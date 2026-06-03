Τετάρτη 3 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΔΙΕΘΝΗ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΘΗΝΑΣ
Αλληλεγγύη στο Νησί της Επανάστασης

Τις εντεινόμενες απειλές από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους ενάντια στην Κούβα και την εντεινόμενη προετοιμασία για εγκληματική στρατιωτική επέμβαση στην Κούβα καταδικάζουν με ψήφισμά τους φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας.

«Τα γελοία προσχήματα της δολοφονικής πολεμικής μηχανής των ΗΠΑ δεν πείθουν κανέναν», σημειώνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι, προσθέτοντας ότι «ο λαός της Κούβας, βασισμένος στην ηρωική επαναστατική του πορεία, καταφέρνει να στέκεται όρθιος εδώ και δεκαετίες. Δίνει έναν τεράστιο αγώνα για να υπερασπιστεί τις κατακτήσεις του απέναντι στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα και αντέχει, γιατί έχει την αλληλεγγύη όλων των λαών του κόσμου».

Την ανακοίνωση υπογράφουν μέχρι στιγμής οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Φυσικού, Γεωλογικού, Βιολογικού, Πληροφορικής, ΙΦΕ, Φιλοσοφικής, Νηπιαγωγών, Δασκάλων, Πολιτικών Επιστημών, Νομικής και Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ, Παντείου, Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Μηχανικών ΠΑΔΑ, Τοπογράφων και Μεταλλειολόγων του ΕΜΠ και ο Σύλλογος Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Απαιτούν:

«Να αρθούν τώρα όλα τα μέτρα του βάρβαρου ιμπεριαλιστικού αποκλεισμού των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα.

Να σταματήσει κάθε είδους δίωξη στον Ραούλ Κάστρο και στην ηγεσία της Κούβας.

Να διαγραφεί η Κούβα από την κατάπτυστη λίστα των "κρατών - χορηγών της τρομοκρατίας" των ΗΠΑ.

Η ελληνική κυβέρνηση να πάρει τώρα θέση καταδίκης της επιθετικότητας ενάντια στην Κούβα».

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Drones, θύλακας Καλίνινγκραντ και ρεσάλτα οδηγούν σε γενίκευση του πολέμου
Ασταμάτητες οι ισραηλινές επιθέσεις παρά τις «τριβές» Τραμπ - Νετανιάχου
Με απειλές, πίεση και σκληρά παζάρια συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν
Αντιδράσεις για την «επένδυση» της οικογένειας Τραμπ
 Ούτε σκέψη για ιμπεριαλιστική επίθεση! Αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας!
Κλιμάκωση των επιθέσεων Ισραηλινών εποίκων
 «Οχι» στο δημοψήφισμα για Ολυμπιακούς Αγώνες στο Αμβούργο
Σε δεύτερο γύρο στις 21 Ιούνη η εκλογή Προέδρου
 Εκατοντάδες τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Εμπολα
 Προσπαθούν να διαμορφώσουν «κοινή στάση» στη Σύνοδο Κορυφής
 Δύο νεκροί σε συντριβή πολεμικού αεροσκάφους
 Η Φρεντέρικσεν σχημάτισε κυβερνητικό συνασπισμό
 Σύλληψη 18χρονου φοιτητή ενώ ξεψυχούσε
 Καταστολή κατά απεργών εκπαιδευτικών
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ