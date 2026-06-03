Τετάρτη 3 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΔΙΕΘΝΗ
ΜΕΞΙΚΟ
Καταστολή κατά απεργών εκπαιδευτικών

Τον τραυματισμό διαδηλωτών που συμμετείχαν σε κινητοποίηση εκπαιδευτικών, χτες, προκάλεσε η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων, στη διάρκεια πορείας που ήταν σε εξέλιξη στην Πόλη του Μεξικό, ανήμερα της πανεθνικής απεργίας που είχε προκηρύξει η συνδικαλιστική τους οργάνωση Εθνικό Συντονιστικό των εργαζομένων στην Εκπαίδευση (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educaciο - CNTE).

Εστιάζοντας μεταξύ άλλων σε αξιοπρεπείς αυξήσεις στους μισθούς, εκπαιδευτικοί διαφόρων βαθμίδων προχώρησαν σε απεργιακές πορείες σε διάφορες πόλεις. Στην πρωτεύουσα κατευθύνθηκαν προς την πλατεία Συντάγματος, όπου ωστόσο δεν κατάφεραν να φτάσουν γιατί η αστυνομία είχε αποκλείσει μέρος της πόλης. Κατήγγειλαν επίσης τις τεράστιες δαπάνες που ο μεξικανικός λαός θα «φορτωθεί» και με την πραγματοποίηση μέρους των αγώνων που θα γίνουν στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

Μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικοί μπλόκαραν και δρόμους που οδηγούσαν στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας.

Από τη μεριά της η Πρόεδρος της χώρας, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, δήλωσε ότι «δεν είναι δυνατόν» να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των απεργών λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, αλλά εξέφρασε αισιοδοξία για τον «διάλογο» που ζήτησε να γίνει με εκπροσώπους των εργαζομένων.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο Πρόεδρος της Χιλής, Χοσέ Αντόνιο Καστ, εστίασε στην ανάγκη «ενίσχυσης της ασφάλειας» στη χώρα, λέγοντας ότι «πρέπει να επιτεθούμε στο οργανωμένο έγκλημα και να κάνουμε πολύ βαρύτερες τις ποινές» για σοβαρά εγκλήματα, κατά την πρώτη του ομιλία στη Βουλή, όπου ισχυρίστηκε ακόμα ότι προτεραιότητά του θα είναι και η «ώθηση της οικονομίας».

    

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