ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Προσπαθούν να διαμορφώσουν «κοινή στάση» στη Σύνοδο Κορυφής

Αντιθέσεις με τις ΗΠΑ και γύρω από τα πυρηνικά στην Ευρώπη

Οι αντιθέσεις και τα αντικρουόμενα συμφέροντα μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα βγαίνουν στην επιφάνεια ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ 7-8 Ιούλη στην Αγκυρα, η οποία θεωρείται «κρίσιμη» για την ιμπεριαλιστική «συμμαχία».

Είναι ενδεικτικό ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να μην παραβρεθεί στη σύνοδο, αλλά τώρα φέρεται να δήλωσε στον Τούρκο ομόλογό του ότι τελικά θα παραστεί, μετέδωσε το «Middle East Eye». Εξάλλου, κατά καιρούς ο Τραμπ έχει απειλήσει να αποσύρει τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ.

Νέα επίθεση κατά των ευρωπαϊκών μελών του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, προειδοποιώντας πως «οι σύμμαχοι που αρνούνται να κάνουν το βήμα και να σηκώσουν το βάρος που τους αναλογεί για τη συλλογική μας άμυνα θα βρεθούν αντιμέτωποι με σαφή αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε», όπως ανέφερε στο φόρουμ «Διάλογος του Σάνγκρι-Λα» που διεξάγεται στη Σιγκαπούρη.

Οσον αφορά την Ασία, ο Χέγκσεθ επανέλαβε ότι η «ασφάλεια» της περιοχής έχει «στηριχθεί δυσανάλογα στην αμερικανική στρατιωτική ισχύ», αλλά πολλές χώρες «πράγματι ανεβάζουν ταχύτητα», όπως η Αυστραλία, οι Φιλιππίνες και η Ιαπωνία.

«Τέρμα στους τζαμπατζήδες», ανέφερε χαρακτηριστικά λέγοντας πως στρατιωτικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ «είναι τζαμπατζιλίκι».

Μερτς: Ετοιμάζει «σχέδιο εξομάλυνσης» των σχέσεων με τις ΗΠΑ

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρ. Μερτς σχεδιάζει να φιλοξενήσει Ευρωπαίους ηγέτες αργότερα μέσα στον μήνα, με στόχο την κατάρτιση ενός σχεδίου για την εξομάλυνση των σχέσεων με τον Πρόεδρο Τραμπ ενόψει της συνόδου του NATO τον Ιούλιο, σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο.

Οι ηγέτες της λεγόμενης ομάδας E5 - Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Πολωνία - θα συναντηθούν στο Βερολίνο για να διαμορφώσουν ένα πακέτο μέτρων που θα αναδείξει τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών «συμμάχων» να αναλάβουν «μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά τους». Ο Μερτς σχεδιάζει επίσης να προσκαλέσει στη συνάντηση τον γγ του NATO, Μαρκ Ρούτε.

Οι υπουργοί Αμυνας της ομάδας E5 σχεδιάζουν ξεχωριστή συνάντηση στο Παρίσι στις 12 Ιούνη, για να συμφωνήσουν σε κοινή στάση ενόψει της συνόδου του NATO και να συζητήσουν δομές διοίκησης σε περίπτωση ευρύτερης σύγκρουσης στην Ευρώπη, σύμφωνα με άλλη πηγή.

Τα ρήγματα Ευρωπαίων - ΗΠΑ έχουν βαθύνει τον τελευταίο χρόνο στο μέτωπο της Ουκρανίας, στην Αρκτική γύρω από τη Γροιλανδία, στον εμπορικό πόλεμο κ.α., ενώ ο Ντ. Τραμπ έχει επικρίνει έντονα τους «συμμάχους» για μη στήριξη των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν και στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Ο Γερμανός καγκελάριος έχει βρεθεί ιδιαίτερα στο στόχαστρο του Τραμπ, ο οποίος φέρεται να επίσπευσε παλιότερη απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν από τη Γερμανία περίπου 5.000 στρατιώτες και να μην στείλουν πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk. Ο Μερτς είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θέλει να κάνει ό,τι είναι δυνατό για να διατηρηθεί η «αμερικανική προστασία» της Ευρώπης μέσω του NATO. «Αυτή η συμμαχία είναι, τουλάχιστον προς το παρόν, αναντικατάστατη», είχε πει χαρακτηριστικά τον Απρίλη.

Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ φέρονται να σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυνάμεών τους από βάσεις στην Ευρώπη και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα, γράφει η γερμανική εφημερίδα «Welt» στο φύλλο της Κυριακής επικαλούμενη πηγή του Πενταγώνου.

Ανακατατάξεις και στα πυρηνικά στην Ευρώπη

Την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ φέρονται να εξετάζουν το ενδεχόμενο να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα σε επιπλέον ευρωπαϊκά κράτη του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τους «Financial Times». Συγκεκριμένα, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν διαμηνύσει ότι είναι ανοιχτοί σε περαιτέρω ανάπτυξη πέραν των έξι υφιστάμενων χωρών που φιλοξενούν βομβαρδιστικά με πυρηνική ικανότητα, μεταδίδουν οι «Financial Times».

Μία τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε ότι περισσότερες χώρες θα φιλοξενήσουν τα λεγόμενα αμερικανικά αεροσκάφη διπλής ικανότητας (DCA), τα οποία είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν πυρηνικά πλήγματα, ανέφερε η εφημερίδα.

Χώρες στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας και ορισμένων χωρών της Βαλτικής, ενδιαφέρονται για την πιθανή φιλοξενία βάσεων DCA, ανέφερε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμ. Μακρόν χαιρέτισε την απόφαση της Νορβηγίας να ενταχθεί στη λεγόμενη «προηγμένη πυρηνική αποτροπή» που έχει προτείνει το Παρίσι και έχουν απαντήσει αρχικά θετικά οχτώ ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Πολωνία, Ολλανδία, Βέλγιο, Σουηδία και Δανία.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ενισχυμένη στρατηγική συνεργασία, η δημιουργία μιας ομάδας πυρηνικού συντονισμού, η συμμετοχή σε γαλλικές πυρηνικές ασκήσεις, καθώς και ανταλλαγή πληροφοριών, σύμφωνα με το Γαλλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (IFRI).