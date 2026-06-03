«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ» ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Φιάσκο η μπίζνα που ετοίμαζαν οι ξενοδόχοι με την υπογραφή της ΠΑΣΚΕ στην Ομοσπονδία

«Το περιβόητο "επαγγελματικό ταμείο" που θα φτιαχνόταν μέχρι το τέλος του Μάη αποτελεί ένα φιάσκο», τονίζει η ΔΑΣ στην Ομοσπονδία Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων.

Εξηγεί ότι πρόκειται για προσπάθεια που ξεκίνησαν οι ξενοδόχοι, με την υπογραφή της πλειοψηφίας της διοίκησης της Ομοσπονδίας, ώστε μέρος των αποδοχών που θα μπορούσαν να καταβάλουν οι ξενοδόχοι στους εργαζόμενους να το κεφαλαιοποιήσουν σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα «για να συνεχίσουν τις μπίζνες τους στις πλάτες μας, αξιοποιώντας τις απαράδεκτες νομοθετικές ρυθμίσεις όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα που έχουν μετατρέψει το ασφαλιστικό σύστημα σε πεδίο κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους, καταργώντας το δικαίωμα των εργαζομένων στη δημόσια και δωρεάν Κοινωνική Ασφάλιση και βάζοντας τα ασφαλιστικά ταμεία στη μέγγενη του χρηματιστηριακού τζόγου». Μάλιστα είχαν παρουσιάσει τη δημιουργία του επαγγελματικού ταμείου ως τη «λύση» για να πάρουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι το εφάπαξ που κατάργησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, διάταξη την οποία διατήρησε η ΝΔ.

«Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι αυξάνονται οι βασικοί μισθοί κατά 2% λόγω της λήξης της ημερομηνίας για τη δημιουργία του συγκεκριμένου ταμείου. Μάλλον η ΠΑΣΚΕ δεν ξέρει ή κάνει πως δεν ξέρει τι έχει υπογράψει με τους ξενοδόχους», σημειώνει η ΔΑΣ και παραθέτει το απόσπασμα από το απαράδεκτο άρθρο 8 στη ΣΣΕ που υπέγραψαν:

«Η ΠΟΞ (...) προκειμένου να αποδείξει εμπράκτως τη δέσμευσή της σε αυτό το εγχείρημα αποδέχεται ότι στην περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε υπαιτιότητα δική της ή/και της πολιτείας δεν ιδρυθεί το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης έως την 31/5/2026, θα καταβάλλεται από την 1/6/2026 και μέχρι την ίδρυση του Ταμείου, στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, ένα προσωρινό επίδομα (Προσωρινό Επίδομα ΤΕΑ) το οποίο θα ανέρχεται στο 2% επί του βασικού μηνιαίου μισθού. Το επίδομα αυτό θα καταργηθεί αυτοδικαίως από την ημερομηνία ίδρυσης του Επαγγελματικού Ταμείου».

«Αυτά υπέγραψε η πλειοψηφία του ΔΣ της Ομοσπονδίας, και προσπαθούν τώρα να μας κοροϊδέψουν για υποτιθέμενες αυξήσεις στον βασικό μισθό. Ενα προσωρινό επίδομα Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) είναι και τίποτα άλλο», σχολιάζει η ΔΑΣ και προσθέτει:

«Αυτά τα ψέματα αξιοποιούν για να διαφημίσουν την απαράδεκτη "Κοινωνική Συμφωνία" που υπέγραψε η πλειοψηφία της διοίκησης της ΓΣΕΕ με την κυβέρνηση, κρύβοντας τους χαμηλούς μισθούς στο ύψος του κατώτατου, τα 7ήμερα και τα 16ωρα. Ομως το ψέμα έχει κοντά ποδάρια!

Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι η πλειοψηφία της διοίκησης της Ομοσπονδίας αποτελεί εμπόδιο στον αγώνα όλων μας για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Είναι οι ίδιοι που έχουν βάλει την υπογραφή τους για να καταργηθούν βασικά δικαιώματα όλα αυτά τα χρόνια, όπως το δικαίωμα στο 5ήμερο και στο 8ωρο, στα δύο συνεχόμενα ρεπό. Οι ίδιοι που στήριξαν όλους τους αντεργατικούς νόμους που ψηφίστηκαν από το 2012 και μετά με τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ - ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και ΝΔ και μας τσάκισαν το επίδομα ανεργίας, μας έβγαλαν από τα ΒΑΕ, μας έκοψαν το ΕΦΑΠΑΞ, αύξησαν τα όρια συνταξιοδότησης κ.λπ.».

Ολοι στην απεργία στις 24 Ιούνη!

Γι' αυτό και μπροστά στην απεργία στον κλάδο στις 24 Ιούνη η ΔΑΣ ξεκαθαρίζει: «Ενας δρόμος υπάρχει. Να οργανωθούμε στα σωματεία μας, να φτιάξουμε επιχειρησιακά σωματεία μέσα στους μεγάλους χώρους δουλειάς. Να απαιτήσουμε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα που θα καλύπτουν τις σημερινές μας ανάγκες και να υπογραφούν επιχειρησιακές, κλαδικές και πανελλαδικές ΣΣΕ που θα καταργήσουν αυτά τα απαράδεκτα άρθρα που έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα από την εργοδοσία και την ΠΑΣΚΕ.

Η ΔΑΣ θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της ώστε η απεργία στις 24 Ιούνη να είναι μαζική. Θα παλέψουμε για να μπουν στο προσκήνιο οι διεκδικήσεις για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, για 5ήμερο - 8ωρο με δύο συνεχόμενα ρεπό, για κατάργηση των άρθρων που προβλέπουν 7ήμερο στα Ξενοδοχεία και την Εστίαση, για ταμείο σε όλη τη διάρκεια της ανεργίας στο 80% του μισθού για τους εποχικούς, επαναφορά των ΒΑΕ σε μάγειρες, λάντζα και καμαριέρες, ελάχιστη σύνθεση προσωπικού και καθορισμό καθηκόντων.

Δεν χωράει άλλη καθυστέρηση, τώρα είναι ώρα του αγώνα. Ολοι στην 24ωρη απεργία στις 24 Ιούνη, όλοι στις κατά τόπους συγκεντρώσεις των Σωματείων».