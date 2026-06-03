ΚΟΛΟΜΒΙΑ

Σε δεύτερο γύρο στις 21 Ιούνη η εκλογή Προέδρου

2026 The Associated Press. All

Με τον «ανεξάρτητο» ακροδεξιό μεγαλοδικηγόρο εκατομμυριούχονα καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 43,7% ολοκληρώθηκε την Κυριακή ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία. Δεύτερος ήρθε ο σοσιαλδημοκράτηςμε 40,9%, ενώ σε όλες τις δημοσκοπήσεις εμφανιζόταν να έχει αυτός το προβάδισμα.

Τον υποψήφιο του νεοσυσταθέντος «κινήματος» «Υπερασπιστές της Πατρίδας» (ο οποίος δηλώνει θαυμαστής του Τραμπ και προτάσσει την «πάταξη της εγκληματικότητας» με «επέκταση μέτρων ασφαλείας», περισσότερες φυλακές και βία) και αυτόν του σοσιαλδημοκρατικού συμμαχικού σχήματος «Ιστορική Συμφωνία» (Pacto Historico - τον στηρίζει και το Κολομβιάνικο ΚΚ), που υπηρέτησε πιστά τις ανάγκες του ντόπιου κεφαλαίου, παζαρεύοντας αποφασιστικά με όλα τα ιμπεριαλιστικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, ακολούθησε η συντηρητική Παλόμα Βαλένσια, που τελικά έλαβε λιγότερο από 7%.

Θριαμβολογώντας, ο Εσπριέγια δήλωσε ότι στον δεύτερο γύρο στις 21 Ιούνη στοχεύει να νικήσει «την τυραννία, τον απολυταρχισμό», για να προσθέσει ότι «θα υπερασπιστούμε τη δημοκρατία είτε με τη λογική είτε με την ισχύ» («con la fuerza» στα Ισπανικά σημαίνει και ισχύς - δύναμη αλλά και βία), περιγράφοντας το αποτέλεσμα ως μήνυμα πολιτικής αλλαγής.

Από την πλευρά του ο Σεπέδα είπε ότι «δεν θα παραδώσουμε την Κολομβία στον φασισμό», ενώ επιφυλάχθηκε για τα αποτελέσματα, ζητώντας να εξεταστούν αναφορές για πιθανές εκλογικές παρατυπίες πριν επικυρωθούν επίσημα τα αποτελέσματα. Αλλά και ο ίδιος ο απερχόμενος Πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο κατήγγειλε ότι η καταμέτρηση περιλάμβανε «800.000 ψηφοδέλτια για άτομα που δεν περιλαμβάνονται στην επίσημη απογραφή που παρουσιάστηκε», και ότι «σύμφωνα με τον νόμο τα δεσμευτικά αποτελέσματα που θα λάβει υπόψη και θα αποδεχθεί ο Πρόεδρος είναι αυτά των επιτροπών ελέγχου που διευθύνονται από τους δικαστές της δημοκρατίας».

Συγχαρητήρια από Μιλέι και Ματσάδο

Τον Εσπριέγια έσπευσε να συγχαρεί για τις επιδόσεις του ο Πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, δηλώνοντας ότι το εκλογικό αποτέλεσμα εκφράζει «την επιθυμία του κολομβιάνικου λαού για ελευθερία και πρόοδο, όπως και την απόφαση να πούμε "Αρκετά!" στο αποτυχημένο σοσιαλιστικό μοντέλο που έχει κάνει τόση ζημιά στην περιοχή μας, και ειδικότερα στην Κολομβία, τα τελευταία τέσσερα χρόνια». Πρόσθεσε δε ότι «αν αυτό το αποτέλεσμα επαναληφθεί στον δεύτερο γύρο, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η Κολομβία θα εισέλθει και πάλι στην ομάδα των ελεύθερων εθνών και θα συνεχίσει μια πορεία προσανατολισμένη στην υπεράσπιση της ζωής, της ελευθερίας και της περιουσίας».

Τον Εσπριέγια συνεχάρη και η Κορίνα Ματσάδο (ηγετικό στέλεχος της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, τιμημένη με Νόμπελ Ειρήνης), η οποία είπε ότι «και οι Βενεζολάνοι χρειάζονται μια ισχυρή και ενωμένη Κολομβία, για να εξαρθρώσουν μαζί τα εγκληματικά δίκτυα και τον κομμουνισμό, που έχουν φέρει τόσο πόνο και δυστυχία στον λαό μας».

Στο μεταξύ, την Παρασκευή ο Πρόεδρος του Ισημερινού Ντάνιελ Νομπόα έκανε λόγο για κατάργηση των δασμών που έχουν επιβληθεί στην Κολομβία (κατηγορώντας την ότι δεν εργάζεται για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών κατά μήκος της μεθορίου τους, έκτασης 586 χιλιομέτρων), αφού «επιβεβαιωθεί η προθυμία» του Εσπριέγια «να προωθήσει έναν πραγματικό και κοινό αγώνα κατά της ναρκωτρομοκρατίας». Αντιδρώντας, το ΥΠΕΞ της Κολομβίας έκανε λόγο για «παραπλανητική παρουσίαση απόφασης», ενώ οι Πέτρο και Σεπέδα μίλησαν για «παρεμβάσεις από το εξωτερικό» στην εκλογική διαδικασία από δυνάμεις που ταυτίζονται με τις ΗΠΑ, ειδικά στις νότιες περιοχές της χώρας.