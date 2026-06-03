ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΘΗΝΑΣ

Αλληλεγγύη στο Νησί της Επανάστασης

Τις εντεινόμενες απειλές από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους ενάντια στην Κούβα και την εντεινόμενη προετοιμασία για εγκληματική στρατιωτική επέμβαση στην Κούβα καταδικάζουν με ψήφισμά τους φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας.

«Τα γελοία προσχήματα της δολοφονικής πολεμικής μηχανής των ΗΠΑ δεν πείθουν κανέναν», σημειώνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι, προσθέτοντας ότι «ο λαός της Κούβας, βασισμένος στην ηρωική επαναστατική του πορεία, καταφέρνει να στέκεται όρθιος εδώ και δεκαετίες. Δίνει έναν τεράστιο αγώνα για να υπερασπιστεί τις κατακτήσεις του απέναντι στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα και αντέχει, γιατί έχει την αλληλεγγύη όλων των λαών του κόσμου».

Την ανακοίνωση υπογράφουν μέχρι στιγμής οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Φυσικού, Γεωλογικού, Βιολογικού, Πληροφορικής, ΙΦΕ, Φιλοσοφικής, Νηπιαγωγών, Δασκάλων, Πολιτικών Επιστημών, Νομικής και Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ, Παντείου, Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Μηχανικών ΠΑΔΑ, Τοπογράφων και Μεταλλειολόγων του ΕΜΠ και ο Σύλλογος Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Απαιτούν:

«Να αρθούν τώρα όλα τα μέτρα του βάρβαρου ιμπεριαλιστικού αποκλεισμού των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα.

Να σταματήσει κάθε είδους δίωξη στον Ραούλ Κάστρο και στην ηγεσία της Κούβας.

Να διαγραφεί η Κούβα από την κατάπτυστη λίστα των "κρατών - χορηγών της τρομοκρατίας" των ΗΠΑ.

Η ελληνική κυβέρνηση να πάρει τώρα θέση καταδίκης της επιθετικότητας ενάντια στην Κούβα».