δεν οφείλεται και για το τελευταίο συμβάν «η κακιά στιγμή», αφού αναδεικνύει ότι τα «ατυχήματα» όπως το παραπάνω είναι αποτέλεσμα των ελλιπών μέτρων ασφαλείας που θεωρούνται «κόστος για την εργοδοσία». Είναι ακόμα «αποτέλεσμα της εντατικοποίησης και της συσσωρευμένης κόπωσης των εργαζομένων, που πιέζονται να τελειώνουν πιο πολλά πιο γρήγορα! Των διαλυμένων υποδομών ελέγχου που αφήνουν ανεξέλεγκτη την εργοδοσία, με την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας...».

Πέραμα: Νέος τραυματισμός μεταλλεργάτη στη Ζώνη

Ενα ακόμα εργατικό «ατύχημα» σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες των σωματείων και των εργαζομένων για τις συνέπειες της εντατικοποίησης και της απουσίας των αναγκαίων μέτρων προστασίας των εργαζομένων.

Θύμα του «ατυχήματος» εργαζόμενος ο οποίος τραυματίστηκε στο χέρι από τροχό κοπής, κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής στο επιβατηγό - οχηματαγωγό πλοίο «A Nepita». Ο εργαζόμενος διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Κερατσινίου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 12 Μάη το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας και το Σωματείο Ναυπηγοξυλουργών πραγματοποίησαν κινητοποίηση στο υπουργείο Ναυτιλίας, για το ζήτημα των μέτρων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Ενώ για τον ίδιο λόγο συμμετείχαν στην πρόσφατη κοινή κινητοποίηση μαζί με πλήθος άλλων συνδικάτων από διάφορους κλάδους στο υπουργείο Εργασίας.

Για τον θάνατο του εργαζόμενου της «Ιντερκάτ ΑΕ» στο εργοτάξιο στις Σκουριές

Με αφορμή τον θάνατο (20/5) ενός 63χρονου εργαζόμενου της «Ιντερκάτ ΑΕ» στις κατασκευαστικές εργασίες του εργοταξίου στις Σκουριές, από καρδιακή ανακοπή, το Σωματείο Εργαζομένων - Μεταλλωρύχων της «Ελληνικός Χρυσός» επαναφέρει στο προσκήνιο διεκδικήσεις που αφορούν τη ζωή και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων.

Στέκεται στο γεγονός ότι οι θάνατοι εργαζομένων από παθολογικά αίτια δεν θεωρούνται εργατικά «ατυχήματα», δεν διερευνώνται και δεν δημοσιοποιούνται, και σημειώνει: «Δηλαδή, ο θάνατος του 63χρονου, με ειδικότητα οδηγού βαρέων οχημάτων, δεν σχετίζεται με το γεγονός ότι σε αυτήν την ηλικία δούλευε 10 ώρες την ημέρα σε περιβάλλον εντατικοποίησης για ολόκληρους μήνες, πολλές φορές και 6 μέρες τη βδομάδα; Η εργασία και οι συνθήκες που αυτή εκτελείται δεν είναι επιβαρυντικός παράγοντας για την υγεία μας;».

Το σωματείο αναδεικνύει ότι είναι πολλοί οι «θαμμένοι» κίνδυνοι που προκαλούν μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία των εργαζομένων και σχετίζονται με σοβαρές καρδιαγγειακές παθήσεις, μυοσκελετικά προβλήματα και καρκίνο.

Σημειώνει ότι «υπάρχουν επαγγελματικές ασθένειες, οι οποίες όμως κουκουλώνονται κάτω από τη "διάγνωση" της "κοινής νόσου", αλλά και λόγω της παντελούς έλλειψης μηχανισμών και διαδικασιών αναγνώρισης, καταγραφής και μελέτης τους, ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά ο επαγγελματικός κίνδυνος».

Και τονίζει ότι το Σωματείο παλεύει όχι μόνο για αυστηρά μέτρα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, αλλά και για τη μείωση του καθημερινού εργάσιμου χρόνου, ταυτόχρονα με τη μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Παράλληλα διεκδικεί αποφασιστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής της Επιθεώρησης Εργασίας και της Επιθεώρησης Μεταλλείων. Προσανατολισμός των επιθεωρήσεων στην αποκλειστική εργοδοτική και κρατική ευθύνη για την πρόληψη και αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου. Δημιουργία παραρτήματος της Επιθεώρησης Μεταλλείων στον νομό Χαλκιδικής. Επίσης, την πλήρη καταγραφή και διερεύνηση εργατικών «ατυχημάτων» και επαγγελματικών ασθενειών, αλλά και τη συστηματική παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων από κρατικές δομές Υγείας, με βάση τον επαγγελματικό κίνδυνο στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, με δωρεάν ιατρικές εξετάσεις και ιδιαίτερη φροντίδα στις εργαζόμενες γυναίκες.