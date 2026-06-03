ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Κλιμάκωση των επιθέσεων Ισραηλινών εποίκων

2026 The Associated Press. All

Δεκατετραμελής ομάδα ειδικών εισηγητών του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων η ειδική εισηγήτρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην κατεχόμενη Παλαιστίνηκαι η ειδική εισηγήτρια Πολιτιστικών Δικαιωμάτωνσε ανακοίνωση που εξέδωσαν την 1η Ιούνη, προειδοποιούν για την ανησυχητική αύξηση των άγριων επιθέσεων που εξαπολύουν σχεδόν καθημερινά ορδές Εβραίων εποίκων υπό την προστασία του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Οχθη.

Επισημαίνουν πως οι επιθέσεις συνιστούν «καθημερινή τρομοκρατία» σε βάρος της ζωής των Παλαιστινίων που έχουν «την υποστήριξη και τη συναίνεση του ισραηλινού κράτους», επισημαίνοντας πως προκαλούν μεταξύ άλλων τον εκτοπισμό ιθαγενούς πληθυσμού. «Η κλιμακούμενη βία που εξαπολύεται με πλήρη ατιμωρησία λειτουργεί ως όργανο καταναγκασμού στα χέρια της κατοχικής δύναμης διευκολύνοντας την εθνοκάθαρση», αναφέρουν χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως η βία των εποίκων έχει αυξηθεί σε πρωτοφανή επίπεδα ειδικά από την αρχή του 2026. Προσθέτει πως από τον περασμένο Ιανουάριο Εβραίοι έποικοι δολοφόνησαν πάνω από 13 Παλαιστίνιους και τραυμάτισαν άλλους 500.

Μόνο χτες αναφέρθηκαν οι εμπρησμοί χωραφιών Παλαιστινίων δυτικά της Χεβρώνας και νότια της Ναμπλούς με δράστες ορδές Εβραίων εποίκων. Ανακοινώθηκαν επίσης κατεδαφίσεις σπιτιών στα περίχωρα της κατεχόμενης Ιερουσαλήμ, απαγόρευση κυκλοφορίας δυτικά της Βηθλεέμ, εισβολή στρατού και κατ' οίκον «έρευνες» σε χωριό βορειοανατολικά της Ραμάλας, συλλήψεις 31 Παλαιστινίων μεταξύ των οποίων και 4 φοιτητές του πανεπιστημίου Μπιρζεΐτ.

Το ίδιο διάστημα, αυξάνονται και οι επιθέσεις του ισραηλινού στρατού κατοχής της Λωρίδας της Γάζας. Από τη Δευτέρα έως και χτες ο ισραηλινός στρατός σκότωσε τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιους και τραυμάτισε άλλους τρεις στο Ντέιρ αλ Μπάλαχ.

Ο νέος συλλογικός απολογισμός των παλαιστινιακών αρχών για τα θύματα των ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα ανέφερε πάνω από 72.942 νεκρούς και 172.907 τραυματίες.