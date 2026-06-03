ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Drones, θύλακας Καλίνινγκραντ και ρεσάλτα οδηγούν σε γενίκευση του πολέμου

2026 The Associated Press. All

Με παραβιάσεις του εναέριου χώρου ευρωπαϊκών κρατών από ρωσικά και ουκρανικά drones, καταλήψεις πλοίων που ανήκουν στον ρωσικό «σκιώδη στόλο» και απειλές σχετικά με τον ρωσικό θύλακα Καλίνινγκραντ στη Βαλτική, η ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας κινδυνεύει όλο και περισσότερο να ξεφύγει από κάθε έλεγχο και να γενικευτεί.

Η Ρωσία έχει στη διάθεσή της όλα τα αναγκαία μέσα για να καταστρέψει όποιον επιχειρήσει να επιτεθεί στο Καλίνινγκραντ, επεσήμανε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν απαντώντας στον Λιθουανό ΥΠΕΞ Κ. Μπούντρις, ο οποίος είπε πως το ΝΑΤΟ πρέπει να δείξει στη Μόσχα ότι είναι ικανό να διεισδύσει στον ρωσικό θύλακα. Πρόκειται για ένα καυτό μέτωπο της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης και για ένα από τα βασικά σενάρια για το πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει μια γενικευμένη σύγκρουση ΝΑΤΟ - Ρωσίας.

Το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας κατέλαβε τάνκερ που προέρχεται από τη Ρωσία, υπόκειται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις και θεωρείται ύποπτο για πλαστή σημαία, ενώ τα μέλη του ΝΑΤΟ έχουν δηλώσει ότι θα αυστηροποιήσουν τους ελέγχους σε βάρος πλοίων που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο ή φυσικό αέριο υπό κυρώσεις. Είναι το τέταρτο τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους» στόλου που αναχαιτίζεται εν πλω από τη Γαλλία, από τον Σεπτέμβρη του 2025.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν ανακοίνωσε την κατάληψη τονίζοντας ότι «δεν είναι αποδεκτό πλοία να παρακάμπτουν τις διεθνείς κυρώσεις, να παραβιάζουν το Δίκαιο της Θάλασσας και να χρηματοδοτούν τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας εδώ και περισσότερο από τέσσερα χρόνια», ενώ ξεκαθάρισε πως η Γαλλία «θα αγωνιστεί με αποφασιστικότητα κατά του ρωσικού σκιώδους στόλου».

Το Κρεμλίνο θεωρεί «αυτές τις ενέργειες παράνομες, στο όριο της διεθνούς πειρατείας», δήλωσε ο εκπρόσωπος Ντμ. Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι «η Ρωσία λαμβάνει μέτρα για να εγγυηθεί της ασφάλεια των πλοίων της».

Το τάνκερ «Tagor» έχει αλλάξει επανειλημμένα σημαία, παίρνοντας διαδοχικά τις σημαίες της Μαδαγασκάρης, των Νήσων Μάρσαλ και του Παναμά, ενώ τώρα έφερε σημαία Καμερούν. Είχε αποπλεύσει από το Μουρμάνσκ και κατευθυνόταν προς την πόλη Λιμπέ του Καμερούν. Το γαλλικό Ναυτικό θεωρεί ότι πιθανότατα πρόκειται για πλαστή σημαία και αποφάσισε να επιβιβαστεί στο πλοίο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Σύμβασης του Montego Bay για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Η κατάληψη έγινε σε απόσταση «άνω των 400 ναυτικών μιλίων» ανοιχτά της Βρετάνης, πολύ μακριά από τις ευρωπαϊκές ακτές, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η γαλλική περιφέρεια του Ατλαντικού.

Το πλοίο θεωρείται ύποπτο για μεταφορά ρωσικού και ιρανικού πετρελαίου και συνδέεται με τον Ιρανό μεγιστάνα του πετρελαίου Μοχάμαντ Χοσεΐν Σαμχάνι, γιο του Αλί Σαμχάνι, στενού συνεργάτη του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με τον ιστότοπο οpensanctions.org.

Η κατάσταση κινδυνεύει να ξεφύγει πέρα από κάθε έλεγχο: Η Ρωσία έχει ανακοινώσει ότι πολεμικά της πλοία θα συνοδεύουν τα εμπορικά, ενώ προ ημερών ο Πούτιν υπέγραψε νόμο που «επιτρέπει» την ανάπτυξη στρατευμάτων σε ξένα κράτη «για να προστατευτούν Ρώσοι πολίτες»...

ΝΑΤΟ: Το drone στη Ρουμανία ήταν ρωσικό

Σχετικά με το drone που συνετρίβη σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι την Παρασκευή, ο Μάρτιν Ο'Ντόνελ, εκπρόσωπος του Ανώτατου Αρχηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SHAPE), ισχυρίστηκε ότι ήταν ρωσικής προέλευσης.

«Είναι ένα ατύχημα, φυσικά. Δεν είναι μια ενέργεια εναντίον μας, δεν είναι επίθεση», δήλωσε ο ναύαρχος Τζ. Κάβο Ντραγκόνε, πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ.

Νωρίτερα ο Πούτιν είχε δηλώσει ότι «κανείς δεν μπορεί να πει» από πού προήλθε το drone «μέχρι να εξεταστεί από εμπειρογνώμονες». Σχολίασε μάλιστα ότι κι άλλα ουκρανικά drones έχουν πέσει σε άλλες χώρες πρόσφατα.

Αλλωστε, όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμ. Μεντβέντεφ, ανεξάρτητα από την προέλευση του drone οι «ανίκανοι ηγέτες της Ευρώπης» δεν δικαιούνται να εκφράζουν οργή για το περιστατικό, από τη στιγμή που συμμετέχουν απευθείας σε έναν πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

«Ας ετοιμαστούν: Αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει. Ενας πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη! Και οι πολίτες των κρατών της ΕΕ, ως οι πληθυσμοί των επιθετικών κρατών, δεν θα μπορούν να κοιμηθούν γαλήνια».

Τόνισε επίσης πως τέτοια περιστατικά είναι πιθανό να συνεχιστούν σε μέρη ανά την Ευρώπη όπου κατασκευάζονται drones για την Ουκρανία.

Σε ένα ακόμα περιστατικό με drones, το αεροδρόμιο του Μονάχου, το δεύτερο μεγαλύτερο της Γερμανίας και σημαντικός κόμβος, παρέλυσε προσωρινά το Σάββατο - για άλλη μια φορά - όταν εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στον εναέριο χώρο.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και για περίπου μία ώρα ανεστάλησαν όλες οι απογειώσεις και προσγειώσεις, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στα συστήματα ελέγχου εξαιτίας της κατάστασης.

Αντίστοιχα περιστατικά πτήσεων άγνωστων drones πάνω από ευρωπαϊκά αεροδρόμια και άλλες κρίσιμες υποδομές έχουν συμβεί αρκετά συχνά τον τελευταίο χρόνο.

Με δελτίο η βενζίνη στην Κριμαία

Στο ουκρανικό μέτωπο εντείνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Ουκρανικά drones έπληξαν δεξαμενόπλοιο στο ρωσικό λιμάνι Ταγκανρόγκ κατά τη διάρκεια της νύχτας και επίσης μια αποθήκη πετρελαίου στην πόλη Αρμαβίρ, ανακοίνωσαν το Σάββατο οι αρχές στις νότιες ρωσικές περιφέρειες του Ροστόφ και του Κρασνοντάρ. Αμαχος έχασε τη ζωή του στην περιφέρεια Κουρσκ.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Β. Ζελένσκι μάλιστα υποστήριξε ότι ο ουκρανικός στρατός είναι πλέον ικανός να πλήττει τις ρωσικές επιμελητειακές υπηρεσίες σε όλα τα κατεχόμενα εδάφη, και ότι προκάλεσε ελλείψεις καυσίμων στην Κριμαία και σε άλλες περιοχές που ελέγχονται από τη Ρωσία. Ισχυρίστηκε δε ότι από τον Γενάρη μέχρι τον Μάη οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν 15 ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου.

Οι οδηγοί στην Κριμαία, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014, λαμβάνουν βενζίνη με το δελτίο.

Η ρωσική κυβέρνηση σκοπεύει να αυξήσει τις προμήθειες καυσίμων από τη Λευκορωσία και να ενισχύσει τον έλεγχο των εξαγωγών βενζίνης και ντίζελ προκειμένου να καλύψει την εγχώρια ζήτηση καυσίμων, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο RBC.

Οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκόπησαν με δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους και εκατοντάδες drones την ουκρανική επικράτεια τα ξημερώματα της Τρίτης, σκοτώνοντας τουλάχιστον 18 ανθρώπους.

Τον Μάη ο αριθμός των ρωσικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν εναντίον της ουκρανικής επικράτειας ήταν από τους μεγαλύτερους αφότου ξέσπασε ο πόλεμος και ανήλθε σε 211, μεταξύ των οποίων ήταν και τουλάχιστον ενός Oreshnik. Η Ρωσία εξαπέλυσε επίσης 8.150 drones μακράς εμβέλειας εναντίον της Ουκρανίας τον περασμένο μήνα, αριθμός αυξημένος κατά 24% σε σύγκριση με τον Απρίλη, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις.